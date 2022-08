Keitel, Röhl, Wagner: Unterschiedliche Empfehlungsschreiben

Beim Sieg in Stuttgart biss Maximilian Eggestein auf die Zähne, spielte mit gebrochenem Handgelenk noch einige Minuten mit, weil der SC Freiburg das Wechselkontingent schon ausgeschöpft hatte. Ob er am Freitag gegen Bochum deshalb ausfällt, ist noch offen - die Alternativen stehen jedenfalls in den Startlöchern.

SC-Trainer Christian Streich fand, es war "der Hammer", dass Maximilian Eggestein trotz seiner schweren Verletzung auch in den Schlussminuten des Baden-Württemberg-Duells nicht vom Platz gegangen ist. Es erscheint deshalb auch nicht ausgeschlossen, dass der 25-Jährige schnell wieder dabei ist.

Sollte er aber ausfallen, tritt eine Situation schneller ein, die Streich vergangene Woche für die Phase ab September in Aussicht gestellt hatte, wenn bei den Freiburgern die Europa-League-Spiele hinzu kommen. Dann würden wahrscheinlich nicht immer Eggestein und Nicolas Höfler das Zentrum besetzen, sondern auch mal die jungen Mittelfeldtalente eine Chance bekommen, erklärte der SC-Coach.

Yannik Keitel kam bereits in Stuttgart zusätzlich zu den beiden Sechsern in die Partie. Der 22-Jährige konnte sich dabei in gut zehn Minuten allerdings kaum empfehlen, was auch daran lag, dass das gesamte Team in dieser Phase Schwierigkeiten mit dem Gegner hatte. Grundsätzlich soll Keitel nach längeren Verletzungsphasen in den vergangenen Saisons in der laufenden Runde zeigen, dass er sich dauerhaft in der Bundesliga etablieren kann. Deswegen hat der Sport-Club für den zu Union Berlin gewechselten Janik Haberer auch keinen erfahrenen Profi als Ersatz verpflichtet, sondern den 20-jährigen Merlin Röhl vom Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt.

Röhl - "ein Spieler mit spannendem Potenzial"

Der hat am Samstag - nur drei Tage nach seinem Wechsel, und nach nur einer Trainingseinheit mit der Mannschaft - in der U 23 der Freiburger gespielt. Eingewöhnungsprobleme hatte er offensichtlich nicht. Beim 1:0-Sieg in der 3. Liga gegen Viktoria Köln hatte Röhl gute Balleroberungen, war sehr präsent, und hatte auch mehrere gute Torchancen, die er jedoch allesamt ausließ. "Er wollte unbedingt kicken, das zeigt seinen Charakter", sagte SC-II-Trainer Thomas Stamm, "er ist ein Spieler mit spannendem Potenzial."

Wagner ist "fit und beweglich"

Das gilt auch für den 19-jährigen Robert Wagner, der dritte Anwärter auf einen Platz im Mittelfeld des Bundesligateams. Er erzielte den Siegtreffer für die Zweitvertretung gegen Köln, mit einem Distanzschuss aus rund 25 Metern, dazu noch mit seinem schwächeren linken Fuß. Technisch anspruchsvoller war sein anschließender Jubel: ein nahezu perfekter Flick-Flack-Salto. "Das zeigt, wie fit und beweglich er ist", kommentierte Stamm die Einlage. Wagner hatte zwar in der Anfangsphase Ballverluste, die gefährlich hätten werden können, sein Coach fand es aber richtig, dass er "mutig geblieben ist und sich belohnt hat".

Seit dieser Saison gehört der Mann aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum zum Kader der ersten Mannschaft, soll aber eigentlich zunächst weiter in der 3. Liga Erfahrung sammeln. So hatte es Streich zumindest in der Vorwoche angekündigt. Ob das nach der Verletzung von Eggestein noch gilt, wird sich am Freitagabend im Heimspiel gegen den VfL Bochum zeigen (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker).