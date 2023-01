Bobic entschuldigt sich für Entgleisung nach Berliner Derby

Fredi Bobic hat sich für einen Satz entschuldigt, den er am Ende eines ARD-Interviews am Samstag nach Herthas 0:2-Niederlage im Derby gegen Union Berlin gesagt hatte.

Gerade hatte Hertha BSC auch das dritte Bundesligaspiel im Kalenderjahr 2023 verloren und das auch noch im Derby gegen den 1. FC Union Berlin. Da lagen bei Fredi Bobic die Nerven blank.

Am Ende eines Interviews in der ARD wurde der 51-Jährige, der zu diesem Zeitpunkt noch Sport-Geschäftsführer bei Hertha war, gefragt, ob er verstehen könne, "dass es von außen eine Trainerdiskussion gibt". Bobic antwortete nur kurz "Nein", woraufhin der Reporter das Gespräch mit einem "Okay, danke schön" beendete. Bobic erwiderte "Bitte" und sagte beim Abgang: "Wenn du nochmal fragst, kriegst du eine gescheuert."

"Das sollte man im Fußball kurz nach einem Spiel bitte nicht überbewerten"

Für diese verbale Entgleisung entschuldigte er sich am Montag nun. "Es tut mir sehr leid, da habe ich zu emotional reagiert", sagte Bobic, der zuvor schon das Schiedsrichtergespann wegen der Entstehung des zweiten Union-Treffers kritisiert hatte, der "Bild". Sein Spruch sei "natürlich nicht so gemeint" gewesen: "Das sollte man im Fußball kurz nach einem Spiel bitte nicht überbewerten."

Die Drohung passte zu einem gebrauchten Tag für Bobic. Wenige Stunden nach der 0:2-Niederlage gegen Union, die Hertha auf dem vorletzten Tabellenplatz verharren lässt, wurde er als Sport-Geschäftsführer der "Alten Dame" nach nur eineinhalb Jahren im Amt überraschend freigestellt, wobei diese Entscheidung Präsident Kay Bernstein zufolge unabhängig vom Ausgang des Stadtduells erfolgte.

Am Sonntag stellte Hertha in Benjamin Weber einen neuen Sportdirektor vor, den Andreas "Zecke" Neuendorf als neuer Direktor Akademie/Lizenzbereich unterstützen soll. Trainer Sandro Schwarz, dem Bobic am Samstag vor und nach dem Spiel den Rücken gestärkt hatte, bleibt auch nach dem Wechsel in der sportlichen Führung im Amt. Bernstein sicherte Schwarz seine "100-prozentige Rückendeckung" zu.