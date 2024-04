Mit RSS immer informiert

Du willst immer mit den neuesten Infos aus der Welt des Sports - direkt von kompetenten Experten - beliefert werden? Auch wenn du nicht permanent in den kicker-Apps oder auf der Website unterwegs sein kannst - mit unseren RSS-Feeds bist du immer informiert, sobald sich etwas Neues bei deinem Lieblingsverein, der Liga oder dem Sport deiner Wahl tut. Die Einrichtung ist ganz einfach!

Bei kicker kannst du die verschiedensten Newsdienste abonnieren - ganz auf deine Wünsche zugeschnitten. Egal, ob du informiert werden willst, wenn dein Lieblingsverein gerade in Führung gegangen ist, ob er neue Verstärkungen bekannt gegeben hat, oder auch, wenn Dennis Schröder in der NBA bzw. Leon Draisaitl in der NHL erfolgreich waren - mit Hilfe unserer RSS-Feeds verpasst du keine Neuigkeit. Selbstverständlich sind alle unsere RSS-Dienste völlig kostenlos.

Die Einrichtung ist denkbar einfach: Über die folgenden Links kannst du gezielt die RSS-Feeds deiner Wahl aufrufen.

Die kicker-Newsfeeds

kicker bietet dir zu folgenden Themenbereichen RSS-Feeds an:



Newsfeeds (gezielte Auswahl einer Sportart bzw. eines Wettbewerbs möglich)



Teamfeeds (zu allen Vereinen der 1. und 2. Bundesliga sowie der 3. Liga)



Mediafeeds (das komplette Video- und Audio-Angebot des kicker)

Die Liste aller verfügbaren Feeds findest du unter https://newsfeed.kicker.de/opml.

Tipp: Mit diesem Link kannst du in deinem Newsreader über die OPML-Funktion schnell und einfach alle kicker-Feeds einsehen und in deinem Newsreader einrichten.

Die Nutzungsbedingungen zu den RSS-Feeds findest du in unseren allgemeinen Nutzungsbedingungen unter Punkt 17.