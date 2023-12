4:0 gegen Fluminense: ManCity erstmals Klub-Weltmeister

Manchester City hat sich erstmals zum Klub-Weltmeister gekrönt. Gegen Fluminense fuhren die Skyblues dank der starken Foden und Alvarez ein fulminantes 4:0 ein.

Im King Abdullah Stadion in Jeddah erlebte Manchester City einen absoluten Traumstart. Nur 40 Sekunden waren gespielt, da gab es bereits den ersten himmelblauen Jubel. Alvarez, den Pep Guardiola nach dem 3:0-Halbfinalerfolg gegen die Urawa Red Diamonds ebenso in die Startelf berufen hatte wie Ruben Dias und Lewis, stand goldrichtig und drückte einen Abstauber mit der Brust in den Kasten.

Ederson im Glück - City erhöht per Eigentor

Insgesamt sahen die Zuschauer, darunter auch Citys Goalgetter Haaland, aufgrund seiner Fußverletzung nicht für den Wettbewerb gemeldet, einen dominanten Beginn des Favoriten, der sich dann beinahe selbst ein Bein stellte. Edersons Fehlpass flog dem Triple-Sieger der vergangenen Saison um die Ohren, ehe der Schlussmann auch noch Cano legte (16.). Doch die Engländer hatten Glück, der Mittelstürmer stand im Abseits.

So kam es, dass Fernando Diniz und seine gegenüber dem 2:0-Sieg im Halbfinale gegen Al-Ahly unveränderte Elf gut zehn Zeigerumdrehungen später das 0:2 schlucken mussten. Rodri fand Foden, nach dessen Schuss Nino beim Versuch, das Leder zu blocken, ein Eigentor unterlief (27.).

Ein bitterer Rückschlag, nach dem es bis kurz vor den Pausenpfiff dauerte, ehe es weitere Highlights gab: Ederson parierte jedoch ebenso stark gegen Arias (40.) wie Fabio auf der Gegenseite gegen Grealish (42.).

Fabio verhindert zweiten Blitzstart

Der zweite Durchgang startete beinahe so wie die ersten 45 Minuten - mit einem Treffer per Abstauber für den Favoriten. Im Gegensatz zu Alvarez' Auftakt konnte Fabio diesmal aber sowohl den Distanzschuss Fodens, als auch den folgenden Kopfball Bernardo Silvas aus kürzester Distanz parieren (47.). Selbiges galt anschließend auch für einen weiteren Abschluss von Foden, dem eine clevere Freistoßvariante vorausgegangen war (52.).

Foden und Alvarez beschließen ManCity-Show

Das auffällige Eigengewächs war es dann auch, das die Entscheidung herbeiführte. Nach einem unzureichend geklärten Diagonalball setzte Manchester City nach und bestrafte das Versäumnis in der brasilianischen Hintermannschaft eiskalt. Alvarez gab scharf in die Mitte, der Wegbereiter des zweiten Treffers rutschte in den Ball - 3:0 (72.). Ein Treffer, der dem Spiel endgültig den Stecker zog, es aber nicht beendete. Diese Aufgabe kam dem Akteur zu, der das Geschehen mit seinem frühen Treffer bereits eröffnet hatte. Nach einem kurzen Wackler gegen André schloss Alvarez trocken ab und stellte mit seinem Doppelpack den 4:0-Endstand her (88.).

Viel Zeit zum Feiern haben die erstmaligen Klub-WM-Sieger aus Manchester allerdings nicht. Bereits nach den Weihnachtsfeiertagen sind die Skyblues wieder in der heimischen Premier League gefordert. Am Mittwochabend (21.15 Uhr, LIVE! bei kicker) gastieren Foden und Co. beim FC Everton. Fluminense, das sich am Ende einer langen Spielzeit befindet, hat derweil die nächste Titelchance vor Augen - allerdings erst im Februar nächsten Jahres. Am 21. und 28. Februar steigen die Finalspiele der Recopa Sudamericana, dem südamerikanischen Supercup.