Nach einem schnörkellosen Angriff über die rechte Seite hat die Borussia nun auch ein wenig Glück. Reyna gibt den Ball von rechts nach innen. Rönnow wehrt die Kugel nach vorne ab, sodass Ryerson zentral aus rund 20 Metern zur Direktabnahme kommt. Gosens will klären und hält den Fuß in die Schussbahn - und fälscht so an Rönnow vorbei ins eigene Tor ab.