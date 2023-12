Woods Dreierpack gegen das Ex-Team: Nottingham verschärft Newcastles Krise

Sechste Niederlage aus den letzten sieben Pflichtspielen: Die Krise von Newcastle United hat sich am Boxing Day weiter verschärft - Nottingham sammelte dagegen drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. Brandgefährliche Konter und ein eiskalter Wood machen den Unterschied.

Drei Tore am Boxing Day - und das ausgerechnet gegen sein Ex-Team: Chris Wood (M., rotes Trikot) schießt Nottingham zum Sieg. IMAGO/Pro Sports Images

Fünf der letzten sechs Pflichtspiele gingen für Newcastle verloren, die jüngere Vergangenheit am Boxing Day sah mit elf Pleiten aus den letzten 14 Spielen am zweiten Weihnachtsfeiertag auch nicht besonders rosig aus. United-Coach Eddie Howe versuchte die Wende mit zwei Veränderungen im Vergleich zum 0:1 gegen Luton Town einzuleiten. Botman ersetzte Lascelles in der Abwehr, der 30-Jährige musste bereits gegen Luton verletzungsbedingt ausgewechselt werden und wurde nicht rechtzeitig fit. Zudem stürmte Isak für Wilson (Bank).

Die Bilanz der Gäste sah zuletzt sogar noch düsterer aus, seit sieben Spielen wartete Nottingham auf einen Sieg, darunter waren sechs Niederlagen. Vor gut einer Woche musste deshalb Steve Cooper seinen Hut nehmen, der neue Coach Nuno Espirito Santo wechselte in seinem zweiten Spiel an der Forest-Seitenlinie nach dem bitteren 2:3 gegen den AFC Bournemouth fleißig durch. Gleich sechs Veränderungen nahm er an seiner Startaufstellung vor: Hudson-Odoi, Sangaré, Danilo, Montiel, Niakhaté und Aina spielten für Origi, Mangala, Yates, Williams (alle auf der Bank), Toffolo (nicht im Kader) und Boly (gesperrt).

Nottingham sah sich von Beginn an unter Druck gesetzt, bereits nach gut 20 Sekunden holte Newcastle die erste Ecke heraus. Die erste Chance ging dennoch auf das Konto der Gäste, Gibbs-White schoss nach einem Patzer von Miley knapp links unten am Tor vorbei (3.). Im Anschluss aber übernahm Newcastle mehr und mehr die Kontrolle, sorgte durch aggressives Pressing für hohe Ballgewinne, kombinierte sich teils gut durch die gegnerischen Abwehrreihen - spielte die letzten Bälle aber zu ungenau aus.

So kamen die Magpies trotz Feldüberlegenheit kaum zu hochkarätigen Chancen, bis Isak im Strafraum gelegt wurde. Den anschließenden Elfmeter verwandelte der 24-Jährige selbst (23.), kurz darauf blockte Forest-Verteidiger Montiel eine gute Schussgelegenheit von Gordon ab (27.).

Wood schockt sein Ex-Team gleich dreifach

Nottingham setzte einzelne Nadelstiche, beispielweise ließ Elanga in der 33. Minute eine gute Chance zum Ausgleich liegen, hätte dabei aber auch den freistehenden Wood in der Mitte bedienen müssen. Auf der anderen Seite parierte Turner gut gegen Isak (35.) und Newcastle versuchte, ein zweites Tor nachzulegen. Das fiel dann aber doch auf der anderen Seite: Kurz vor der Halbzeitpause spielte Forest einen Konter eiskalt aus, dieses Mal legte Elanga wirklich in die Mitte und Wood musste gegen sein Ex-Team nur noch einschieben. Der Neuseeländer war erst im Januar von Newcastle nach Nottingham gewechselt.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es gerade mal gut 15 Sekunden, bevor es wieder vor dem Tor von United-Keeper Dubravka brannte. Gibbs-White kam nach einer Flanke viel zu frei zum Kopfball, setzte den Ball aber neben das Tor (46.). Nottingham kam weiterhin zu einigen gefährlichen Szenen im Umschaltspiel, den nächsten Konter vergoldete erneut Wood, der Burn stehen ließ und Dubravka überwand (53.).

Und damit noch nicht genug: In der 60. Minute jubelten erneut die Gäste, auch wenn sich Wood wie bei seinen vorherigen Treffern in der Jubeltraube zurückhielt. Dieses Mal wurde der 32-Jährige mit einem hervorragenden langen Ball aus der eigenen Hälfte von Murillo geschickt, er dribbelte problemlos um Dubravka und schoss ins leere Tor ein.

Späte Druckphase von Newcastle bleibt aus

Newcastle schaffte es nicht, sich von diesem Doppelschlag zu erholen. Zwar hatten sie weiterhin mehr Ballbesitz, konnten diesen aber selten in echte Torchancen ummünzen. Isak kam noch zu einem Hochkaräter, Turner parierte (73.). Den folgenden Nachschuss blockte der Ex-Mainzer Niakhaté kurz vor der Linie ab. Das sollte für einige Zeit die letzte gute Möglichkeit der Magpies bleiben. Zwar versuchten sich die Hausherren in der Schlussphase im Angriffsdrittel festzusetzen, eine echte Druckphase sprang dabei aber nicht heraus.

Bereits wenige Minuten vor dem Ende verließen daher zahlreiche United-Fans den St. James' Park. Sie verpassten zwar noch eine Gelegenheit, als Turner sich bei einer hohen Hereingabe von Livramento verschätzte und Nottinghams Worrall kurz vor dem eingewechselten Wilson rettete (90.+6), doch wirklich spannend wurde es nicht mehr.

Newcastle hat damit am Boxing Day das vierte der letzten fünf Ligaspiele verloren und droht den Anschluss an die Champions-League-Plätze zu verlieren. Nottingham feierte dagegen den ersten Dreier nach zuvor sieben sieglosen Spielen, wichtige Punkte im Abstiegskampf und das erste Erfolgserlebnis unter dem neuen Coach Nuno Espirito Santo.

Für Forest geht es nun am kommenden Samstag zuhause gegen Manchester United weiter (18.30 Uhr). Newcastle muss am darauffolgenden Montag in Liverpool ran (21 Uhr). Keine leichte Aufgabe, um die erhoffte Wende einzuleiten.