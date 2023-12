Mit der ersten Möglichkeit gehen die Toffees in Führung! Rodri bekommt die Kugel am eigenen Sechzehner nicht unter Kontrolle und spielt diese unabsichtlich in den Lauf von McNeil, der im Strafraum auf links an den Fünfmeterraum steckt, wo Harrison angerauscht kommt und ins lange Eck abtropfen lässt. Ederson kann nicht mehr reagieren.