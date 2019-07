Transferticker

Eberl bestätigt: Bei Thuram wird es konkret

Am Mittwoch berichtete der kicker, dass Marcus Thuram (EA Guingamp) am Sonntag den Medizincheck absolvieren und der Transfer dann anschließend vollzogen wird. Am Freitagabend auf einem Fanfest in Rottach-Egern bestätigte Sportdirektor Max Eberl gegenüber Gladbacher Anhängern: "Er wird am Sonntag tatsächlich kommen und dann hoffen wir, dass er gesund ist." Die Ablöse soll wie bereits berichtet bei neun bis zehn Millionen Euro für den 21-jährigen Offensivmann liegen, der in der U 21 Frankreichs spielt.