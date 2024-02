Schluss in Magdeburg: Kiel gibt den Sieg in letzter Sekunde aus der Hand und lässt zwei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen liegen. Der FCM war in Durchgang zwei das deutlich bessere Team und erzielte tief in der Nachspielzeit durch Neuzugang Kuhinja den hochverdienten Ausgleich. Ein wichtiger Punkt in der unteren Tabellenhälfte.