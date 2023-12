Darwin nimmt Maß und bringt Liverpool auf Kurs

Liverpool hat am zweiten Weihnachtsfeiertag mit 2:0 in Burnley gewonnen. Die Reds spielten eine richtig gute erste Hälfte, ließen dort aber einige Chancen aus. So musste die Klopp-Elf länger als gewünscht zittern, siegte aber letztlich hochverdient.

Nach dem 1:1 im Topspiel gegen Arsenal nahm Liverpool-Coach Jürgen Klopp fünf Wechsel vor: Gomez, Quansah, Elliott, Gravenberch und Darwin starteten für Tsimakas (Schlüsselbeinbruch), Konaté, Jones, Szoboszlai und Luis Diaz (alle vier Bank). Seit dem 7. Spieltag hatten die Reds in der Liga nicht mehr verloren (einzige Saisonniederlage bei Tottenham). Nach den zwei Unentschieden in den Partien gegen ManUnited sowie die Gunners sollte wieder dreifach gepunktet werden, um im Kampf um Platz eins gegen den FC Arsenal vorzulegen.

Darwin nimmt Maß - Gakpos Treffer zählt nicht

Burnley startete die ersten Minuten zwar mutig, musste aber früh den ersten Nackenschlag hinnehmen: Nach sechs Minuten nahm Darwin Maß und brachte Liverpool in Führung. Die Reds waren anschließend obenauf, wollten das 2:0. Salah scheiterte an Heimkeeper Trafford (8.), Gakpo verzog zunächst per Volley (10.) und fand dann aus kurzer Distanz im Schlussmann der Clarets seinen Meister (20.). Burnley hatte nun seine Probleme, verbuchte aber immerhin in Person von Brownhill einen guten Abschluss (12.).

Ansonsten hatten die Reds alles im Griff und spielten weiter munter nach vorne. In der 28. Minute bejubelten Klopp & Co. dann das vermeintliche 2:0, doch Schiedsrichter Paul Tierney pfiff einen Zweikampf zwischen Darwin und Taylor ab. Es blieb auch nach VAR-Einsatz bei der Entscheidung, Glück für Burnley, denn viel Kontakt gab es nicht.

Glück hatten die Hausherren auch kurze Zeit später, als Salah per Volley nur die Latte traf (34.). Da Salah kurz vor der Pause noch eine gute Chance vergeben hatte (42.), ging es mit dem 1:0 für den Favoriten in die Kabinen. Die Reds machten ein gutes Auswärtsspiel, mussten sich aber vorwerfen lassen, nicht höher zu führen.

Elliotts Tor zählt nicht - Diogo Jota trifft beim Comeback

Auch nach der Pause änderte sich nichts am Bild: Liverpool war klar tonangebend und hatte alles im Griff. In der 55. Minute jubelte Elliott dann mit seinen Teamkollegen über das vermeintliche 2:0, doch der VAR schaltete sich erneut ein. Beim Schuss von Elliott stand Salah im Abseits und behinderte die Sicht von Keeper Trafford, somit wurde der Treffer zu Recht einkassiert. Nach diesem nicht gegebenen 2:0 hatte Burnley dann seine beste Phase im zweiten Durchgang, in der der eingewechselte Gudmundsson eine Top-Kopfballchance vergab (69.).

Anschließend bekamen die Gäste die Partie wieder besser in den Griff, Joker Szoboszlai ließ die Möglichkeit zum 2:0 aus (73.). Die Partie blieb somit eng bis in die Schlussphase. Und nach einem schlimmem Fehlpass von Endo hatte der eingewechselte Bruun Larsen die Chance zum Ausgleich, sein Distanzschuss ging aber knapp links vorbei (87.). Auf der Gegenseite ließ Luiz Diaz im Eins-gegen-eins gegen Trafford die Entscheidung liegen (88.). Aber das sollte nicht bestraft werden, denn kurze Zeit später traf der eingewechselte Diogo Jota beim Comeback nach Verletzung aus spitzem Winkel und sorgte für die Entscheidung (90.).

Und wie geht es weiter? Auf den FC Burnley wartet am kommenden Wochenende direkt der nächste Premier-League-Brocken: Am Samstag (16 Uhr) müssen die Clarets zu Aston Villa. Liverpool hat zwei Tage später, am Montag (21 Uhr), das kriselnde Newcastle United zu Gast.