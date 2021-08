Boyds goldener Treffer: Halle siegt in Berlin

Viktoria Berlin kann doch noch verlieren. Der Aufsteiger unterliegt zu Hause dem Hallenschen FC mit 0:1. Ausschlaggebend dabei war Torschütze Terrence Boyd - und eine überraschende Umstellung.

Viktoria Berlins Trainer Muzzicato Benedetto ließ sein Team nach dem 4:0 gegen Kaiserslautern unverändert - anders als sein Gegenüber Florian Schnorrenberg.

Der Halle-Coach musste inmitten der Verletzungsmisere beim HFC (sieben Verletzte) erneut umstellen. Gegenüber dem 0:2 gegen Eintracht Braunschweig gab es drei Veränderungen: Sternberg fehlte nach seinem Jochbeinbruch, für ihn begann Kastenhofer. Zwischen den Pfosten stand überraschend Müller anstelle von Schreiber. Außerdem durfte Guttau für Derstroff ran.

Viktoria im Chancenplus

Für das erste Raunen im Stadion sorgte aber ein anderer Spieler: Guttaus Weitschuss rauschte an den Pfosten (14.). In der Folge übernahm dann die Viktoria die Spielkontrolle. Zunächst traf Küc nur das Außennetz (19.). Wenige Minuten später scheiterte Becker an Müller (22.), ehe der Debütant nur eine Minute später erneut zur Stelle war und ein Eigentor von Boyd klasse verhinderte.

Kurz darauf sorgte Boyd auf der anderen Seite für Gefahr - und durfte jubeln. Nach starkem Pressing der Hallenser legte Zimmerschmied in den Strafraum zum US-Amerikaner, der den Ball im langen Eck unterbrachte (28.). Nach dem Gegentreffer versuchten die Berliner direkt zu antworten, gingen aber zum ersten Mal in dieser Saison mit einem Rückstand in die Pause.

HFC ohne letzte Präzision

Diesen Rückstand hätte Lucas Falcao nach Wiederanpfiff egalisieren können, scheiterte aber in aussichtsreicher Position fahrlässig an Müller (52.). Die Viktoria ließ die beste Chance auf den Ausgleich also liegen und biss sich in der Folge immer wieder an der engagiert verteidigenden HFC-Defensive die Zähne aus.

Auf der anderen Seite boten sich den Gästen unzählige Konterchancen. Den Hallensern fehlte aber zu oft die Präzision im letzten Pass, wie bei Guttaus Zuspiel auf Boyd, der nur knapp den Ball und seinen zweiten Treffer verpasste (71.). In den Schlussminuten stemmte sich die Viktoria nochmals gegen die erste Saisonniederlage - Kreuzer konnte den Abschluss von Küc aber blocken (88.), sodass sich der Hallesche FC mit 1:0 durchsetzte.

Für Viktoria Berlin steht am 5. Spieltag das Gastspiel beim FSV Zwickau an (Dienstag, 19 Uhr). Der Hallesche FC empfängt zur gleichen Zeit Kaiserslautern.