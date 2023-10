Datenschutzhinweis

1. Name und Anschrift des Verantwortlichen

2. Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung

3. Allgemeine Informationen zur Nutzung der Webseite

4. Rechte des Betroffenen

5. Datenübermittlung außerhalb der EU

6. Registrierung, Single-Sign-On und Newsletter

7. Kontaktaufnahme über Kontaktformular, per E-Mail oder Social Media

8. Einbindung von Drittanbieter-Inhalt

9. Informationen zur Verwendung von Cookies

9.1 Allgemeine Informationen zur Verwendung von Cookies

9.2 PUR-Abo: Werbetrackingfreie Nutzung unserer Website und App

9.2.1 Stripe

9.3 Cookie-Einwilligung mit "Usercentrics"

9.4 Web Analytics, Online Werbung und Cookies von Drittanbietern

B. Besonderer Teil

1. kicker-Community

2. Kommentarfunktion

3. kicker-Managerspiele

4. kicker-Tippspiel

5. kicker-Votings, -Aktionen und -Umfragen

6. kicker Apps

7. kicker Conversational Interfaces

8. Weitere Gewinnspiele

9. kicker-Erlebniswelt

10. kicker-Abo-Shop

11. Quotencoach

Die Olympia Verlag GmbH (im Folgenden: OV oder "wir") Badstraße 4-6, 90402 Nürnberg, E-Mailadresse: info@kicker.de nimmt als Diensteanbieter und verantwortliche Stelle den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten als Nutzer der Dienste www.kicker.de, der kicker-Apps, des kicker eMagazin und der kicker Shops sowie deren Subdomains (nachfolgend Dienste genannt) sehr ernst.

1.1 Name und Anschrift des Verantwortlichen

Olympia Verlag GmbH

Badstraße 4-6

90402 Nürnberg

E-Mailadresse: info@kicker.de

Name der Website: www.kicker.de

1.2 Datenschutzbeauftragter des Verantwortlichen

Fragen zum Datenschutz in Bezug auf die Dienste können Sie jederzeit richten an:

Olympia Verlag GmbH

Datenschutz

Badstraße 4-6

90402 Nürnberg

E-Mailadresse: datenschutz@kicker.de

Website: www.kicker.de

Oder an das von uns mit Fragen zum Datenschutz beauftragte Unternehmen:

AGOR AG

Niddastraße 74

60329 Frankfurt am Main

Tel: +49 (0) 69 - 9043 79 65

E-Mail: info@agor-ag.com

Website: www.agor-ag.com

2. Allgemeine Informationen zur Datenverarbeitung

2.1 Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten

Personenbezogene Daten der Nutzer unserer Homepage erheben und verwenden wir grundsätzlich nur, soweit das zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website, unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist.

Grundsätzlich erfolgt die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten unserer Nutzer nur nach dessen Einwilligung. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz gilt in den Fällen, in denen eine Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet oder die Einholung einer vorherigen Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist.

2.2 Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ergeben sich grundsätzlich aus:

- Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bei Einholung einer Einwilligung der betroffenen Person.

- Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO bei Verarbeitungen, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, dienen. Miterfasst sind hier Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind.

- Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO bei Verarbeitungen, die zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich sind.

- Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO, falls lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen.

- Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist und die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht überwiegen. Um die Verarbeitung personenbezogener Daten auf ein berechtigtes Interesse stützen zu können, wird jeweils in Abstimmung mit dem Datenschutzbeauftragten für jeden einschlägigen Prozess eine Prüfung durchgeführt, wobei folgende drei Voraussetzungen gegeben sein müssen:

1) Der für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten Verantwortliche oder ein Dritter haben ein berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung.

2) Die Verarbeitung ist zur Wahrung des berechtigten Interesses erforderlich.

3) Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen nicht.

2.3 Datenlöschung und Speicherdauer

Die personenbezogenen Daten der Nutzer werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine darüber hinausgehende Speicherung kann erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.

3. Allgemeine Informationen zur Nutzung der Webseite

3.1 Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automatisiert Daten und Informationen vom Computersystem des Nutzers. Dabei werden folgende Information erhoben:

(1) Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version

(2) Das Betriebssystem des Nutzers

(3) Den Internet-Service-Provider des Nutzers

(4) Die IP-Adresse des Nutzers

(5) Datum und Uhrzeit des Zugriffs

(6) Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt

(7) Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden



Die Logfiles enthalten IP-Adressen oder sonstige Daten, die eine Zuordnung zu einem Nutzer ermöglichen. Dies könnte beispielsweise der Fall sein, wenn der Link zur Website, von der der Nutzer auf die Internetseite gelangt, oder der Link zur Website, zu der der Nutzer wechselt, personenbezogene Daten enthält.

Die beschriebenen Daten werden in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Es findet keine Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers statt.

3.2 Zweck und Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung

Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch unser System ist erforderlich, um eine Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben.

Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen. Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der Website und zur Sicherstellung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwecken findet in diesem Zusammenhang nicht statt.

Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Die Erfassung ihrer personenbezogenen Daten zur Bereitstellung unseres Internetauftritts und die Speicherung der Daten in Logfiles ist für den Betrieb der Website zwingend erforderlich. Eine Widerspruchsmöglichkeit des Nutzers besteht daher nicht.

3.3 Dauer der Speicherung

Ihre Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Sofern Ihre Daten erfasst werden, um die Bereitstellung der Website zu gewährleisten, werden die Daten gelöscht, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.

Werden Ihre Daten in Logfiles gespeichert, erfolgt die Löschung nach spätestens sieben Tagen. Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich, wobei die die IP-Adressen der Nutzer in diesem Fall gelöscht oder verfremdet werden. Eine Zuordnung des aufrufenden Clients ist so nicht mehr möglich.

3.4 Google Fonts

Zur browserübergreifenden korrekt und grafisch ansprechenden Darstellung von Inhalten nutz der Olympia Verlag auf Basis des Berechtigten Interesses im Sinne des Art. 6 Abs.1 lit. f DSGVO Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Google Webfonts werden zur Vermeidung mehrfachen Ladens in den Cache Ihres Browsers übertragen. Falls der Browser die Google Webfonts nicht unterstützt oder den Zugriff unterbindet, werden Inhalte in einer Standardschrift angezeigt.

Die Einbindung dieser Web Fonts erfolgt durch einen Serveraufruf, in der Regel ein Server von Google in den USA. Hierdurch wird an den Server übermittelt, welche unserer Internetseiten Sie besucht haben. Auch wird die IP-Adresse des Browsers des Endgerätes des Besuchers dieser Internetseiten von Google gespeichert.

Nähere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Google, die Sie hier abrufen können: www.google.com/fonts#AboutPlace:aboutpolicies.google.com/privacy?hl=de

4. Rechte des Betroffenen

Nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung haben Sie als Betroffener folgende Rechte:

4.1 Auskunft, Löschung, Sperrung, Widerspruch

Sie haben das Recht, von uns als Verantwortliche die Information zu erhalten, ob und welche personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden sowie weitere Informationen gemäß den gesetzlichen Vorgaben nach Art. 13, 14 DSGVO. Ihren Auskunftsanspruch könnten Sie unter datenschutz@kicker.de geltend machen.

4.2 Recht auf Berichtigung

Sollten die von uns verarbeiten und Sie betreffenden personenbezogenen Daten unrichtig oder unvollständig sein, haben Sie uns gegenüber ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung. Die Berichtigung wird unverzüglich vorgenommen.

4.3 Recht auf Einschränkung

Sie haben das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen (Art. 18 DSGVO).

4.4 Recht auf Löschung

Bei Vorliegen der in Art. 17 DSGVO dargestellten Gründe können Sie verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden. Wir weisen darauf hin, dass das Recht auf Löschung nicht besteht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist für eine der in Art. 17 Abs. 3 genannten Ausnahmetatbestände.

4.5 Recht auf Unterrichtung

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung geltend gemacht, wird wir verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ferner steht Ihnen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.

4.6 Recht auf Datenübertragbarkeit

Sie haben nach der DSGVO ferner das Recht, die uns bereitgestellten, Sie betreffenden personenbezogenen Daten, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder deren Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu fordern.

4.7 Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung

Ihnen steht das Recht zu, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Wir weisen darauf hin, dass durch den Widerruf der Einwilligung die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt wird.

4.8 Recht auf Widerspruch

Weiterhin haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen.

4.9 Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling

Nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung steht Ihnen weiterhin das Recht zu, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung - einschließlich Profiling - beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.

4.10 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde

Sind Sie der Auffassung, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt, haben Sie schließlich das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes.

5. Datenübermittlung außerhalb der EU

Die DSGVO gewährleistet ein innerhalb der Europäischen Union gleich hohes Datenschutzniveau. Bei der Auswahl unserer Dienstleister setzen wir daher nach Möglichkeit auf europäische Partner, wenn Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen. Nur in Ausnahmefällen werden wir Daten außerhalb der Europäischen Union im Rahmen der Inanspruchnahme von Diensten Dritter verarbeiten lassen. Wir lassen eine Verarbeitung Ihrer Daten in einem Drittland nur zu, wenn die besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO erfüllt sind. Das bedeutet, dass die Verarbeitung Ihrer Daten dann nur auf Grundlage besonderer Garantien erfolgen darf, wie etwa die von der EU-Kommission offiziell anerkannte Feststellung eines der EU entsprechenden Datenschutzniveaus oder die Beachtung offiziell anerkannter spezieller vertraglicher Verpflichtungen, der sogenannten "Standard-Datenschutz-Klauseln"

6. Registrierung, Single-Sign-On und Newsletter

6.1 Registrierung

Wir verwenden für die Registrierung das sog. Double-opt-in-Verfahren, d. h. Ihre Registrierung ist erst abgeschlossen, wenn Sie zuvor Ihre Anmeldung über eine Ihnen zu diesem Zweck zugesandte Bestätigungs-E-Mail durch Klick auf den darin enthaltenen Link bestätigt haben. Falls Ihre diesbezügliche Bestätigung nicht binnen 24 Stunden erfolgt, wird Ihre Anmeldung automatisch in unserer Datenbank als ungültig gekennzeichnet. Sollten Sie eine dauerhafte Löschung Ihres Accounts beantragen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an datenschutz@kicker.de.

Bei der Registrierung erheben und speichern wir folgende Daten: Benutzername, Passwort, E-Mail-Adresse. Diese Bestandsdaten werden zwecks Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen und Serviceleistungen gemäß Art. 6 Abs.1 lit. b DSGVO verarbeitet.

OV bietet allen Kunden die Möglichkeit, die Dienste im Falle einer Registrierung unter einem Pseudonym zu nutzen. Bei Nutzern, die ein Pseudonym gewählt haben, darf OV Nutzungsprofile erstellen, die eine Verbindung der Profile zu dem konkreten Nutzer ermöglichen. Sie können jederzeit über die zu Ihrem Pseudonym abgespeicherten Daten Auskunft verlangen. Eine diesbezügliche Anfrage ist an datenschutz@kicker.de zu richten. Sie können jederzeit der Verarbeitung und Nutzung der zu Ihrem Pseudonym erhobenen Nutzungsdaten widersprechen. Dazu reicht es aus, wenn Sie eine formlose E-Mail an folgende Adresse senden: datenschutz@kicker.de.

6.2. Single-Sign-On

OV nutzt das Single Sign-On (kurz SSO) Verfahren. SSO Verfahren bedeutet, dass jeder Nutzer nach einer einmaligen Registrierung mit seinen Zugangsdaten verschiedene Angebote und Dienste dienstübergreifend nutzen kann, ohne sich erneut registrieren und anmelden zu müssen. Dies erspart dem Nutzer die wiederholte manuelle Eingabe von Daten.

6.3. Newsletter

Sie können auf unserer Homepage einen kostenfreien Newsletter abonnieren, mit dem wir Sie über unsere aktuellen News und Angebote informieren. Hier erhalten Sie die Möglichkeit, von uns auch über weitere Angebote von OV wie z. B. weitere Produkte unseres Verlags, Gewinnspiele oder Veranstaltungen, informiert zu werden.

Sobald Sie durch Setzen eines Hakens zustimmen, erhalten Sie per E-Mail eine Einwilligungserklärung mit einem Bestätigungslink. Nur wenn Sie diesen Link durch Anklicken bestätigen, erhalten Sie gegebenenfalls weitere Angebote per E-Mail von uns. Diese Bestätigung ist notwendig, damit sich niemand mit fremden E-Mail-Adressen anmelden kann. Die Einwilligung zum Newsletter nach Art. 6 Abs.1 lit. a DSGVO ist freiwillig und steht in keinem Zusammenhang mit der Nutzung unserer Dienste.

Die Anmeldungen zu den Werbemails werden protokolliert, um den Anmeldeprozess entsprechend den rechtlichen Anforderungen nachweisen zu können. Hierzu gehört die Speicherung folgender Daten:

(1) Zeitpunkt der Anmeldung und Bestätigung

(2) IP-Adresse



Der Versand der Newsletter erfolgt über das Newsletter-Tool "Elaine" des Herstellers Artegic, Zanderstraße 7, 53177 Bonn.

Sie können jederzeit die Werbemails über einen eindeutigen Link, der in allen Werbemails enthalten ist, abbestellen. Ihre E-Mail-Adresse wird dann umgehend aus dem Verteilersystem gelöscht. Eine bis dahin erfolgte Verarbeitung der Daten bleibt rechtmäßig.

Die Werbemails enthalten ein sogenannten "Beacon", d. h. eine pixelgroße Datei, die beim Öffnen des Newsletters von dem Server von Artegic abgerufen wird. Im Rahmen dieses Abrufs werden zunächst technische Informationen, wie Informationen zum Browser und Ihrem System, als auch Ihre IP-Adresse und Zeitpunkt des Abrufs erhoben. Diese Informationen werden zur technischen Verbesserung der Services anhand der technischen Daten oder der Zielgruppen und ihres Leseverhaltens anhand derer Abruforte (die mit Hilfe der IP-Adresse bestimmbar sind) oder der Zugriffszeiten genutzt.

Zu den statistischen Erhebungen gehört ebenfalls die Feststellung, ob die Newsletter geöffnet werden, wann sie geöffnet werden und welche Links geklickt werden. Diese Informationen können aus technischen Gründen zwar den einzelnen Newsletterempfängern zugeordnet werden. Es ist jedoch weder unser Bestreben, noch das von Artegic, einzelne Nutzer zu beobachten. Die Auswertungen dienen uns viel mehr dazu, die Lesegewohnheiten unserer Nutzer zu erkennen und unsere Inhalte auf sie anzupassen oder unterschiedliche Inhalte entsprechend den Interessen unserer Nutzer zu versenden.

Sofern OV beabsichtigt, personenbezogene Daten für weitere Zwecke zu erheben oder zu nutzen, werden Sie an gegebener Stelle auf unseren Diensten darüber unterrichtet und um Ihre ausdrückliche Einwilligung gebeten werden. Auch die in diesem Zusammenhang erteilten Einwilligungen können jederzeit durch eine E-Mail an datenschutz@kicker.de widerrufen werden.

7. Kontaktaufnahme über Kontaktformular, per E-Mail oder Social Media

Bei der Kontaktaufnahme mit uns (per Kontaktformular oder E-Mail) werden die Angaben des Nutzers zur Bearbeitung der Kontaktanfrage und deren Abwicklung gem. Art. 6 Abs.1 lit. f DSGVO verarbeitet. Hierzu setzt OV auch das Tool Zendesk (Zendesk Headquarters, 1019 Market Street San Francisco, CA 94103, USA) ein, das unseren Support-Mitarbeitern ermöglicht, mit Kunden über mehrere Kanäle zu kommunizieren. Die in die Eingabemaske unseres Kontaktformulars eingegebenen Daten werden dabei an uns übermittelt und gespeichert. Diese Daten sind:

(1) Vor- und Nachname

(2) E-Mail-Adresse

(3) Betreff

(4) Nachricht

Falls Sie einen Leserbrief verfassen möchten außerdem:

(5) Wohnort bzw. Adresse

Im Zeitpunkt der Absendung der Nachricht werden zudem folgende Daten gespeichert:

(6) Die IP-Adresse des Nutzers (7) Datum und Uhrzeit der Registrierung

Im Falle des Kontaktes über die bereitgestellte E-Mail-Adresse werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert.

Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte findet in diesem Zusammenhang nicht statt, die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Kommunikationsaufnahme verwendet.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient in diesem Zusammenhang allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran auch das erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten.

Sollten während des Absendevorgangs weitere personenbezogene Daten verarbeitet werden, so dienen diese nur dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen.

Ihre Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des Kontaktformulars und diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist.

Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht.

8. Einbindung von Drittanbieter-Inhalten

8.1 Einbindung von Externen Inhalten

Der OV bindet auf verschiedenen Artikelseiten und Unterseiten auf Grundlage Ihrer Einwilligung (nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) Inhalte von anderen Webseiten ein. Dadurch ist es möglich, die Ausschnitte, Beiträge und insbesondere Videos direkt auf unserer Webseite aufrufen zu können. Wir binden dabei Inhalte von folgenden externen Anbietern ein: Google Maps, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Twitch, Qualifio, Thinking Apps, TikTok, Eurosport und mycrocast.

Auch wenn Sie in die Nutzung des jeweiligen Anbieters des Externen Inhalts nicht eingewilligt haben, haben Sie die Möglichkeit bei jedem eingebetteten Beitrag oder Video eine direkte Einwilligung für den jeweiligen Inhalt zu geben. Diese Einwilligung können Sie jederzeit in den Einstellungen unseres Consent Management Tools wieder rückgängig machen. Diese finden Sie hier.

8.2 Einbindung von Social Media Buttons

OV bietet über Social Media Buttons die Möglichkeit, mit sozialen Netzwerken und anderen Nutzern zu interagieren, sodass wir unser Angebot für Sie als Nutzer interessanter gestalten können. So können Sie bequem Artikel teilen/twittern und ihre Freunde/Kontakte werden hierüber informiert. Sofern Sie einen der Buttons anklicken, werden Sie in einem neuen Fenster zur Anmeldung in dem entsprechenden sozialen Netzwerk aufgefordert. In diesem Fall wird auch ein Cookie des sozialen Netzwerks auf Ihrem Rechner platziert.

Wir nutzen dabei die sogenannte Zwei-Klick-Lösung. Das heißt, wenn Sie unsere Seite besuchen, werden zunächst grundsätzlich keine personenbezogenen Daten an die Anbieter der Plug-ins weitergegeben. Den Anbieter des Plug-ins erkennen Sie über die Markierung auf dem Kasten über seinen Anfangsbuchstaben oder das Logo. Wir eröffnen Ihnen die Möglichkeit, über den Button direkt mit dem Anbieter des Plug-ins zu kommunizieren. Nur wenn Sie auf das markierte Feld klicken und es dadurch aktivieren, erhält der Plug-in-Anbieter die Information, dass Sie die entsprechende Website unseres Online-Angebots aufgerufen haben. Rechtsgrundlage für die Übermittlung nach Anklicken des Buttons ist Ihre Einwilligung (im Sinne des Art. 6 Abs. 1lit. a DSGVO). Nähere Informationen zu diesem Verfahren finden Sie unter https://www.heise.de/ct/artikel/2-Klicks-fuer-mehr-Datenschutz-1333879.html

8.3 Rechtliche Hintergründe

Wenn Sie in die Darstellung des externen Inhalts eingewilligt haben oder einen Social Media Button nutzen, kann der Anbieter Cookies setzen und Daten zur statistischen Auswertung erheben. Außerdem werden die in §1 Abs. 7 dieser Erklärung genannten Daten übermittelt. Bei Einbettung von Inhalten von Facebook wird nach Angaben der jeweiligen Anbieter in Deutschland die IP-Adresse sofort nach Erhebung anonymisiert. Youtube verwendet die Cookies dabei unter anderem zur Erfassung zuverlässiger Videostatistiken, zur Vermeidung von Betrug und zur Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit. Durch die Aktivierung des Externen Inhalts, entweder direkt beim Aufruf der Seite oder direkt beim jeweiligen Beitrag, werden personenbezogene Daten zum jeweiligen Anbieter übermittelt und dort (bei US-amerikanischen Anbietern in den USA) gespeichert.

Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten und Datenverarbeitungsvorgänge, noch sind uns der volle Umfang der Datenerhebung, die Zwecke der Verarbeitung, die Speicherfristen bekannt. Auch zur Löschung der erhobenen Daten durch den Plug-in-Anbieter liegen uns keine Informationen vor.

Wenn ein Inhalt über einen Social-Media-Anbieter (Facebook, Youtube, Instagram) eingebunden wird oder Sie den jeweiligen Social-Media-Button nutzen, werden die über Sie erhobenen Daten als Nutzungsprofil gespeichert und für Zwecke der Werbung, Marktforschung und / oder bedarfsgerechter Gestaltung der Social-Media-Seite genutzt. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (auch für nicht eingeloggte Nutzer) zur Darstellung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an den jeweiligen Anbieter wenden müssen.

Die Datenweitergabe erfolgt unabhängig davon, ob Sie ein Konto bei dem Social-Media-Anbieter besitzen und dort eingeloggt sind. Wenn Sie eingeloggt sind, werden Ihre bei uns erhobenen Daten direkt Ihrem beim Social-Media-Anbieter bestehenden Konto zugeordnet. Wenn Sie einen aktivierten Social-Media-Button betätigen und z. B. die Seite verlinken, speichert der Plug-in-Anbieter auch diese Information in Ihrem Nutzerkonto und teilt sie Ihren Kontakten öffentlich mit. Wir empfehlen Ihnen, sich nach Nutzung eines sozialen Netzwerks regelmäßig auszuloggen, insbesondere jedoch vor Aktivierung eines extern eingebundenen Inhalts auf unserer Webseite oder der Nutzung eines Social-Media-Buttons, um eine Zuordnung zu Ihrem Profil zu vermeiden.

8.4 Eingesetzte Drittanbieter

Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch den Social-Media-Anbieter erhalten Sie in den im Folgenden mitgeteilten Datenschutzerklärungen dieser Anbieter. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; weitere Informationen zur Datenerhebung: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications sowie http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy

INSTAGRAM, INC., 1601 Willow Road, Menlo Park CA 94025, USA https://help.instagram.com/155833707900388

9. Informationen zur Verwendung von Cookies

9.1 Allgemeine Informationen zur Verwendung von Cookies

Cookies sind kleine Dateien, die zusammen mit den eigentlich angeforderten Daten aus dem Internet an Ihren Computer übermittelt werden. Dort werden diese Daten gespeichert und für einen späteren Abruf bereitgehalten.

Rechtsgrundlage für die Speicherung von Cookies, Geräte-Kennungen und ähnlichen Tracking-Technologien bzw. für die Speicherung von Informationen in der Endeinrichtung des Endnutzers und den Zugriff auf diese Informationen sind die europäische ePrivacy-Richtlinie in Verbindung mit dem Gesetz zur Regelung des Datenschutzes und des Schutzes der Privatsphäre in der Telekommunikation und bei Telemedien (TTDSG).

Bitte beachten Sie, dass sich die Rechtgrundlagen für die Verarbeitung der in diesem Zusammenhang erhobenen personenbezogenen Daten sodann aus der DSGVO (Art. 6 Abs. 1 S.1 DSGVO) ergeben. Die jeweils im konkreten Fall einschlägige Rechtsgrundlage zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten finden Sie weiter unten am jeweiligen Cookie bzw. an der jeweiligen Verarbeitung selbst.

Die primäre Rechtsgrundlage für die Speicherung von Informationen in der Endeinrichtung des Endnutzers - mithin insbesondere für die Speicherung von Cookies - ist Ihre Einwilligung, § 25 Abs. 1 S.1 TTDSG. Die Einwilligung wird beim Besuch unserer Webseite erteilt - wobei diese selbstverständlich auch nicht erteilt werden muss - und kann jederzeit in den Cookie-Einstellungen widerrufen werden.

Gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG ist eine Einwilligung nicht erforderlich, wenn die Speicherung von Informationen in der Endeinrichtung des Endnutzers oder der Zugriff auf bereits in der Endeinrichtung des Endnutzers gespeicherte Informationen unbedingt erforderlich ist, damit der Anbieter eines Telemediendienstes einen vom Nutzer ausdrücklich gewünschten Telemediendienst zur Verfügung stellen kann. Den Cookie-Einstellungen können Sie entnehmen, welche Cookies als unbedingt erforderlich einzustufen sind (oft auch als "technisch notwendige Cookies" bezeichnet), daher unter die Ausnahmeregelung des § 25 Abs. 2 TTDSG fallen und somit keiner Einwilligung bedürfen.

OV verwendet für seine Dienste folgende Arten von Cookies:

a) Sitzungs-Cookies (Session-Cookies):

Das sind Cookies, die nur für die Dauer einer Internetsitzung auf Ihrem Computer gespeichert werden. Diese Cookies werden nach dem Beenden der Sitzung, d. h. nach dem Verlassen der Webseite oder mit dem Schließen des Browserfensters wieder gelöscht.

b) Persistente Cookies

Für die Benutzerauthentifizierung setzen wir persistente Cookies ein, die zur Wiedererkennung der Besucher dienen und für künftige Sitzungen auf Ihrem Computer gespeichert werden. Diese Cookies können maximal bis zu 120 Monate gültig sein.

Generell haben Sie auch die Möglichkeit, Cookies über die entsprechende Browser-Funktion zu löschen und dort einzustellen, wie Ihr Browser mit Cookies verfahren soll. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass bei genereller Ablehnung von Cookies die Nutzung der Dienste beeinträchtigt werden kann.

Sie können dem Einsatz von Cookies, die der Reichweitenmessung und Werbezwecken dienen, über die Deaktivierungsseite der Netzwerkwerbeinitiative ( optout.networkadvertising.org/) und zusätzlich die US-amerikanische Webseite (www.aboutads.info/choices) oder die europäische Webseite (www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices) widersprechen.

Konkret kommen hierbei die folgenden Cookies durch den OV zum Einsatz:

"Kickeruser"

Dieser Cookie wird nach einer Registrierung oder Anmeldung gesetzt und ist unbedingt erforderlich, um den Log-in auf dem kicker-Webseitenauftritt zu ermöglichen.

Hierbei werden die folgenden Informationen verarbeitet: displayname, ssoid, userimage

Die Speicherdauer beträgt hierbei 31 Tage.

"kickerQM "

Dieser Cookie speichert eine zufällig erstellte ID, welche technisch unbedingt erforderlich ist, um, sofern eine Einwilligung für den Anbieter Google Advertising Products (ID 755) erteilt wurde, eine Übergabe davon an diesen AdServer zu ermöglichen. Die ID wird nicht domainübergreifend genutzt.

Hierbei wird die folgende Information verarbeitet: PPID (Publisher Provided ID)

Die Speicherdauer beträgt hierbei 180 Tage.

"kickerhash "

Dieser Cookie speichert den Anzeigestatus bei Seiten, die in einer Webview der kicker-App angezeigt werden. Dadurch werden Seitenteile ausgeblendet, die in der App nicht angezeigt werden sollen/können.

Hierbei werden die folgenden Informationen verarbeitet: Anzeigestatus, wie z.B. Webview

Die Speicherdauer beträgt hierbei 365 Tage.

"KMLigaClaInt "

Dieser Cookie ist für die Funktion des Kicker Manager Spiels technisch erforderlich und wird nur bei Nutzung des Kicker Manager Spiels aktiv.

Hierbei werden die folgenden Informationen verarbeitet: User-Auswahl, Benutzer-ID, Manager-Liga-ID.

Die Speicherdauer beträgt hierbei 1 Tag.

9.2 PUR-Abo: Werbetrackingfreie Nutzung unserer Website und App

Unsere Artikel können Sie auch ohne Werbetracking und praktisch werbefrei lesen. Dazu können Sie sich einfach und bequem für unser werbetrackingfreies PUR-Abo anmelden. In diesem Fall werden nur Cookies und andere Technologien zur unbedingt erforderlichen Funktionssicherung, zur Reichweitenmessung, zur internen Nutzungsanalyse, sowie zur Darstellung weiterer Sportinhalte eingesetzt.

Wir erheben dabei folgende für den Vertragsabschluss erforderlichen Daten:

Für das Anlegen eines kicker-Accounts werden Vor- und Nachname, E-Mailadresse, Username und Passwort erhoben. Zusätzlich Zahlungsdaten, je nach ausgewählter Zahlungsart, erhoben werden (Kreditkarteninformationen, Pay-Pal-Zahlungsinformationen, SEPA-Lastschrift, Google & Apple Pay).

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.

Die Verarbeitung können Sie für die Zukunft unterbinden, indem Sie Ihr PUR-Abo wieder kündigen. Dies ist jederzeit im eigenen kicker-Account oder bei Abschluss über Apple oder Google in den Einstellungen bzw. im jeweiligen App-Store möglich.

Ihre Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Dies ist für die während des Registrierungsvorgangs erhobenen Daten der Fall, wenn die Registrierung auf unserer Internetseite aufgehoben oder abgeändert wird. Die für das PUR-Abo notwendige Daten werden nach Beendigung des Vertragsverhältnisses nach Ablauf der gesetzlichen, einschlägigen Aufbewahrungspflichten gelöscht.

Die Rechtsgrundlagen für den Einsatz bzw. entsprechende Verarbeitungen durch Cookies und andere Technologien zur unbedingt erforderlichen Funktionssicherung, zur Reichweitenmessung, zur internen Nutzungsanalyse, sowie zur Darstellung weiterer Sportinhalte ist zum einen unser berechtigtes Interesse, nämlich die Zurverfügungstellung möglichst passender Inhalte für unsere Leserinnen und Leser, sowie eine angemessene Autorenvergütung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Zum anderen für vertragliche, sowie technische, bzw. gesetzliche Erfordernisse nach den Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b und c DSGVO. Beachten Sie, dass auch im Rahmen des PUR-Abos die technisch notwendigen Datenverarbeitungen, die unter "Allgemeine Informationen zur Verwendung von Cookies" aufgeführt sind, gelten.

Folgende Technologien werden zudem dabei eingesetzt:

Anbieter: INFOnline

Angaben zum Anbieter:

INFOnline GmbH

Brühler Str. 9,

53119 Bonn,

Deutschland

DSE: https://www.infonline.de/datenschutz/

Verarbeitete personenbezogene Daten: Keine Verarbeitung personenbezogener Daten

Zweck: Reichweitenmessung, Dient der Inhaltlichen Verbesserung des Produkts und ist Basis für die transparente Preisermittlung gegenüber B2B Kunden (Werbeflächen, Autorenvergütung)

Speicherdauer: -

Rechtsgrundlage: § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG

Anbieter: AT Internet

Angaben zum Anbieter:

AT Internet

Leonrodstraße 52-58,

80636 München,

Deutschland

DSE: https://www.atinternet.com/en/company/data-protection/

Verarbeitete personenbezogene Daten: Gehashte IP-Adresse

Zweck: Anonyme Analyse der Webseite ohne Profilbildung

Speicherdauer: 13 Monate

Rechtsgrundlage: § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG / Art. 6 lit. f) DSGVO (Berechtigte Interessen) Hierdurch können wir anonyme Analysen unserer Webseite durchführen. Die Daten werden nicht zu Nutzerprofile zusammengeführt und nicht mit anderen Daten angereichert, sodass keine Auswirkungen auf die Nutzer abzusehen ist.

Anbieter: Qualifio

Angaben zum Anbieter:

Qualifio SA

Place de l’Université, 16,

1348 Louvain-la-Neuve,

Belgien

DSE: https://qualifio.com/de/datenschutzerklarung/

Verarbeitete personenbezogene Daten: Daten zur elektronischen Identifizierung: IP-Adresse, verwendetes Terminal usw., Daten, die vom Nutzer direkt angegeben werden

Zweck: Ausspielung von Gewinnspielen und Umfragen

Speicherdauer: 3 Monate

Rechtsgrundlage: § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG / Art. 6 lit. f) DSGVO (Berechtigte Interessen) Hierdurch können Umfragen und Gewinnspiele durchgeführt werden. Es findet durch Qualifio keine Analyse oder Profilbildung statt.

Anbieter: Statsperform

Angaben zum Anbieter:

Stats LLC,

203 North LaSalle Street,

Suite 2350,

Chicago, IL 60601

DSE: https://www.statsperform.com/privacy-policy/

Verarbeitete personenbezogene Daten: Keine Verarbeitung personenbezogener Daten

Zweck: Darstellung von Sportinhalten

Speicherdauer: -

Rechtsgrundlage: § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG

Anbieter: Dailymotion

Angaben zum Anbieter:

DAILYMOTION SA,

daiBoulevard Malesherbes,

75017 Paris,

France

DSE: https://legal.dailymotion.com/en/privacy-policy/

Verarbeitete personenbezogene Daten: IP-Adresse,

Zeit und Datum an dem Inhalte kommuniziert wurden, URL der Webseite auf der die Inhalte konsumiert wurden

Zweck: Darstellung von Videos

Speicherdauer: Max. 13 Monate

Rechtsgrundlage: § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG / Art. 6 lit. f) DSGVO (Berechtigte Interessen)

Es werden nur die Daten, die zur Darstellung der externen Inhalte benötigt werden, verarbeitet. Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken findet nicht statt.

Anbieter: Tickaroo

Angaben zum Anbieter:

Tickaroo,

Waffnergasse 8,

93047 Regensburg,

Deutschland

DSE: https://www.tickaroo.com/about/de/datenschutz.html

Verarbeitete personenbezogene Daten: Zufällig generierter Wert

Zweck: Live-Blog für Sport Liveticker

Speicherdauer: 365 Tage

Rechtsgrundlage: § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG / Art. 6 lit. f) DSGVO (Berechtigte Interessen) Es werden nur die Daten, die zur Darstellung der externen Sportinhalte benötigt werden, in unserem Auftrag verarbeitet.

Anbieter: Tickaroo Digital Media Services

Angaben zum Anbieter:

Tickaroo Digital Media Services,

Waffnergasse 8,

93047 Regensburg,

Deutschland

DSE: https://www.tickaroo.com/about/de/datenschutz.html

Verarbeitete personenbezogene Daten: IP-Adresse, FCM Device Token, APNS Device Token, kicker User, kicker Auth Token, Libero UUID, gewählte Sprache, spezifische Einstellungen

Zweck: Zur Verfügungstellung von Diensten (u.a. Verwaltung Push-Benachrichtigungen, Spiele) und Inhalten zum Betrieb der Webseite / App.

Speicherdauer: IP-Adressen aus Log Files werden nach vier Wochen entfernt.

Einstellungen am Gerät bleiben gespeichert, bis die App oder die App-Daten gelöscht werden.

Rechtsgrundlage: § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG / Art. 6 lit. f) DSGVO (Berechtigte Interessen) Dieser Dienst ist für den Betrieb der Webseite und der App technisch erforderlich, die so verarbeiteten Daten werden nur in unserem Auftrag verarbeitet.

Anbieter: Firebase Crashlytics

Angaben zum Anbieter:

Google Inc.,

1600 Amphitheater Parkway, Mountainview,

California 94043,

USA

DSE: https://firebase.google.com/support/privacy

Verarbeitete personenbezogene Daten: Fehlerdaten, eindeutige ID, Absturzdaten

Zweck: Echtzeitfehler-Reporting

Speicherdauer: 90 Tage

Rechtsgrundlage: § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG / Art. 6 lit. f) DSGVO (Berechtigte Interessen) Zur Gewährleistung eines fehlerfreien Betriebs bzw. zur Fehleranalyse wird in der App Firebase Crashlytics eingesetzt.

Anbieter: Firebase Cloud Messaging (FCM)

Angaben zum Anbieter:

Google Inc.,

1600 Amphitheater Parkway, Mountainview,

California 94043,

USA

DSE: https://firebase.google.com/support/privacy

Verarbeitete personenbezogene Daten: Fehlerdaten, eindeutige ID

Zweck: Plattformübergreifende Synchronisation des Abo-Status

Speicherdauer: 180 Tage

Rechtsgrundlage: § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG / Art. 6 lit. f) DSGVO (Berechtigte Interessen) Dieser Dienst wird benötigt, um eine Synchronisation des PUR-Abo-Status in der App und im Web zu ermöglichen.

Anbieter: Apester

Angaben zum Anbieter:

Apester Ltd,

Hamasger 64,

Tel-Aviv

Israel

DSE: https://discover.apester.com/tags/datenschutz

Verarbeitete personenbezogene Daten: Sitzungs-ID, Browsertyp, Mobil- oder Desktop-ID, Geo, Referrer, Benutzersprache, Antworten, Umfrage- oder Quizergebnisse.

Zweck: Darstellung von Umfragen und Inhalten

Speicherdauer: 30 Tage

Rechtsgrundlage: § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG / Art. 6 lit. f) DSGVO (Berechtigte Interessen) Hierdurch können Umfragen und Gewinnspiele durchgeführt werden. Es findet durch Apester keine Analyse oder Profilbildung statt.

Anbieter: Heimspiel

Angaben zum Anbieter:

HEIM:SPIEL Medien GmbH & Co. KG,

Am Stadtgraben 48,

48143 Münster,

Deutschland

DSE: https://hmspl.de/datenschutz/

Verarbeitete personenbezogene Daten: Keine Verarbeitung personenbezogener Daten

Zweck: Darstellung von Sportinhalten

Speicherdauer: -

Rechtsgrundlage: § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG

Anbieter: Heise

Angaben zum Anbieter:

Heise,

Karl-Wiechert-Allee 10,

30625 Hannover,

Deutschland

DSE: https://www.heise.de/

Verarbeitete personenbezogene Daten: technische notwendige Daten (IP-Adresse, User-Agent-String und Header)

Zweck: Darstellung von PVG-Widgets

Speicherdauer: 14 Tage

Rechtsgrundlage: § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG / Art. 6 lit. f) DSGVO (Berechtigte Interessen) Wahrnehmung eines berechtigten Interesses aus technischen Gründen, zu Zwecken der IT-Sicherheit sowie zur Erfüllung der Nutzerinteressen sowie zum wirtschaftlichen Betrieb des Online-Angebots.

Anbieter: Sportradar

Angaben zum Anbieter:

Sportradar AG,

Feldlistrasse 2,

9000 St. Gallen,

Switzerland

DSE: https://sportradar.com/privacy-notice/

Verarbeitete personenbezogene Daten: IP-Adresse, Geolokalisierung

Zweck: Darstellung von Sportinhalten

Speicherdauer: Max. 365 Tage

Rechtsgrundlage: § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG / Art. 6 lit. f) DSGVO (Berechtigte Interessen) Es werden nur die Daten, die zur Darstellung der externen Sportinhalte benötigt werden, in unserem Auftrag verarbeitet.

Anbieter: Thinking Apps

Angaben zum Anbieter:

thinking apps GmbH,

Kurt-Schumacher-Str. 9b,

67663 Kaiserslautern,

Deutschland

DSE: https://www.thinking-apps.com/datenschutz.html

Verarbeitete personenbezogene Daten: anonymisierte Nutzerdaten in Form von User-Ids von Drittsystemen (z.B. Amazon Alexa Skills), IPs der auf die Dienste und Lösungen zugreifende Systeme bzw. Nutzerinformationen, die über APIs des Auftraggebers zur Verfügung gestellt werden könnten.

Zweck: Conversational Interfaces

Speicherdauer: Max. 30 Tage

Rechtsgrundlage: § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG / Art. 6 lit. f) DSGVO (Berechtigte Interessen) Wir nutzen dieses Tool, um unseren Usern eine barrierefreie Webseite zur Verfügung zu stellen. Die Daten werden dabei in unserem Auftrag verarbeitet.

Anbieter: mycrocast GmbH

Angaben zum Anbieter:

mycrocast GmbH,

Halberstädter Chaussee 9,

39116 Magdeburg,

Deutschland

DSE: https://www.mycrocast.com/de/datenschutz/

Verarbeitete personenbezogene Daten: Daten werden erste bei tatsächlicher Nutzung des Dienstes verarbeitet:

Kommunikationsdaten (E-Mail)

Zweck: Broadcasting-Dienst für Sportevents

Speicherdauer: Bis zur Löschung des Account

Rechtsgrundlage: § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG / Art. 6 lit. f) DSGVO (Berechtigte Interessen) Es werden nur die Daten, die zur Nutzung des Broadcasting-Dienstes benötigt werden, in unserem Auftrag verarbeitet. Die Daten werden erst bei tatsächlicher Nutzung des Dienstes verarbeitet.

Anbieter: Eurosport

Angaben zum Anbieter:

Eurosport SAS,

3 rue Gaston et René Caudron, Cedex 9,

92798, Issy-Les-Moulineaux,

Frankreich

DSE: https://www.eurosport.de/eurosport/legal/2020-2021/privacy-notice_sto9054806/story.shtml

Verarbeitete personenbezogene Daten: IP-Adresse

Zweck: Darstellung von Videos

Speicherdauer: 1 Tag

Rechtsgrundlage: § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG / Art. 6 lit. f) DSGVO (Berechtigte Interessen) Es werden nur die Daten, die zur Darstellung der externen Sportinhalte benötigt werden, in unserem Auftrag verarbeitet.

Anbieter: VG Wort

Angaben zum Anbieter:

Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT) Rechtsfähiger Verein kraft Verleihung,

Untere Weidenstraße,

581543 München,

Deutschland

DSE: https://www.vgwort.de/hilfsseiten/datenschutz.html

Verarbeitete personenbezogene Daten: Anonymisiserte IP-Adresse, Sitzungs-ID, aufgerufene Texte, Cookie-Informationen, universelle eindeutige Identifikatoren

Zweck: Dieser Service ermöglicht es Autoren, Tantiemen für ihre linguistischen Werke zu erhalten.

Speicherdauer: 12 Monate

Rechtsgrundlage: § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG / Art. 6 lit. f) DSGVO (Berechtigte Interessen) Zur Auszahlung von Tantiemen an unsere Autoren ist es notwendig, die Häufigkeit der gelesenen Texte zu identifizieren.

Anbieter: Friendly Captcha

Angaben zum Anbieter:

Friendly Captcha GmbH,

Am Anger 3-5,

82237 Woerthsee,

Deutschland

DSE: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/

Verarbeitete personenbezogene Daten: Anonymisierte IP-Adresse, Referrer-URL, URL, User Agent, Zeitstempel

Zweck: Verhinderung von Spam und Bots

Speicherdauer: Max. 30 Tage

Rechtsgrundlage: § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG / Art. 6 lit. f) DSGVO (Berechtigte Interessen) Zur Verhinderung von Spam-Nachrichten und Bot-Anfragen werden diese Daten in unserem Auftrag verarbeitet.

Anbieter: Google Analytics for Firebase

Angaben zum Anbieter:

Google Ireland Limited,

Google Building Gordon House, 4 Barrow St,

Dublin, D04 E5W5,

Ireland

DSE: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Verarbeitete personenbezogene Daten: Identifikatoren, Nutzungsdaten, Sitzungsdauer, IP-Adresse, Geografischer Standort, Gerätebetriebssystem, Geräteinformationen, Zeitpunkt des ersten Besuchs des Benutzers, App-Aktualisierungen, Anfragen der Anwendung, Angesehener Inhalt, Firebase-Installations-IDs, Analytics-App-Instanz-IDs, Handy-Anzeigen-IDs, IDFVs/ Android-IDs

Zweck: Bereitstellung von Analsye- und Zuordnungsinformationen

Speicherdauer: Max. 14 Monate

Rechtsgrundlage: § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG / Art. 6 lit. f) DSGVO (Berechtigte Interessen) Zur Bereitstellung von Analyse und Zuordnungsinformationen

Anbieter: Firebase Remote Config

Angaben zum Anbieter:

Google Ireland Limited,

Google Building Gordon House, 4 Barrow St,

Dublin, D04 E5W5,

Ireland

DSE: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Verarbeitete personenbezogene Daten: Firebase-Installations-ID

Zweck: Dieser Service ermöglicht es schnellstmöglich auf Fehler zu reagieren, die zum Abstürzen der App führen.

Speicherdauer: Max. 180 Tage

Rechtsgrundlage: § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG / Art. 6 lit. f) DSGVO (Berechtigte Interessen) Zur Fehlerbehebung die zum App-Absturz führen.

Anbieter: Firebase Performance Monitoring

Angaben zum Anbieter:

Google Ireland Limited,

Google Building Gordon House, 4 Barrow St,

Dublin, D04 E5W5,

Ireland

DSE: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Verarbeitete personenbezogene Daten: IP-Adresse, Firebase-Installations-ID

Zweck: Tool zur Leistungsüberwachung um den Dienst stetig zu verbessern und um Fehler direkt erkennen zu können.

Speicherdauer: Max. 90 Tage

Rechtsgrundlage: § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG / Art. 6 lit. f) DSGVO (Berechtigte Interessen) Zur Leistungsüberwachung und frühzeitigen Erkennung von Fehlern.

Anbieter: Bugsnag

Angaben zum Anbieter:

Bugsnag,

110 utter Street, uite 1000,

CA 94104 San Francisco,

United States of America

DSE: https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy/

Verarbeitete personenbezogene Daten: Irrtümer, Diagnostische Daten: Skriptinhalt (wenn Fehler in einem Inline-Script-Tag auftrat, Browsername, Version, Benutzer-Agent, Gebietsschema und Uhrzeit, Betriebssystem, Release-Stadium (Produktion, Beta, Staging, etc.)

Zweck: Tool zur Erfassung, Priorisierung und Behebung von Fehlern in unseren Apps, Browsern, mobilen Geräten, Front-Ends und Back-Ends auf unserer Plattform.

Speicherdauer: Max. 7 Tage

Rechtsgrundlage: § 25 Abs. 2 Nr. 2 TTDSG

9.2.1 Stripe

Wenn Sie sich für eine Zahlungsart des Paymentdienstleisters Stripe entscheiden, erfolgt die Zahlungsabwicklung über Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland, an den wir Ihre im Rahmen des Bestellvorgangs mitgeteilten Informationen nebst den Informationen über Ihre Bestellung (Name, Anschrift, Kontonummer, Bankleitzahl, evtl. Kreditkartennummer, Rechnungsbetrag, Währung und Transaktionsnummer) gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO weitergeben. Die Weitergabe Ihrer Daten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Zahlungsabwicklung mit dem Payment-Dienstleister Stripe Payments Europe Ltd. und nur insoweit, als sie hierfür erforderlich ist.

Stripe transferiert, verarbeitet und speichert gegebenenfalls personenbezogene Daten außerhalb der EU. Dabei verpflichtet sich Stripe, geeignete Garantien nach Art. 46 DSGVO in Form von Standartvertragsklauseln zu ergreifen (Siehe https://stripe.com/privacy-center/legal#data-transfers).

Zudem haben wir mit Stripe einen Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen.

Nähere Informationen zum Datenschutz von Stripe finden Sie unter https://stripe.com/de/privacy#translation.

9.3 Cookie-Einwilligung mit "Usercentrics"

Wir haben das Einwilligungs-Management-Tool "Usercentrics" (https://usercentrics.com/de/) der Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Deutschland, Tel.: + 49 89 21 54 01 20, E-Mail: privacy@usercentrics.com auf unserer Website eingebunden, um Einwilligungen für die Datenverarbeitung bzw. den Einsatz von Cookies oder vergleichbaren Funktionen abzufragen. Sie haben mithilfe von "Usercentrics" die Möglichkeit, Ihr Einverständnis für bestimmte Funktionalitäten unserer Website, z.B. zum Zwecke der Einbindung externer Elemente, Einbindung von Streaming-Inhalten, statistischen Analyse, Reichweitenmessung und personalisierten Werbung zu erteilen oder abzulehnen. Sie können mithilfe von "Usercentrics" ihre Zustimmung für sämtliche Funktionen erteilen oder ablehnen oder ihre Einwilligung für einzelne Zwecke oder einzelne Funktionen erteilen. Die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen können auch im Nachhinein von Ihnen geändert werden. Zweck der Einbindung von "Usercentrics" ist es, den Nutzern unserer Website die Entscheidung über die vorgenannten Dinge zu überlassen und im Rahmen der weiteren Nutzung unserer Website die Möglichkeit zu bieten, bereits vorgenommene Einstellungen zu ändern.

Wenn Sie unsere Website betreten, werden folgende personenbezogene Daten an Usercentrics übertragen:

Ihre Einwilligung(en) bzw. der Widerruf Ihrer Einwilligung(en), Ihre IP-Adresse, Informationen über Ihren Browser, Informationen über Ihr Endgerät, Zeitpunkt Ihres Besuchs auf der Website.

Des Weiteren speichert Usercentrics ein Cookie in Ihrem Browser, um Ihnen die erteilten Einwilligungen bzw. deren Widerruf zuordnen zu können. Die so erfassten Daten werden gespeichert, bis Sie uns zur Löschung auffordern, das Usercentrics-Cookie selbst löschen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt. Zwingende gesetzliche Aufbewahrungspflichten bleiben unberührt.

"Usercentrics" setzt die Google Cloud Plattform von Google Ireland Limited ein. Die Serverstandorte befinden sich in Frankfurt und Belgien. Hierbei kann ein Drittstaatentransfer in die USA nicht ausgeschlossen werden. Allerdings haben wir mit dem Anbieter einen Auftragsverarbeitungsvertrag, sowie Standarddatenschutzvertragsklauseln abgeschlossen.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) i.V.m. Art. 6 Abs. 3 S. 1 lit. a) i.V.m. Art. 7 Abs. 1 DSGVO sowie hilfsweise lit. f). Wir helfen mit der Verarbeitung der Daten unseren Kunden (nach DSGVO der Verantwortliche) bei der Erfüllung ihrer rechtlichen Verpflichtungen (z.B. Nachweispflicht). Unsere berechtigten Interessen an der Verarbeitung liegen in der Speicherung der Nutzereinstellungen und Präferenzen in Bezug auf den Einsatz von Cookies und weiteren Funktionalitäten.

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung durch "Usercentrics" finden Sie in den Datenschutzhinweisen unter https://usercentrics.com/de/datenschutzerklaerung/ .

9.4 Web Analytics, Online Werbung und Cookies von Drittanbietern

Um unser Digitalangebot anbieten zu können und Ihnen die Inhalte technisch auf der Webseite bereitzustellen sowie sie Sicherheit der Webseite zu gewährleisten und mögliche Fehler zu beheben, setzen wir und unsere Partner bestimmte Cookies und ähnliche Technologien ein.

Hierzu verarbeiten wir und unsere Partner ("Anbieter") personenbezogene Daten wie Ihre IP-Adresse oder auch ID- und Browserinformationen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung des jeweiligen Anbieters.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen ist Ihre freiwillige und jederzeit widerrufbare Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

In einigen Fällen verarbeiten wir oder unsere Partner ("Anbieter") Ihre Daten auf der Rechtsgrundlage des berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO). Hierbei liegen unsere berechtigten Interessen unter anderem in der sessionbasierten Reichweitenmessung, sowie in dem Ausspielen von Bezahlschranken, die für den Betrieb und die Refinanzierung unseres Digitalangebotes unbedingt erforderlich sind.

Im Rahmen unseres Webangebotes verfolgen wir und unsere Partner ("Anbieter") die nachfolgende beschriebenen Zwecke:

- Informationen auf einem Gerät speichern oder abrufen: Anbieter können Informationen speichern und abrufen

- Genaue Standortdaten verwenden: Anbieter können: genaue Standortdaten verarbeiten, um sie für einen oder mehrere Verarbeitungszwecke zu nutzen. "Genaue Standortdaten" bedeutet, dass es hinsichtlich der Genauigkeit des Standortes keine Einschränkungen gibt; diese kann bis auf wenige Meter genau sein.

- Geräteeigenschaften zur Identifikation aktiv abfragen: Anbieter können: aus Daten, die aus der aktiven Abfrage bestimmter Eigenschaften eines Geräts - z. B. der installierten Schriftarten oder der Bildschirmauflösung - gewonnen wurden, eine Kennung erstellen; eine solche Kennung verwenden, um ein Gerät erneut zu identifizieren.

- Auswahl einfacher Anzeigen: Für die Auswahl einfacher Anzeigen können Anbieter Echtzeit-Informationen über den Kontext, in dem die Anzeige dargestellt wird, verwenden, einschließlich Informationen über das inhaltliche Umfeld sowie das verwendete Gerät, wie z. B. Gerätetyp und -funktionen, Browser-Kennung, URL, IP-Adresse; die ungefähren Standortdaten eines Nutzers verwenden; die Häufigkeit der Anzeige-Einblendungen steuern die Reihenfolge der Anzeige-Einblendungen steuern; verhindern, dass eine Anzeige in einem ungeeigneten redaktionellen Umfeld (brand-unsafe) eingeblendet wird. Anbieter dürfen nicht: Mit diesen Informationen ein personalisiertes Anzeigen-Profil für die Auswahl zukünftiger Anzeigen erstellen, ohne eine eigene Rechtsgrundlage für die Erstellung eines personalisierten Anzeigenprofils zu haben. Ungefähr bedeutet, dass nur eine grobe Standortbestimmung mit einem Radius von mindestens 500 Metern erlaubt ist.

- Ein personalisiertes Anzeigen-Profil erstellen: Um ein personalisiertes Anzeigen-Profil zu erstellen, können Anbieter: Informationen über einen Nutzer sammeln, einschließlich dessen Aktivitäten, Interessen, den Besuchen auf Webseiten oder der Verwendung von Anwendungen, demographischen Informationen oder Standorts, um ein Nutzer-Profil für die Personalisierung von Anzeigen zu erstellen oder zu bearbeiten.

- Personalisierte Anzeigen auswählen: Für die Auswahl personalisierter Anzeigen können Anbieter: Personalisierte Anzeigen, basierend auf einem Nutzer-Profil oder anderen historischen Nutzungsdaten, einschließlich der früheren Aktivitäten, der Interessen, den Besuchen auf Webseiten oder der Verwendung von Anwendungen, des Standorts oder demografischen Informationen, auswählen.

- Anzeigen-Leistung messen: Um die Anzeigen-Leistung zu messen, können Anbieter: messen, ob und wie Anzeigen bei einem Nutzer eingeblendet wurden und wie dieser mit ihnen interagiert hat; Berichte über Anzeigen, einschließlich ihrer Wirksamkeit und Leistung, bereitstellen; Berichte über die Interaktion von Nutzern mit Anzeigen bereitstellen, und zwar anhand von Daten, die im Laufe der Interaktion des Nutzers mit dieser Anzeige gemessen wurden; Berichte für Diensteanbieter über die Anzeigen, die auf ihren Diensten eingeblendet werden, bereitstellen; messen, ob eine Anzeige in einem ungeeigneten redaktionellen Umfeld (brand-unsafe) eingeblendet wird; den Prozentsatz bestimmen, zu welchem die Anzeige hätte wahrgenommen werden können, einschließlich der Dauer (Werbewahrnehmungschance). Anbieter dürfen nicht: Über Befragungspanels oder ähnliche Verfahren erhobene Daten über Zielgruppen zusammen mit Anzeigen-Messungsdaten verwenden, ohne dafür eine eigene Rechtsgrundlage für den Einsatz von Marktforschung zur Gewinnung von Erkenntnissen über Zielgruppen zu haben.

- Inhalte-Leistung messen: Um die Leistung von Inhalten zu messen, können Anbieter: messen und darüber berichten, wie Inhalte an Nutzer ausgeliefert wurden und wie diese mit ihnen interagiert haben; Berichte über direkt messbare oder bereits bekannte Informationen von Nutzern, die mit den Inhalten interagiert haben, bereitstellen. Anbieter können nicht: messen, ob und wie Anzeigen (einschließlich nativer Anzeigen) an einen Benutzer ausgeliefert wurden und wie dieser mit ihnen interagiert hat; Über Befragungspanels oder ähnliche Verfahren erhobene Daten über Zielgruppen zusammen mit Inhalts-Messungsdaten verwenden, ohne dafür eine eigene Rechtsgrundlage für den Einsatz von Marktforschung zur Gewinnung von Erkenntnissen über Zielgruppen zu haben.

- Marktforschung einsetzen, um Erkenntnisse über Zielgrippen zu gewinnen: Beim Einsatz von Marktforschung zur Gewinnung von Erkenntnissen über Zielgruppen können Anbieter: aggregierte Berichte für Werbetreibende oder deren Repräsentanten über die Zielgruppen, die durch ihre Anzeigen erreicht werden, und welche auf der Grundlage von Befragungspanels oder ähnlichen Verfahren gewonnen wurden, bereitstellen; aggregierte Berichte für Diensteanbieter über die Zielgruppen, die durch die Inhalte und/oder Anzeigen auf ihren Diensten erreicht wurden bzw. mit diesen interagiert haben, und welche über Befragungspanels oder ähnliche Verfahren ermittelt wurden, bereitstellen; für Zwecke der Marktforschung Offline-Daten zu einem Online-Benutzer zuordnen, um Erkenntnisse über Zielgruppen zu gewinnen, soweit Anbieter erklärt haben, Offline-Datenquellen abzugleichen und zusammenzuführen. Anbieter können nicht: die Leistung und Wirksamkeit von Anzeigen, die einem bestimmten Nutzer eingeblendet wurden oder mit denen dieser interagiert hat, messen, ohne eine eigene Rechtsgrundlage für die Messung der Anzeigen-Leistung zu haben; messen, welche Inhalte für einen bestimmten Nutzer geliefert wurden und wie dieser mit ihnen interagiert hat, ohne eine eigene Rechtsgrundlage für die Messung der Inhalte-Leistung zu haben

- Produkte entwickeln und verbessern: Um Produkte zu entwickeln und zu verbessern, können Anbieter: Informationen verwenden, um ihre bestehenden Produkte durch neue Funktionen zu verbessern und neue Produkte zu entwickeln; neue Rechenmodelle und Algorithmen mit Hilfe maschinellen Lernens erstellen. Anbieter können nicht:

Datenverarbeitungen durchführen, die in einem der anderen Verarbeitungszwecke definiert sind. Ihre Daten werden gelöscht, sobald diese nicht mehr für die Verarbeitung erforderlich sind. Detaillierte Angaben sind in der nachfolgenden Anbieterliste individuell dargestellt.

B. Besonderer Teil

In unseren Diensten (Website, Apps, Conversational Interfaces) finden Sie eine Reihe interaktiver Plattformen, Anwendungen und Tools, in die Sie unterschiedliche Daten hochladen oder in denen Sie persönliche Einstellungen vornehmen können. Beispiele hierfür sind die kicker-Managerspiele, das kicker-Tippspiel, diverse Votings, weitere Gewinnspiele oder auch personalisierte Push-Benachrichtigungen in unseren Apps. Um Ihnen diese interaktiven Plattformen, Anwendungen und Tools bereitstellen zu können, ist es erforderlich, dass wir Ihre Daten personenbezogen, pseudonymisiert oder anonymisiert speichern. Im Folgenden finden Sie eine Aufstellung aller Plattformen, Anwendungen und Tools mit einer kurzen Beschreibung, welche Daten dort in welcher Form zu welchem Zweck vorgehalten werden.

1. kicker-Community

1.1 Account und Profil

Um unsere personalisierten, interaktiven Plattformen, Anwendungen und Tools nutzen zu können, benötigen Sie einen sogenannten Account in unserer Nutzer-Datenbank. Hierfür müssen Sie sich einmalig registrieren, anschließend erhalten Sie von uns eine E-Mail mit Ihren Login-Daten (Benutzername und Passwort).

Über Ihre Login-Daten erlangen Sie Zugang zu unseren personalisierten, interaktiven Plattformen, Anwendungen und Tools. Ihre personenbezogenen Daten werden in unserer Community-Datenbank gespeichert (siehe Teil A, §4). Wir speichern dauerhaft Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Passwort und Ihr Pseudonym zu dem Zweck, Ihnen dauerhaft Zugang zu unseren interaktiven Plattformen, Anwendungen und Tools zu ermöglichen. Außerdem speichern wir in unserer Nutzer-Datenbank Informationen, die Sie uns uns freiwillig übermittelt haben und die Sie selbst ändern oder löschen können, wie z. B Ihr Profilbild.

Einsehen und ändern können Sie diese von Ihnen freiwillig übermittelten Daten unter: https://www.kicker.de/meinkicker/profil-bearbeiten

1.2 Facebook Connect

Des Weiteren ermöglichen wir Ihnen Zugang zu unseren personalisierten, interaktiven Plattformen, Anwendungen und Tools durch "Facebook-Connect". Facebook Connect wird von der Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA betrieben. "Facebook Connect" ist ein Dienst, der es den Nutzern des sozialen Netzwerks Facebook ermöglicht, sich mit ihrem Facebook Profil auf anderen Websites einzuloggen, ohne dort gesonderte Accounts erstellen zu müssen. Wir bieten Ihnen in unseren Diensten die Möglichkeit an, sich für unseren Dienst mit Facebook-Connect anzumelden. Wenn Sie den Dienst Facebook Connect in Anspruch nehmen, werden Sie zunächst auf die Seite von Facebook weitergeleitet, wo Sie sich mit Ihren Facebook Nutzungsdaten anmelden können. Nach erfolgreichem Login erfolgt eine Verknüpfung mit unserem Dienst und uns werden automatisch Daten aus Ihrem Facebook-Profil übertragen. Im Gegenzug können auch Daten von der Website oder Anwendung an Ihr Facebook-Profil übermittelt werden.

Von den von der Facebook Inc. an uns übermittelten Daten nutzen wir ausschließlich Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Geburtsdatum. Diese Daten sind für den Vertragsabschluss zwingend erforderlich, um Sie einerseits identifizieren zu können und andererseits unsere Dienste Ihnen in korrekter Weise anbieten zu können. Im Zuge dessen können Ihre Daten von uns gespeichert und verarbeitet werden. Weitere Informationen zu Facebook-Connect und den Privatsphäre-Einstellungen entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen und den Nutzungsbedingungen der Facebook Inc..

Sollten Sie wünschen, dass Ihr Account bzw. Ihr Profil vollständig gelöscht wird, teilen Sie uns dies bitte per E-Mail an datenschutz@kicker.de mit.

2. Kommentarfunktion

Sie haben auf unserer Homepage die Möglichkeit, einzelne Beiträge zu kommentieren. Hierfür ist es notwendig, dass Sie ein Benutzerkonto auf unserer Homepage haben. Zur Kommentierung setzen wir hierbei unseren Partner Open Web (OpenWeb, 94 Yigal Alon, Building 2, Tel Aviv-Yafo 6706701, Israel, openweb.com) ein. Ihre Userdaten, werden dafür an Open Web übermittelt. Rechtsgrundlage der Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Open Web ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung). Sie können die Datenübermittlung verhindern, indem Sie Ihre möglicherweise gegebene Einwilligung vor dem Login-Vorgang in unserem Consent Banner zurückziehen. Die entsprechenden Einstellungen können Sie unter Cookies & Tracking aufrufen.

Bitte beachten Sie, dass Open Web alleinig verantwortlich für die Datenverarbeitung im Rahmen der Kommentarfunktion und den dort ausgespielten Werbeanzeigen ist. Das bedeutet, dass Open Web eine eigene Datenschutzerklärung für diesen Bereich der Webseite hat. Diese finden Sie hier. Sie haben jederzeit die Möglichkeit Ihr übermitteltes Profil bei Open Web einzusehen und zu löschen. Die entsprechende Funktion finden Sie im oberen Bereich jedes Kommentarfeldes. Ansonsten können Sie eine entsprechende Anfrage auch an folgende Adresse schicken: info@openweb.com.

Zudem werden bei der Kommentierung IP-Adresse und Datum und Zeitpunkt der Kommentareingabe durch Open Web gespeichert und veröffentlicht.

3. kicker-Managerspiele

Sie haben auf unserer Seite die Möglichkeit in den zwei verschiedenen Spielvarianten Classic und Interactive am Managerspiel teilzunehmen. Um am kicker-Managerspiel teilnehmen zu können und um alle weiteren Funktionen zu nutzen, müssen Sie sich in unserer Community registriert haben (siehe Teil A, § 4 und Teil B, § 1) oder Sie können Ihre Daten via Facebook-Login an uns übertragen. Ein kicker Community-Account oder ein Facebook-Account, der mit dem kicker verbunden ist, muss hierfür vorhanden sein. Die Anmeldung kann direkt in der App oder auf der Webseite erfolgen. Die Aufstellungen werden nach Login in der kicker-Community gespeichert.

Über die Ranglisten der Ligen kann jeder eingeloggte kicker-User die Punkte und Aufstellung der anderen Teilnehmer einsehen. Der Vergleich mit den anderen Teilnehmern ist zentrales Element des Spiels.

Wenn Sie wünschen, dass Ihre Daten nicht eingesehen werden, richten Sie Ihre Anfrage bitte per E-Mail an datenschutz@kicker.de oder community@kicker.de.

4. kicker-Tippspiel

Sie haben in unseren Diensten die Möglichkeit, in allen Ligen und Wettbewerben einen Tipp zu einer Spielpaarung abzugeben. Um am kicker-Tippspiel teilnehmen zu können und um alle weiteren Funktionen zu nutzen, muss ein kicker Community-Account oder ein Facebook-Account, der mit dem kicker verbunden ist, vorhanden sein (siehe Teil A, §4 und Teil B, §1). Die Anmeldung kann direkt in der App oder auf der Webseite erfolgen. Die Tipps werden nach Login in der kicker-Community-Datenbank gespeichert.

Im Tippspiel besteht die Möglichkeit, eine eigene Tippgruppen zu gründen oder einer bestehenden Tippgruppe beizutreten. Hierzu schickt man nach Suche einer Tippgruppe eine Anfrage an die Tippgruppe. Der Tippgruppen-Admin bestätigt die Anfrage oder lehnt diese ab. Über die Ranglisten der Ligen und Wettbewerbe kann jeder eingeloggte kicker-User die Punkte und Tipps der anderen Teilnehmer einsehen.

Wenn Sie wünschen, dass Ihre Daten nicht eingesehen werden, richten Sie Ihre Anfrage bitte per E-Mail an datenschutz@kicker.de oder community@kicker.de.

5. kicker-Votings, -Aktionen und -Umfragen

Sie haben in unseren Diensten die Möglichkeit, an Votings und Umfragen teilzunehmen. Sind diese Votings und Umfragen:

(a) nicht mit einem Gewinnspiel verbunden, speichern wir die von Ihnen abgegebenen Ergebnisse anonymisiert und nicht personenbezogen in dem von uns selbst entwickelten Voting-Tool.

(b) mit einem Gewinnspiel verbunden, erheben wir am Ende der Abgabe Ihrer Ergebnisse Ihre persönlichen Daten (Anrede, Name, Vorname, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Geburtsdatum). Ihre Adressdaten und Telefonnummer speichern wir, um Sie im Falle eines Gewinns umgehend benachrichtigen zu können. Ihr Geburtsdatum speichern wir, da wir gewisse Gewinne an eine Altersfreigabe gebunden sind, wie z. B. Reisen oder Gutscheine für Sportwetten.

Ihre persönlichen Daten werden automatisch nach 30 Tagen gelöscht.

6. kicker Apps

Bei der Installation der Applikationen werden verschiedenste Berechtigungen bei dem Nutzer eingeholt, welchen der Nutzer mit Installation automatisch zustimmt, um die Applikation nutzen zu können. Mittels der Berechtigungen können die Applikationen über die Schnittstellen auf die nötigen Funktionen des Gerätes und somit auch auf Daten, welche auf dem Gerät gespeichert sind, eingegeben oder generiert werden, zugreifen. Details zu den notwendigen Berechtigungen finden Sie in der App Description oder werden Ihnen bei der App-Installation automatisch angezeigt. Die Push-Notifications, die Sie von uns erhalten, können Sie selbst unter dem Menuepunkt "Einstellungen" in unseren Apps konfigurieren oder abbestellen.

6.1 MeinVerein-App

iPhone-App:

- In-App Käufe

- Gyroskop (Drehen der kicker.tv-Videos)

- Push Notification (Toralarm)

- iOS-Documents-Folder (Cache für Bilder und Feeds)

- App-Icon (App-Icon kann mit Icon des Vereins getauscht werden)

Android-App:

- In-App Käufe

- Identität (Konten auf dem Gerät suchen, Konten hinzufügen oder entfernen)

- Kontakte (Konten auf dem Gerät suchen)

- Telefon (Telefonstatus und Identität abrufen)

- Geräte-ID & Anrufinformationen (Telefonstatus und Identität aufrufen)

- Sonstige (Daten aus dem Internet abrufen, Netzwerkverbindungen abrufen, Zugriff auf alle Netzwerke, Vibrationsalarm steuern, Ruhezustand deaktivieren)



6.2 kicker Fußball News-App

iPhone-App:

- In-App Käufe

- iCloud (Synchronisation der MeinKicker-Daten auf andere Geräte)

- Gyroskop (Drehen der App)

- Push Notification (Toralarm)

- Geo-Location (wird noch nicht verwendet)

- iOS-Documents-Folder (Cache für Bilder und Feeds)

Android-App:

- In-App Käufe

- Identität (Konten auf dem Gerät suchen, Konten hinzufügen oder entfernen)

- Kontakte (Konten auf dem Gerät suchen)

- Sonstige (Daten aus dem Internet abrufen, Netzwerkverbindungen abrufen, Zugriff auf alle Netzwerke, Beim Start ausführen, Vibrationsalarm steuern, Ruhezustand deaktivieren)



Windows 8 / 10-App:

- Capability Name="internetClient" (Zugriff aus dem Internet)

- Extension Category="windows.backgroundTasks" (Task Type="systemEvent, timer": Hintergrundtask um Zeit oder eventgesteuert Live Tiles zu aktualisieren)

- ToastCapable="true" (Darstellung von Toast Push Notifications - die Popups)

- LockScreen Notification="badgeAndTileText ( Push Notifications am Lockscreen anzeigen)

Android TV-App:

- Sonstige (Zugriff auf alle Netzwerke)

Apple TV-App:

- iOS-Documents-Folder (Cache für Bilder und Feeds)

6.3 kicker Tippspiel-App

iPhone-App:

- Push Notification (Benachrichtigungen für Tipperinnerung)

- Kamera (Bilder und Videos aufnehmen)

- iOS-Documents-Folder (Upload User- und Tippgruppenbild)

Android-App:

- Identität (Konten hinzufügen oder entfernen)

- Fotos/ Medien/ Dateien (USB-Speicherinhalte lesen, USB-Speicherinhalte ändern oder löschen)

- Speicher (USB-Speicherinhalte lesen, USB-Speicherinhalte ändern oder löschen)

- Kamera (Bilder und Videos aufnehmen)

- Sonstige (Daten aus dem Internet abrufen, Netzwerkverbindungen abrufen, Zugriff auf alle Netzwerke, Vibrationsalarm steuern, Ruhezustand deaktivieren)

6.4 kicker Fußball Quiz-App

iPhone-App:

- In-App Käufe

- Facebook-Account (Anmeldung, Freunde, Achievements)

- Twitter-Account (Freunde)

- Kamera/Foto-Library (Benutzerfoto)

Android-App:

- Identität (Konten auf dem Gerät suchen, Konten hinzufügen oder entfernen)

- In-App Käufe

- Speicher (USB-Speicherinhalte lesen, USB-Speicherinhalte ändern oder löschen)

- Sonstige (Daten aus dem Internet abrufen, Netzwerkverbindungen abrufen, Zugriff auf alle Netzwerke, Beim Start ausführen, Vibrationsalarm steuern, Ruhezustand deaktivieren, Google Servicekonfiguration lesen, als Konto-Authentifizierer agieren)

6.5 kicker eMagazine-App

iPhone-App:

- In-App Käufe

- Push Notification (Erinnerung neue Ausgabe)

Android-App:

- In-App Käufe

- Identität (Konten auf dem Gerät suchen)

- Kontakte (Konten auf dem Gerät suchen)

- Fotos/ Medien/ Dateien (USB-Speicherinhalte lesen, USB-Speicherinhalte ändern oder löschen)

- Speicher (USB-Speicherinhalte lesen, USB-Speicherinhalte ändern oder löschen)

- Sonstige (Daten aus dem Internet abrufen, Netzwerkverbindungen abrufen, Zugriff auf alle Netzwerke, beim Start ausführen, Konten auf dem Gerät verwenden, Ruhezustand deaktivieren)

7. kicker Conversational Interfaces

Für die Erkennung eines wiederkehrenden Benutzers in unseren Alexa Skills, der Actions on Google (AoG / Google Assistant) oder dem Facebook Messenger speichern wir derzeit die User ID. Beim Amazon Skill zusätzlich noch die Skill ID. Außerdem schreiben wir Analytics Logfile, in welchem wir noch die Device ID des anfragenden Endgerätes speichern. Mit den gespeicherten Daten können wir nicht auf die IP-Adresse des Users und auch nicht auf eine Person schließen.

Verschiedene Dienste werden ausserdem bei Amazon Web Services ("AWS") gehostet. Datenschutzhinweise der AWS können hier nachgelesen werden

8. Weitere Gewinnspiele

Wir bieten mit unseren Gewinnspielen allen kicker Lesern und Usern einen Mehrwert und die Chance auf attraktive Gewinne. Bei der Teilnahme an Gewinnspielen von kicker werden folgende Bestandsdaten verarbeitet:

(1) Anrede,

(2) Titel,

(3) Vor- und Nachname, (4) Anschrift, (5) E-Mail-Adresse,

(6) Geburtsdatum,

(7) Telefonnummer,

(8) Gewinnspiellösung und Werbeerlaubnis (Opt-In).

Diese Daten sind für die Durchführung/Abwicklung des Gewinnspiels notwendig.

Alle weiteren Informationen zum Datenschutz finden Sie unter https://leserservice.kicker.de/datenschutz-gewinnspiele.

Sofern Sie wünschen, dass Ihre Daten gelöscht werden, teilen Sie uns dies bitte per Email an datenschutz@kicker.de mit.

9. kicker-Erlebniswelt

Unseren Abonnenten bieten wir spezielle Vorteile in der kicker-Erlebniswelt teilweise in Zusammenarbeit mit Dritten an. Für die jeweilige Teilnahme werden:

(1) Anrede,

(2) Vor- und Nachname,

(3) Anschrift,

(4) E-Mail-Adresse

(5) sowie die Abonnement-Nummer verarbeitet.

Diese Daten sind für die Abwicklung notwendig. Alle weiteren Informationen zum Datenschutz der kicker-Verlosungen finden Sie unter https://leserservice.kicker.de/datenschutz-abo.

Für die Nutzung der Vorteile im Merchandising-Shop / kicker Shop gelten die Datenschutzbedingungen wie folgt unter https://shop.kicker.de/datenschutz/.

Für Nutzung der Vorteile bei DFDS-Reisen gelten die Datenschutzbedingungen wie folgt unter https://www.dfdsseaways.de/kundenservice/datenschutz.

Sollten Sie wünschen, dass Ihre Daten gelöscht werden, teilen Sie uns dies bitte per Email an datenschutz@kicker.de mit.

10. kicker Abo-Shop

Die Olympia-Verlag GmbH bietet mit der Abo-Shop-Webseite https://leserservice.kicker.de/ ein Portal an, auf dem Sie Abonnements bestellen bzw. an der Erlebniswelt teilnehmen können.

Bei Abonnementkunden (kicker Heftabonnement und eMagazine) werden folgende Bestandsdaten verarbeitet, um eine reibungslose Zustellung bzw. Zugang zu unseren Produkten zu gewährleisten:

(1) Anrede,

(2) Titel,

(3) Vor- und Nachname,

(4) Anschrift,

(5) E-Mail-Adresse,

(6) Zahlungsrhythmus,

(7) Zahlungsart.

Diese Daten sind für die Abwicklung des Abonnementvertrags notwendig.

Alle weiteren Informationen zum Datenschutz finden Sie unter https://leserservice.kicker.de/datenschutz-abo.

Sollten Sie wünschen, dass Ihre Daten gelöscht werden, teilen Sie uns dies bitte per Email an datenschutz@kicker.de mit.

11. Quotencoach

Auf unserer Webseite stellen wir Ihnen einen "Quotencoach" zur Verfügung. Diese Dienstleistung beziehen wir über die E-Quadrat Communications GmbH, Rathausstraße 19, 1010 Wien, Österreich.

Zweck der Verarbeitung ist ein Vergleich von Wettpartner-Quoten einzelner Spielpaarungen, um die besten Wett-Quoten zu ermitteln. Um passende Ergebnisse darzustellen, wird die Location des Users anhand des Benutzerlandes verarbeitet. Hierzu erfolgt eine kurzzeitige Verarbeitung der IP-Adresse, eine Speicherung erfolgt jedoch nicht. Es werden keine darüberhinausgehenden personenbezogenen Daten verarbeitet.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Die Daten werden für nicht länger als einen Tag gespeichert.

Weitere Informationen zum Datenschutz bei E-Quadrat erhalten Sie hier: https://www.e-2.at/de/datenschutzerklaerung/