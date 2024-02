Neuzugang Kuhinja schiebt ein: Magdeburg entreißt Kiel den Sieg in der Nachspielzeit

Holstein Kiel hat den Auswärtssieg in Magdeburg tief in der Nachspielzeit aus der Hand gegeben. Nachdem die Störche in Durchgang eins noch deutlich besser waren, zogen sie sich in der zweiten Hälfte komplett zurück und kassierten kurz vor dem Ende den überfälligen Ausgleich zum 1:1, wodurch die Sieglos-Serie des Hinrunden-Meisters weiterhin anhält.

Traf spät in der Nachspielzeit: Magdeburgs Winter-Neuzugang Emir Kuhinja. IMAGO/Jan Huebner