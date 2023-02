Bobic legt Amt im DFL-Aufsichtsrat nieder

Nach seinem Ausscheiden aus der Geschäftsführung von Hertha BSC hat Fredi Bobic (51) auch sein Amt als Mitglied im DFL-Aufsichtsrat niedergelegt. Das wurde am Donnerstag offiziell.

Die Nachricht kam am Samstagabend einem Paukenschlag gleich: Nur wenige Stunden nach der Niederlage im brisanten Stadtderby gegen Union (0:2) hatte sich Hertha BSC offiziell von Fredi Bobic getrennt. Es gab verschiedene Gründe für die Entscheidung der Berliner Verantwortlichen, Präsident Kay Bernstein sprach von einem "wohlüberlegten" Aus für Bobic. Die Alte Dame entschied sich für eine doppelte Rückholaktion: Andreas "Zecke" Neuendorf und der langjährige Akademieleiter Benjamin Weber sollen künftig das Sport-Ressort verantworten.

Am Donnerstag wurde nun offiziell, dass Bobic nach seinem Aus bei Hertha BSC auch sein Amt als Mitglied im DFL-Aufsichtsrat niedergelegt hat. "Der Aufsichtsrat bedauert, dass Fredi Bobic aus dem Gremium ausscheidet. Wir bedanken uns für seinen Einsatz und die vertrauensvolle Zusammenarbeit im Sinne der Bundesliga und 2. Bundesliga", wird Hans-Joachim Watzke, Vorsitzender des DFL-Aufsichtsrats, in einer Pressemitteilung zitiert. Bobic war im Rahmen der DFL-Generalversammlung im August 2022 in das Gremium gewählt worden.

Über die Nachfolge im DFL-Aufsichtsrat wird die DFL-Mitgliederversammlung im März entscheiden, heißt es in einer offiziellen Mitteilung vom Donnerstag. Bobic scheidet zudem aus dem Aufsichtsrat der DFL-Tochtergesellschaft Sportcast sowie aus der "Kommission Fußball" der DFL aus.