EA SPORTS FC 24: Werden FUT Evolutions zum Pay-to-Win-Desaster?

Nachdem EA SPORTS im Zuge der FUT Evolutions finanzielle Rahmenbedingungen ankündigte, ließen Leaks Schlimmes vermuten. kicker eSport liegt EA SPORTS FC 24 bereits vor und will wissen: Wie sehen die FUT Evolutions aus?

Die neuen FUT Evolutions schickten sich nach der Vorstellung von EA SPORTS FC 24 in Amsterdam an, Ultimate Team grundlegend zu verändern. Schwache Karten durch das bloße Spielen und Erfüllen von Aufgaben aufleveln und sie auch tief im Spielzyklus noch ohne Echtgeldeinsatz einsetzen können? Das klang für viele FUT-Spieler nach einer verlockenden Mechanik. Kurz vor Release des Spiels ließen Leaks jedoch aufhorchen. Versieht EA SPORTS die neue FUT-Funktion mit einer Echtgeld-Mechanik?

Bessere Upgrades käuflich?

Gleich mehrere große X-Accounts (vormals Twitter) aus dem Leaker-Umfeld berichteten auf dem sozialen Netzwerk davon, dass der Entwickler durch die Evolutions Geld verdienen will. So hieß es in den Leaks, dass sich Evolutions auch erkaufen lassen würden. Kolportierter Preis in den Mutmaßungen: 50.000 Münzen oder 1.000 FC Points, die gegen Echtgeld erworben werden können.

Doch was genau ist mit dem Kauf möglich? Ein Upgrade auf Knopfdruck, ohne die nötigen Herausforderungen absolvieren zu müssen? Oder lediglich der Erwerb zusätzlicher Slots? Glaubt man dem etablierten Leaker "FUT Sheriff", geht es um Letzteres - jedoch mit fadem Beigeschmack. Denn die zusätzlich käuflichen Evolutions böten laut Leaks die größten Upgrades. Die kostenfreien Gegenstücke fielen indes weniger opulent aus.

Ersteindruck liefert Bestätigung

kicker eSport liegt EA SPORTS FC 24 bereits vor - und tatsächlich: In den Evolutions lässt sich derzeit für 50.000 Münzen oder 1.000 FC Points ein zusätzlicher Slot erkaufen. Das darin platzierte Item muss in der Folge zwar regulär durch Herausforderungen verbessert werden, doch der Platz bietet dennoch zwei entscheidende Vorteile: Einerseits ist er aktuell die einzige Entwicklungsmöglichkeit für Flügelspieler.

Andererseits bietet er in der Tat das größte Upgrade aller Evolutions für Gold-Karten. Eine Aufwertung um sechs Zähler ist möglich, während die kostenfreien Versionen maximal zwei Extrapunkte im Gesamtrating versprechen. Noch spendabler zeigt sich EA SPORTS lediglich gegenüber Bronze-Items. Sobald diese jedoch auf das Niveau der Gold-Karten aufgewertet wurden, fällt auch hier die weitere Steigerung (vier Punkte) kleiner aus als die des käuflichen Slots. Kurzum: Wer zahlt, erhält am Ende die am höchsten bewertete und vermeintlich beste Karte.

EA SPORTS lässt letzte Transparenz vermissen

Man muss EA SPORTS in diesem Fall allerdings zu Gute halten, die finanziellen Rahmenbedingungen frühzeitig mitgeteilt zu haben. Im Deep Dive zu Ultimate Team äußerte sich der Entwickler und Publisher Mitte August ausführlich zu den Evolutions. "Münzen- oder Münzen/Points-Anforderungen" kommunizierte EA SPORTS in diesem Zusammenhang hinsichtlich der neuen Funktion, ließ damals aber noch offen, wie genau diese Anforderungen aussehen. Darüber hinaus haben wir eine Anfrage an den Entwickler gestellt und um eine Stellungnahme zur Thematik gebeten.

Auch ohne diese ist jedoch nun klar, was sich hinter der Ankündigung verbirgt - was der Euphorie um die vermeintliche Ultimate-Team-Revolution kurz vor Release des Spiel einen Dämpfer verpassen könnte. Schließlich befeuert der Entwickler einmal mehr eine Jahre andauernde Diskussion um das Spiel.