Zwei Urgesteine vorne: Die Regionalliga-Spieler mit der größten Zweitliga-Erfahrung

Daniel Adlung (SpVgg Greuther Fürth II)

... einem Spieler, der das Kleeblatt auf der Brust und wohl auch im Herzen trägt: Daniel Adlung, der in der Jugend auch für den Rivalen 1. FC Nürnberg spielte, ging bei der SpVgg Greuther Fürth 2005/06 die ersten Schritte in der 2. Bundesliga. Für die Fürther, Alemannia Aachen, Energie Cottbus und den TSV 1860 München wirkte er in 287 Zweitliga-Matches mit und kehrte im Januar 2022 zurück in seine Geburtsstadt, um in der U 23 des Kleeblatts eine tragende Rolle einzunehmen. IMAGO/Zink