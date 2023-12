Mavropanos zieht Arsenal den Stecker: Gunners verlieren Tabellenführung

Der FC Arsenal hat am Donnerstagabend 0:2 gegen West Ham United verloren und die Tabellenführung an Jürgen Klopp und den FC Liverpool abgegeben. Gegen effiziente Hammers war die Chancenverwertung der Gunners einfach zu schwach.

Der Moment des zweiten Einschlags: West Hams Mavropanos schockt Arsenal in Durchgang zwei. IMAGO/Paul Marriott

Bei Arsenal fehlte Deutschlands Nationalspieler Havertz, der beim Topspiel in Liverpool (1:1) seine fünfte Gelbe Karte gesehen hatte und deshalb gesperrt fehlte. Ihn ersetzte Trossard, der das Dreiermittelfeld um Rice und Ödegaard ergänzte. Ansonsten war Mikel Artetas Startformation unverändert.

Bei den Gästen nahm Coach David Moyes nach dem 2:0 gegen Manchester United ebenfalls nur einen Tausch vor: Anstelle von Zouma (nicht im Kader) begann Ogbonna.

Strittiger Treffer für die Hammers zählt

Im London-Derby übernahm Arsenal schnell die Kontrolle. Die Hammers lauerten auf Konter und standen in der Defensive außerdem sehr stabil. Die Gunners taten sich schwer, Chancen zu erarbeiten und waren in der 13. Minute zunächst in der Hintermannschaft gefragt.

Bei einer Flanke von Emerson klärten Zinchenko und Gabriel unzulänglich, sodass Bowen von der Grundlinie aus zurück auf Soucek gab, der die Kugel im Tor versenkte. Ob der Ball beim Zuspiel von Bowen bereits im Toraus gewesen war, ließen die TV-Bilder nur schwer erahnen. Schiedsrichter Michael Oliver gab den Treffer nach einem minutenlangen Check.

Mit der Führung im Rücken wichen die Hammers nicht von ihrem Plan ab und konzentrierten sich weiterhin auf die Defensivarbeit, die in den folgenden Minuten immer mehr gefragt war. Arsenal wurde in der Offensive gefährlicher, kreativer und erarbeitete sich auch Torchancen. Zweimal war es Saka, der erst an Areola (30.) und dann am Pfosten (42.) scheiterte.

Mavropanos erhöht nach einer Ecke - Arsenal glücklos

Nach dem Seitenwechsel lief Arsenal weiter an und griff auf Distanzschüsse zurück. Rice traf beinahe gegen seinen Ex-Verein zum Ausgleich (53.). Wenige Minuten später waren es aber wieder die Gäste, die eiskalt zuschlugen. Diesmal erzielte Mavropanos nach einem Eckball von Ward-Prowse sein erstes Pflichtspieltor für West Ham und stellte auf 2:0 (55.).

Arsenal gab sich auch nach diesem Rückschlag nicht auf und beschäftigte West Hams Defensive dauerhaft. Gleich zweimal ließ Gabriel Jesus den Anschlusstreffer per Kopf aber aus (65., 66.). Die Gäste verteidigten die Zwei-Tore-Führung danach überwiegend souverän und standen sehr kompakt, nur noch selten bekamen die Gunners gute Chancen. Trossards Schuss in der 74. Minute hielt Areola ebenfalls.

Nachdem Benrahma sogar noch einen Elfmeter (90.+5) und damit das 3:0 ausließ, endete die Partie mit 2:0 für die Hammers, die sich dadurch an die internationalen Ränge heranschoben. Arsenal verlor sein erstes Heimspiel in dieser Saison und gab derweil die Tabellenführung an Liverpool ab.

Die Gunners spielen noch einmal in diesem Jahr: An Silvester sind sie zu Gast beim FC Fulham (15 Uhr). West Ham hat zwei Tage länger Pause, ehe am Dienstag das Duell mit Brighton & Hove Albion ansteht (20.30 Uhr).