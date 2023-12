Everton verzweifelt an Vicario: Tottenham zieht an ManCity vorbei

Die Tottenham Hotspur befinden sich wieder unter den Top vier der Premier League. Einen Tag vor Weihnachten hatten es die Spurs mit einem formstarken Everton zu tun - und konnten sich beim 2:1-Erfolg auf Torhüter Vicario verlassen.

Im Flug an ManCity vorbei: Richarlison (li.) und Heung-Min Son. IMAGO/Action Plus

Die 6:7-Niederlage im League-Cup-Elfmeterschießen gegen Fulham stoppte die Siegesserie der Toffees, die zuvor viermal am Stück in der Liga hatten gewinnen können. Ange Postecoglou und seine Spurs waren somit gewarnt, im Vergleich zum 2:0 bei Nottingham Forest stellte der Australier Skipp und Emerson für die gesperrten Udogie und Bissouma auf.

Tottenham fehlten somit zwei Leistungsträger, davon war gegen Everton aber zunächst nichts zu sehen. Die Spurs spielten vom Anpfiff weg mit Tempo nach vorne, den ersten Abschluss von Sarr konnte Pickford noch parieren (2.). Fünf Minuten später hatte der englische Nationalkeeper aber keine Chance, Richarlison traf auf Vorlage von Johnson flach ins rechte Eck zur Führung.

Dem Treffer vorausgegangen war eine feine Kombination auf der rechten Seite - und auch in der Folge zogen die Nordlondoner immer wieder feine Kurzpasspassagen auf. Everton wirkte defensiv etwas überfordert, nach einer kurz ausgespielten Ecke erhöhte Son auf 2:0, nachdem Pickford einen Schuss von Johnson nach vorne abgewehrt hatte (18.).

Vicario verhindert den Anschlusstreffer

Offensiv konnten die Toffees aber immer wieder Nadelstiche setzen, weil Tottenham Räume anbot. Nach einer Flanke von Mykolenko prüfte Calvert-Lewin Spurs-Schlussmann Vicario per Kopf (17.), auch bei Distanzschüssen von Garner war der Italiener gefordert (36., 44.).

Kurz vor der Pause ließ Tottenham einige Möglichkeiten für die Gäste zu, die beste hatte Harrison, aber auch der Engländer ließ den Anschlusstreffer liegen und scheiterte an Vicario (45.+3).

Garner an den Pfosten

Kurz nach Wiederanpfiff schien sich Everton für den Aufwand belohnt zu haben, Calvert-Lewin traf nach einem Fehler von Emerson ins linke Eck. Der Treffer wurde aber zurückgenommen, weil der Brasilianer in der Entstehung von Gomes gefoult worden war. Tottenham blieb somit unbestraft, stellte das Spielglück aber weiterhin auf die Probe - Garner traf nur den Außenpfosten (63.). Selbst kreierten die Spurs zudem kaum mehr Chancen, erst in Minute 76 musste Pickford gegen Kulusevski eingreifen.

Everton lief mehr und mehr die Zeit davon, die immer weniger werdenden Offensivaktionen brachten die Toffees zudem nicht konsequent zu Ende - Gomes traf nur das Außennetz (78.). Wenig später zielte der Portugiese aber präziser, nach einer Ecke wuchtete er den Ball mit rechts ins linke Eck zum verdienten Anschlusstreffer (82.).

Danjumas Dreifachchance

Die Spurs mussten also nochmal zittern - und einige brenzlige Szenen überstehen: Danjuma, letzte Saison noch für Tottenham aktiv, hatte auf links viel Platz, seinen Schuss lenkte Vicario aber stark über die Latte (85.). Tief in der Nachspielzeit schoss der Niederländer dann auch noch aus spitzem Winkel drüber - und mit der letzten Aktion des Spiels setzte Danjuma den Ball an die Unterkante der Latte. Die Kugel sprang ans Knie von Vicario, der auf der Torlinie stand (90.+7).

Es blieb somit beim knappen 2:1-Erfolg für die Spurs, die in der Tabelle vorübergehend an Manchester City vorbeiziehen. Als nächstes hat es Tottenham am kommenden Donnerstag (20.30 Uhr) mit Brighton & Hove Albion zu tun. Der FC Everton ist derweil bereits am Vortag bei ManCity zu Gast (21.15 Uhr).