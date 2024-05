Kobel überragend - Reus wird rasiert: Die BVB-Ratings in EA SPORTS FC 24

Thomas Meunier - RV - 76 GES

So richtig passt es zwischen Meunier und dem BVB einfach nicht. Vom Stammspieler ist der erfahrene Rechtsverteidiger weit entfernt. In FUT verliert er deshalb zwei Punkte in der Gesamtbewertung. Ohnehin dürfte das Tempo seine Karte jedoch unattraktiv machen. kicker eSport/EA SPORTS