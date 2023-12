Foden eröffnet Aufholjagd bei Everton: ManCity wendet nächsten Patzer ab

Manchester City hat dem Halbzeitrückstand beim FC Everton getrotzt und die Partie im zweiten Durchgang gedreht.

Nach der 1:2-Niederlage bei den Spurs wechselte Evertons Trainer Sean Dyche sein Team auf zwei Positionen. Für Gueye (nicht im Kader) und Calvert-Lewin (Bank) starteten André Gomes und Beto.

Im Vergleich zum Finalsieg (4:0) bei der Klub-WM gegen Fluminense Rio de Janeiro veränderte Citys Coach Pep Guardiola seine Anfangsformation auf zwei Positionen. Anstelle von Ruben Dias (nicht im Kader) und Lewis (Bank) begannen Akanji und Matheus Nunes.

Manchester City legte wie erwartet sehr dominant los und setzte sich bereits nach wenigen Minuten in Evertons Hälfte fest. Erstmals eingreifen musste Pickford, als Alvarez Englands Nummer 1 im linken Eck prüfte (4.). Die Toffees igelten sich weiter in der eigenen Hälft ein und fanden gegen den frisch gebackenen Klub-WM-Sieger keine Lösungen, oftmals hielten weite Bälle als Befreiungsschläge her.

Die Skyblues ließen in der Offensive nicht nach und bissen sich gleich zweimal die Zähne an Pickford aus, der diesmal erst gegen Matheus Nunes per Fußabwehr zur Stelle war und dann den Nachschuss von Alvarez ebenfalls parierte - wenn auch mit Glück (15.). ManCity sorgte weiterhin für Gefahr, neun Minuten später probierte es in Grealish ein weiterer Offensivakteur mit einem Schuss aufs rechte Eck, doch erneut hieß die Endstation Pickford (24.).

Harrison bringt Toffees in Front - und verpasst das 2:0

Everton, das bis dato kein einziges Mal gefährlich vor Ederson auftauchte, wachte in der Folge auf und nahm nun auch am Spielgeschehen teil. Weil Rodri unsauber in die Füße von McNeil klärte, legte dieser in die Mitte, wo Harrison problemlos die überraschende Führung besorgte (29.).

Diese sollte ordentlich Aufwind für die Toffees bringen, die infolge des 1:0 ManCity teilweise in deren Hälfte pressten. Harrison verpasste nach einer Ecke den Doppelpack, weil Ederson hervorragend hielt (33.). Die Skyblues überstanden die kurze Druckphase von Everton und wendeten das 0:2 ab.

City dreht auf und trifft doppelt

Nach dem Seitenwechsel verschrieb sich ManCity selbstredend dem schnellen Ausgleich und lieferte auch ab. Foden nahm aus der Distanz Maß und ließ Pickford bei seinem wuchtigen Abschluss keine Chance (53.). Nur wenige Augenblicke später ließ der englische Offensivakteur den Doppelpack liegen (55.). Die Toffees zeigten sich vom Gegentreffer beeindruckt und wussten ManCity nicht mehr vom eigenen Tor fernzuhalten. Einen Elfmeter verwandelte Alvarez nach Onanas Handspiel mit etwas Glück zum 2:1 für den Favoriten (64.).

Bernardo Silva nutzt Pickfords Patzer

Everton kam mit Anbruch der Schlussviertelstunde wieder besser rein, der eingewechselte Calvert-Lewin ließ die beste und einzige Chance der Toffees in Durchgang zwei aber liegen (75.). Stattdessen leistete sich Pickford kurz vor dem Ende einen Fehler und lud Bernardo Silva zum Toreschießen ein. Der bedankte sich und traf ins leere Tor zur Entscheidung (86.). In der Nachspielzeit ließ Foden bei seinem Pfostenkracher den vierten Treffer liegen (90.+1).

Durch den Sieg beim FC Everton zieht Manchester City zumindest bis zum Donnerstag vorbei an den Spurs auf Platz vier. Bereits am Samstag ruft die Premier League erneut, dann steht das Heimduell mit Sheffield United an (16 Uhr). Die Toffees gastieren zeitgleich in Wolverhampton.