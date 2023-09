Zwischen (R)Evolution und alten Mustern: FUT 24 im Test

Aus FIFA Ultimate Team ist Football Ultimate Team geworden. Doch nicht nur namentlich hat sich in FC 24 etwas getan. Was hat die neue FUT-Ära zu bieten und welche Fehler wiederholen sich?

Kommen wir direkt auf den Punkt: Das Rad neu erfunden hat EA SPORTS mit FUT 24 natürlich nicht. Aber wieso sollte der Entwickler auch? Schließlich jagt ein Rekord-Quartal das nächste. Dafür zu großen Teilen verantwortlich: die Live-Services und damit Ingame-Käufe, die in den letzten Jahren konstant über 70 Prozent der Umsätze von Electronic Arts ausmachten.

Es ist daher nur folgerichtig, dass auch in EA SPORTS FC 24 dort weitermacht, wo der Vorgänger kritisiert wurde: Mit durchdachten psychologischen Mitteln Anreize setzen, im Shop Geld auszugeben. Los ging es dieses Jahr besonders früh mit begehrenswerten Karten, die schwierig zu bekommen sind - Bereits während der Early-Access-Phase startete die erste Promo. Mit dabei: Sam Kerr und Alexia Putellas, die sinnbildlich für die wohl größte FUT-Revolution aller Zeiten stehen.

Frauen in FUT: Bereicherung oder Realitätsverlust?

Die Einführung von weiblichen Profis in den Sammelkartenmodus ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist die Inklusions-Maßnahme sehr zu begrüßen und trägt massiv zur Sichtbarkeit des Frauenfußballs bei. Andererseits tun sich sportliche Absurditäten auf, wenn beispielsweise Virgil van Dijk einen Zweikampf gegen eine Spielerin verliert, die im echten Leben kaum eine Chance gegen den Niederländer hätte.

Betrachtet man den Modus aber als den unrealistischen Teambau-Spielkasten mit Sammelfaktor, der er ist, stellt die Neuerung eine Bereicherung dar. Schließlich gibt es nun noch mehr Karten und damit mehr kreative Möglichkeiten, eine Mannschaft zusammenzustellen. Die anfängliche Enttäuschung einiger Fans, wenn eine noch unbekannte Spielerin statt eines männlichen Stars aus dem Pack marschiert, dürfte sich in den kommenden Wochen und Monaten legen.

Rewards-Revolution mit Potenzial

Eine weitere kontroverse Änderung betrifft das Belohnungssystem in FUT 24. Genauer gesagt die Rewards der Weekend League. In diesen sind die roten Picks von TOTW-Spielern Geschichte. Dafür erhalten die Fans 84+-Auswahlmöglichkeiten. Dazu gesellen sich einige Packs mit Rating-Garantien. Für Rang eins gibt es beispielsweise ein 85+-Pack mit fünf Spielern und ein 87+-Pack mit zwei Kickern.

Gespannt sein dürfen die Spieler auf die erste Weekend League in FC 24. kicker eSport/EA SPORTS

Eine finale Wertung dieser Umstellung ist zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht möglich. Die erste Weekend League wird voraussichtlich Anfang Oktober stattfinden. In der Theorie könnten Spieler jedoch von den Belohnungen profitieren. Schließlich ist eine Vielzahl der TOTW-Items in der Regel unattraktiv und es erhöht sich nun die Chance, stattdessen eine stärkere Karte aus der jeweils aktuellen Promo zu ziehen. Dem gegenüber steht jedoch ein verkleinertes Team der Woche, in dem potenziell weniger unbrauchbare Objekte Platz finden. Die Zeit muss zeigen, in welche Richtung das Pendel ausschlägt.

Verlockender Season Pass gefährdet die "Power Curve"

Als eindeutiger Gewinn einzustufen ist derweil die Einführung von EP-Boni für das Abschließen der Weekend League. Mit den Erfahrungspunkten wird der Fortschritt im Season Pass erspielt, der dieses Jahr deutlich potenter daherkommt. Bereits in der ersten Saison warten Packs mit viel Potenzial. Schon auf Level 10 von 40, kann zwischen einem 83+-Pack mit zehn oder einem 84+-Pack mit fünf Karten gewählt werden.

Für den Spielstart ein großer Anreiz, die eine oder andere virtuelle Partie zu absolvieren, könnten sich daraus mittelfristig allerdings Probleme ergeben. Kommen viele Spieler zu schnell an zu gute Karten, wird es schwer, über den gesamten Spielzyklus eine kontinuierliche Steigerung der Items zu bieten. Schließlich ist für alle Werte spätestens bei 99 Schluss. Diese sogenannte "Power Curve" war bereits in FUT 23 in die Kritik geraten.

FUT Evolutions: Grandioser Gedanke mit Beigeschmack

Interessant sind vor dem Hintergrund der "Power Curve" auch die neuen "FUT Evolutions". Die mit Spannung erwartete Entwicklungsfunktion erlaubt es, Karten zu verbessern, die gewisse Bedingungen erfüllen. Damit sollen Lieblinge, die nicht unbedingt meta-tauglich sind, über das Jahr spielbar bleiben. Auch hier muss EA SPORTS dementsprechend gut abwägen, wann welche Upgrades verdient werden können, um die Balance zu halten.

Das Evolutions-Feature soll für mehr Identifikation mit dem Verein sorgen. kicker eSport/EA SPORTS

Dies wäre besonders deshalb wichtig, da es bereits eine erste große Ernüchterung im Zuge der Evolutions gab. So entpuppten sich die im Voraus verkündeten "Münzen oder Münzen/Points-Bedingungen" einiger Evolutions als weitere Pay-to-Progress-, wenn nicht gar Pay-to-Win-Mechanik. Denn der zusätzliche Evolutions-Slot, der mit Münzen oder gegen Echtgeld erhältliche FC Points gekauft werden kann, bietet die größte Aufwertung aller Varianten für Gold-Karten. Ein bitterer Beigeschmack einer ansonsten sehr gelungenen und anspornenden Mechanik, die tatsächlich für mehr Identifikation mit dem virtuellen Verein sorgen dürfte.

Rückfall in alte Muster

Ein altbekanntes Gesicht zeigt FUT jedoch nicht nur in Sachen Echtgeldeinsatz. Eine in den letzten beiden Jahren nicht abreißende Serie an Fehlern setzt sich direkt mit Spielstart fort. So waren im Zuge der Web-App-Veröffentlichung "tauschbare" Boni aus Squad Building Challenges (SBCs) über Nacht plötzlich zu "untauschbaren" Belohnungen geworden. Es folgte eine erste Entrüstungswelle im Netz, die sicherlich nicht die letzte bleiben wird. Schließlich gibt es bereits weitere kleinere und größere Bugs.

Der größte Mangel im Zuge der Testphase betraf das neue Menü. Was schade ist, schließlich ist die Überarbeitung gut konzipiert. Durch das Tippen von L2|LT öffnet sich eine Schnellwahl. Schon nach wenigen Spielstunden sprangen wir geübt von A nach B - Das sparte die drei Zwischenschritte des manuellen Ansteuerns. Jedoch sorgte genau diese Schnellwahl binnen weniger Tage gleich mehrfach für Aufhänger, nach denen wir das gesamte Spiel neu starten mussten.

Kleinere Verfehlungen untermauern unrunden Gesamteindruck

Ebenfalls enttäuschend: Wird ein Spieler in einer SBC abgegeben, der Teil des aktiven Teams ist, kann es weiterhin passieren, dass beim Absenden der SBC die Serververbindung getrennt und der Modus beendet wird. Außerdem gibt es erneut keine Garantie, dass eure Einstellungen verlässlich gespeichert werden und nicht bei einem Neustart des Spiels oder Controllers zurückgesetzt sind. Probleme, die bereits seit einem Jahr bestehen.

Beim Absenden von SBCs kann die Serverbindung getrennt werden. kicker eSport/EA SPORTS

Ein Blick auf die zahlreichen fehlerhaft dargestellten Anpassungsitems, beispielsweise bei Choreografien, wirft fast eine Frage nach dem Unvermögen des Entwicklers auf: Auch in FC 24 prangt auf einigen Items entweder das Logo des Spiels oder eine leere Tribüne - ohne die entsprechende Fahne. Zudem scheinen die Seltenheitsgrade oft hanebüchen. Der FC Barcelona und Inter Mailand werden etwa mit Bronze-Items bedacht, während chinesische Erstligisten Gold-Items erhalten.

Weshalb Anpassungs-Packs mit Bronze-Wappen eines englischen Viertligisten oder Fahnen eines französischen Zweitligisten eine vollständige, immer gleiche Pack-Animation spendiert bekommen, die nicht übersprungen werden kann, ist absolut nicht nachzuvollziehen.

Darüber hinaus gab und gibt es noch weitere Anzeigefehler. Den Anfang machten Akteure, die auf dem Platz massiven optischen Nachholbedarf hatten. Diese wurden aber bereits weitestgehend gefixt. Auf der Transferliste wird dafür ab sieben Items die letzte Karte auf der ersten Seite halb abgeschnitten gezeigt. Dasselbe geschah einmal auch mit dem Trainer im Team-Bildschirm.

Fazit

Einen runden Gesamteindruck hinterlassen all diese teils zu verschmerzenden, teils an den Nerven zerrenden Verfehlungen nicht. Ist über fehlerhafte Anpassungs-Items für das eigene Stadion hinwegzusehen, sorgen seit nunmehr einem Jahr vorliegende Bugs doch für merklich Frust. Diesen einzudämmen, sollte das oberste Ziel von EA SPORTS sein. Denn eigentlich sieht der Entwickler sich ganz anderen Herausforderungen gegenüber: Balancing der Frauen, gelungene "Power Curve" und kontinuierlich anspornenden Integration der Evolutions.

Das Potenzial und Rüstzeug dafür hat der Modus durchaus. Komplett entfalten kann er es aber noch nicht. FC 24 Ultimate Team wirkt einmal mehr, wie die Fußball-Simulationen von EA SPORTS in den letzten Jahren immer wieder wirkten: Mit guten Intentionen und interessanten Ideen angegangen, aber nicht final zu Ende gedacht und programmiert.