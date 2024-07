Das kicker PUR-Abo - werbefrei lesen

Mit dem PUR-Abo nutzt du kicker auf seinen digitalen Plattformen ohne Werbetracking und praktisch werbefrei*.

Was akzeptiere ich bei der kostenlosen Nutzung von kicker.de bzw. den kicker-Apps?

Wenn du kein PUR-Abo hast, erheben wir bei jedem Besuch von dir auf unseren Internetseiten zusätzlich zu den zum grundsätzlichen Betrieb der Seite und ihrer sukzessiven Verbesserung notwendigen Daten auch automatisiert Daten, welche es uns ermöglichen, dir gewisse Informationen und Verknüpfungen oder auf dich abgestimmte Werbeangebote Dritter unmittelbar zur Verfügung zu stellen. In unserer Datenschutzerklärung beschreiben wir die verschiedenen von uns eingesetzten Programme, den Zweck ihrer Einbindung sowie die Kategorien der Daten, die erhoben werden.

Wie kann ich meine Zustimmung zu Werbetracking widerrufen?

Die Zustimmung zum Werbetracking kannst du bei Cookies & Tracking jederzeit widerrufen, einschränkungslos weiter nutzen kannst du das Angebot dann aber nur mit dem PUR-Abo.

Warum bietet kicker das PUR-Abo an?

Als Medienhaus finanzieren wir unsere journalistischen Inhalte über Vertriebs- und Werbeeinnahmen. Insbesondere bei unseren kostenlos nutzbaren digitalen Angeboten tragen Erlöse aus Werbeeinnahmen maßgeblich zur Finanzierung unserer Arbeit bei. Wir haben festgestellt, dass sich Nutzerinnen und Nutzer auch die Möglichkeit wünschen, kicker ohne Tracking, Cookies und personalisierte Werbung zu nutzen. Diesem Wunsch kommen wir mit unserem Pur-Angebot nach. Der Abo-Preis gleicht dabei die entgangenen Werbeeinnahmen aus.

Welche Werbung sehe ich als PUR-Abonnent noch?

Wir entfernen die gesamte Banner- und Videowerbung. Im PUR-Abo werden dir lediglich noch Hinweise zu Angeboten des Olympia-Verlags (bspw. zur neuen kicker Ausgabe oder unseren kicker Shop) ausgespielt. Aus technischen Gründen können wir Werbung aus Podcasts und unseren eMagazine-Ausgaben nicht entfernen.

Im PUR-Abo sind Inhalte auf der Website bzw. der App teilweise gesperrt (z.B. Facebook, Instagram, YouTube etc.) da für die Ausspielung Cookies notwendig sind. Um diese Inhalte ausgespielt zu bekommen, kannst du punktuell, auch nach Abschluss des PUR-Modells, den jeweiligen Diensten zustimmen.

Greift das PUR-Abo auch in den kicker-Apps?

Ja, das PUR-Abo kann plattformübergreifend sowohl auf kicker.de im Webbrowser als auch in unseren kicker-Apps für Android und iOS genutzt werden (aber aktuell noch nicht in der kicker SmartTV App). Beim Abschluss des PUR-Abos muss ein kicker-Account erstellt werden. Dadurch wird das gekaufte PUR-Abo mit dem kicker-Account verknüpft. Dieser ermöglicht dann anschließend die geräteübergreifende Nutzung des PUR-Abos in Web & App mit dem selben kicker-Account.

Solltest du dir ein PUR-Abo via App Store gekauft haben musst du dieses zuerst mit einem kicker-Account verknüpfen. Über folgende Wege ist dies möglich:

Web/MEW mit Apple-ID:

"LOGIN" im rechten Bildschirmeck wählen. Dort über "Einloggen mit Apple" mit der Apple-ID einloggen.

App mit Apple-ID:

Über "Einstellungen" in der Navigationsleiste gelangst du in den Bereich "Profil". Dort gehst du auf "ANMELDEN" und wählst die Möglichkeit "Mit Apple anmelden". Hier dann mit der Apple-ID einloggen.

App mit eigenem kicker-Konto:

Wenn du das PUR-Abo via App Store (egal ob Apple oder Android) gekauft hast musst du dich nach dem Kauf in der kicker-App entweder mit deinem bereits vorhandenem kicker-Account einloggen oder einen neuen Account erstellen. Danach wird der inApp-Purchase mit deinem kicker-Account verknüpft. Sobald du dies getan hast kannst du dich auch problemlos auf der Webseite mit deinem Account anmelden und auch dort das PUR-Abo nutzen.

Was habe ich von dem PUR-Abo?

Das PUR-Abo ist für Nutzerinnen und Nutzer von kicker.de oder den kicker-Apps, die ohne Werbetracking und praktisch werbefrei Inhalte konsumieren möchten. Im PUR-Abo findet kein personalisiertes Tracking statt.

Wie kann ich das PUR-Abo kündigen?

Das PUR-Abo kann monatlich mit Ablauf des bezahlten Zeitraums gekündigt werden.

Kündigung über die kicker.de

Um dein PUR-Abo über die kicker.de Website zu kündigen gehe bitte über "MEIN PROFIL", zum Bereich "MEIN ABONNEMENT" - hier findest du dein kicker PUR-Abo - werbefrei lesen. Klicke nun auf "Abo verwalten" um ins Kundenportal zu gelangen. Über "Plan kündigen" kannst du dein Abonnement mit Ablauf des aktuell bezahlten Zeitraums beenden.

Kündigung über die kicker App

Um dein PUR-Abo in der kicker App zu kündigen, gehe bitte über "Einstellungen" auf dein Profil. Unter "MEINE ABOS" findest du dein kicker PUR-Abo - werbefrei lesen. Klicke nun auf "Abo verwalten" um ins Kundenportal zu gelangen. Über "Plan kündigen" kannst du dein Abonnement mit Ablauf des aktuell bezahlten Zeitraums beenden.

Kündigung eines In-App-Purchase Abo

Die Kündigung eines In-App-Purchase-Abos kann nur über das jeweilige iOS / Android Endgerät durchgeführt werden.

iOS: Hast du das PUR-Abo über Apple gekauft, kannst du dieses auf deinem iOS-Gerät unter "Einstellungen" > "Apple-ID" > "Abonnements" verwalten.

Android: Hast du das PUR-Abo über Google gekauft, kannst du dieses in der Play Store App über dein Profil im Bereich "Zahlungen und Abos" > "Abos" verwalten.

Das Abo wird fortgesetzt, bis es gekündigt wird. Bei weiteren Fragen schreibe uns einfach eine E-Mail an abo@kicker.de.

Warum werde ich bei jedem Besuch dazu aufgefordert, meine Zustimmung zu geben oder das PUR-Abo zu bestellen?

Die Zustimmung zur Werbung wird in Form eines Cookies lokal auf deinem Computer bzw. Endgerät gespeichert. Möglicherweise hast du in deinem Browser die Funktion "beim Schließen Cache löschen" aktiviert oder du hast den Browserverlauf manuell gelöscht. Ist dies der Fall, dann werden auch die Cookies mit deiner Zustimmung gelöscht und müssen beim nächsten Besuch von kicker.de erneut bestätigt werden. Bitte überprüfe die Einstellungen deines Browsers und passe die Option gegebenenfalls an. Wenn du bereits über ein PUR-Abo verfügst, kannst du dich jederzeit unter dem auf der vorgeschalteten Eingangsseite angegebenen Link "Bereits PUR-Abonnent? Hier anmelden.“ mit deinen Nutzerdaten problemlos anmelden.

Sobald wir im Hintergrund Aktualisierungen an dem Cookie-Layer oder den Diensten auf unserer Seite vornehmen, wird dir der Layer ebenfalls erneut ausgespielt.

Gibt es einen Button/Link, mit dem ich "Zustimmen & weiter" rückgängig machen kann?

Wenn du deine Zustimmung rückgängig machen möchtest geht das über folgenden Wege:

Web/ MEW

Gehe auf "Cookies & Tracking" am Seitenende. Es öffnet sich der Cookie-Layer. Dort kommst du über "PUR-Abo" zurück zum Entscheidungslayer, über den du deine Entscheidung zwischen "Zustimmen & weiter" und "PUR-Abo kaufen" neu treffen kannst.

App

Gehe auf "Einstellungen" in der Navigationsleiste. Unter "Profil" findest du den Button "MEHR ZUM PUR-ABO". Hier kannst du wählen ob du das PUR-Abo über kicker oder den App Strore kaufen möchtest bzw. dich auch direkt einloggen, falls du bereits ein bestehendes PUR-Abo hast.

Wird mein bestehendes "Werbefrei-Abo" automatisch in ein "PUR-Abo - werbefrei lesen" umgewandelt?

Nein. Du bekommst von deinem App Store eine Abo-Info bzgl. der Preiserhöhung. Dieser musst du aktiv zustimmen, damit dein "Werbefrei Abo" in ein "PUR-Abo - werbefrei lesen" umgewandelt wird. Wenn du zustimmst, läuft dein Abo zur nächstfolgenden Verlängerung mit dem neuen Preis (2,49 € / monatlich) weiter. Solltest du ablehnen läuft dein "Werbefrei Abo" noch bis zum Laufzeitende und wird danach beendet.

Das "Werbefrei Abo" wird vom "PUR-Abo - werbefrei lesen" abgelöst und ist nicht länger beziehbar.

Funktioniert bei Kauf über den Apple Store die Familienfreigabe für das PUR-Abo?

Nein, die Familienfreigabe funktioniert nicht. Das heißt, dass das "kicker PUR-Abo - werbefrei lesen" nicht mit Familienmitgliedern geteilt werden kann.

Funktioniert die Verknüpfung des PUR-Abos bei Nutzung von "E-Mail-Adresse verbergen" unter iOS?

Durch das Verbergen der E-Mail-Adresse auf iOS-Geräten bei einem kicker-Account, kann keine plattformübergreifende Zuordnung des Abos zu einem kicker-Account hergestellt werden. Das Apple Sicherheitsfeature sieht hier vor, dass die wahre ID und Mailadresse gegenüber Drittsystemen (wie dem kicker z.B.) "versteckt" wird. Das bedeutet: wir kennen nur die verborgene Mailadresse unter der das Abo in der Datenbank des kicker abgelegt ist. Mit diesen Daten kann man sich aber nicht anmelden, weil es keine realen Zugangsdaten sind. Das PUR-Abo ist dann nur auf den iOS-Geräten aktiviert, welche die selbe AppleID in den Einstellungen des Gerätes hinterlegt hat. Eine Nutzung im Web unter kicker.de ist damit leider auch nicht möglich.

Um das PUR-Abo für mehrere Geräte nutzen zu können müssen Sie das Abonnement mit der verborgenen Mailadresse kündigen und ein neues PUR-Abonnement mit einer realen Mailadresse abschließen.

Kann ich das PUR-Abo auf mehreren Geräten gleichzeitig nutzen?

Das PUR-Abo garantiert ein werbefrei lesen auf bis zu 5 Geräten* gleichzeitig. Ist die maximale Anzahl an Geräten erreicht, wird erneut die Entscheidung angeboten, die kicker-Dienste mit Werbung zu nutzen. Eine Verknüpfung funktioniert dann leider nicht mehr, wenn auf 5 anderen Geräten das gleiche PUR-Abo ebenfalls aktiv ist. Um dieses auf seinem Gerät wieder nutzen zu können, muss sich eines der anderen 5 Geräte aus dem kicker-Account abmelden.

*Ein Gerät versteht sich hier als eine App auf einem mobilen Endgerät oder eine Browser-Sitzung. Achtung: aus technischen Gründen zählen "private" Browser-Tabs aus dem Inkognito-Modus des Browsers als separates Gerät!

Welche Nutzerdaten werden im Rahmen des PUR-Abos erhoben?

Im PUR-Abo erheben wir neben den von dir bei der Registrierung angegeben personenbezogenen Daten auch die zum grundsätzlichen Betrieb der Seite und ihrer sukzessiven Verbesserung notwendigen Daten. Auf Grundlage nicht-personalisierbarer Trackings erkennen wir Probleme und Bugs, wodurch wir schneller reagieren und die Fehler beheben können. Details findest du in unserer Datenschutzerklärung.

Das im PUR-Abo weiterhin bestehende Tracking dient lediglich zum Betrieb der Seite, sowie der Produktverbesserung bzw. schnellstmöglicher Fehlererkennung. Dafür nutzen wir lediglich nicht-personalisiertes Tracking.

Wie lauten die Nutzungsbedingungen des kicker?

Die Nutzungsbedingungen des kicker können hier nachgelesen werden.

Für weitere Fragen kannst du uns auch gerne direkt kontaktieren:



Für allgemeine Fragen

E-Mail: community@kicker.de



Für Fragen zum bereits abgeschlossenen PUR-Abo

Tel.: +49 911 216 22 22

E-Mail: leserservice@kicker.de