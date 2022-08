Streich benennt Eggestein-Vertreter für Bochum-Spiel: "Yannik ist einfach dran"

Yannik Keitel wird den verletzten Maximilian Eggestein beim SC Freiburg im Freitagabendspiel gegen den VfL Bochum ersetzen. Darauf hat sich Trainer Christian Streich schon festgelegt, der zudem vor dem angeschlagenen Gegner warnt.

Normalerweise lässt sich SC-Trainer Christian Streich nicht gerne in die Karten schauen, was die Aufstellung für das kommende Spiel betrifft. Vor dem Duell gegen Bochum am Freitag (20.30 Uhr, live! bei kicker) macht er eine Ausnahme, zumindest für eine Position. Für den verletzten Maximilian Eggestein, der sich am Samstag beim Sieg in Stuttgart das Handgelenk gebrochen hat und noch am selben Tag operiert wurde, wird Yannik Keitel im zentralen Mittelfeld auflaufen. Zuvor hatte es Spekulationen darüber gegeben, welches der zahlreichen Freiburger Mittelfeld-Talente den Platz einnehmen könnte.

"Yannik ist einfach dran, weil er alles einbringt", sagte Streich über den 22-Jährigen, der seit elf Jahren im Verein ist. "Ich will einfach, dass er spielt, er hat es verdient." In den vergangenen Saisons wurde das Eigengewächs immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen, nach denen er sich jedes Mal mit viel Einsatz zurück kämpfte. "Er ist immer mit hundert Prozent bei der Sache, hat eine vollständige Professionalität und Einstellung", erklärte der SC-Coach. "Wir sind voll überzeugt von Yannik und ich freue mich total, ihn morgen auf dem Platz zu sehen."

Neuzugang Merlin Röhl könnte Kader-Debüt feiern

Ob der in dieser Saison aus dem Nachwuchs zu den Profis beförderte Robert Wagner oder Neuzugang Merlin Röhl als Mittelfeld-Ersatz auf der Bank Platz nehmen wird, ließ Streich hingegen offen. Da es auch noch angeschlagene Spieler gebe, könne es sogar sein, dass beide zum Kader gegen Bochum gehören werden. Von den schon länger verletzt fehlenden Spielern werde jedenfalls keiner zurückkehren.

Den jüngsten Sieg der Freiburger in Stuttgart, nach dem Streich vor allem mit dem Offensivspiel seines Teams nicht zufrieden war, hat er schnell abgehakt. Das begründete der SC-Trainer zum einen mit den wenigen Tagen bis zum nächsten Spiel, zum anderen damit, dass "Bochum eine ganz andere Geschichte" werde. Nach dem 0:7 des VfL gegen Bayern München rechnet er damit, "dass die Bochumer Spieler alles daran setzen, das Ergebnis vom Sonntag zu korrigieren." Es sei eine Motivation, "zu zeigen, was du wirklich kannst". Und auch wenn der VfL in den ersten drei Spielen noch keinen Punkt geholt hat, bescheinigt Streich ihm "Qualität und Mentalität". Dafür stehe nicht zuletzt Trainer Thomas Reis - "der ist Bochum".

Vor dem Heimspiel äußerte sich Streich auch zur am Freitagmittag bevorstehenden Auslosung der Europa-League-Gruppenphase und zum bald endenden Transferfenster. Er habe sich noch nicht entschieden, ob er "vor dem Fernseher oder auf dem Fahrrad" sitzen wird, wenn die internationalen Gegner des SC ausgelost werden. Wunschgegner gebe es dabei für ihn viele. "Ich habe etwas übrig für Stadien, in denen ich noch nicht war", sagte Streich. Als Beispiel nannte er Aserbaidschan, auch wenn das mit einer weiten Reise verbunden wäre.

Zuversichtlich zeigte er sich, dass er die Dreifachbelastung mit dem gesamten aktuellen Kader angehen kann. "Ich glaube, dass wir mit dieser Truppe in die nächsten Monate gehen", sagte Streich in Bezug auf mögliche Last-Minute-Abgänge. "Aber ausschließen kann man nie etwas, es gibt immer Grenzen, und auch wir müssen finanziell stabil bleiben."