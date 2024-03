/gg - kicker eSport News

Weitere Folgen

Frech, frecher, EA SPORTS FC? In /gg Folge 38 erwartet euch ein Rundumschlag zum Thema EA Sports FC. Ein Ex-Profi der jetzt eSport betreibt, freche Loyalitätspacks, die bezahlt werden müssen und immer frechere Bedingungen, um in FUT Ziele zu erreichen.

Nur 33 Millionen Euro für Spiele-Entwickler in Deutschland? In /gg Folge 37 sprechen wir über 33 Millionen Euro für Video- und Computerspiele in Deutschland, We Are Football 2024 und die GamesWirtschaftsWeisen.

Arsenal-Star bei Counter-Strike 2 gebannt! In /gg Folge 36 sprechen wir über Entlassungen bei Riot und Microsoft. Dazu sprechen wir über die Baller League und darüber, dass Arsenal-Star Gabriel Jesus den Zugriff auf seinen Counter-Strike 2-Account verloren hat.

Counter-Strike vor Gericht! Frankfurt macht Valorant In /gg Folge 35 sprechen wir über Lootboxen in Counter-Strike und darüber, warum sie von einem Gericht in Österreich als Glücksspiel eingestuft wurden. Außerdem reden wir über Eintracht Frankfurts Valorant-Team und über 700 Million Downloads für eFootball von Konami.

LoL-Weltmeister, eFootballer und Rückblick 2023 In /gg Folge 34 mit einem neuen alten Weltmeister, dem neuen alten kicker eFootballer des Jahres und einem Rückblick von damals Neuem und heute Altem. Stark! Außerdem mit dabei: Erhan „Dr. Erhano“ Kayman, der uns seine Einschätzung zur VBL-Saison liefert. Und Daniel „Fehrminator“ Fehr, der jetzt nicht nur die Geschickte bei RBLZ Gaming, sondern auch bei der eNationalmannschaft leitet. Er spricht über seine Einberufung zum eNationalmannschafts-Coach.

eFootballer-Wahl, eNationalmannschaft, ESBD-Upsi In /gg Folge 33 sprechen wir über die Wahl zum eFootballer des Jahres 2023, den neuen eNationalmannschaft-Coach und einen kleinen Podcast-Ausrutscher vom ESBD.

Zwischen Glücksspiel und Tauschhandel! In /gg Folge 32 sprechen wir über Lootboxen und Glücksspiel in EA Sports FC 24, die Mega-Fusion zwischen Microsoft und Activision-Blizzard sowie das Unterbinden des Tauschhandels in Rocket League.

Fortnite-Maps bald ab 18? EA SPORTS FC 24 nur Glücksspiel? In /gg Folge 31 sprechen wir über Altersfreigaben von Custom-Maps in Fortnite, das Debakel zum Start von FC Pro und den Wert oder nicht Wert der Zusatzinhalte zu EA SPORTS FC 24.

Gleichberechtigung in EA SPORTS FC 24 und Köln In /gg Folge 30 reden wir über den Release von EA SPORTS FC 24, das Equal Esports Festival in Köln und das Ende der ESL Meisterschaft.

Gaming meets TikTok - Was passiert da?! In /gg Folge 29 sprechen wir über TikTok meets Gaming, zu wenig Entertainment in der Virtual Bundesliga und das Ende der E3 und damit der einst bedeutendsten Spielemesse der Welt. Viel Spaß!

EA Sports FC ab 12 Jahren gerechtfertigt? In /gg Folge 28 sprechen wir über die Altersfreigabe von EA Sports FC 24, Gemeinnützigkeit von eSport und darüber, wie die ESL Warcraft III beerdigt.

ZDF gegen Counter-Strike? EA gegen eSport-Orgas? In /gg Folge 27 werfen wir einen Blick auf einen vieldiskutierten ZDF-Bericht über die Intel Extreme Masters. Dazu schauen wir, was sich bei EA Sports FC 24 für eSport-Orgas ändern könnte. Und es gibt Rocket League.

Lässt Konami eFootball verhungern? In /gg Folge 26 geht es um eFootball und darum, dass man das Gefühl bekommen könnte, Konami kümmert sich nicht um sein Videospiel-Baby. Dann geht es um Transfernews im FIFA-eSport-Bereich und es gibt einen kurzen Nachklapp zum Thema Saudi-Arabien und eSport.

Silberhochzeit, EA SPORTS FC 24 & das größte Bundesliga-Geheimnis! In /gg Folge 25 sprechen wir über EA SPORTS FC 24 und die gemischten Teams in Ultimate Team. Dazu gibt es das größte Geheimnis der Bundesliga und einen kurzen Überblick über den FIFAe Nations Cup 2023.

Football Manager 2025, Videospiel-Tipps & der FIFAe World Cup! In /gg Folge 24 dreht sich alles um das virtuelle runde Leder. Ob als eSportler oder Manager. Wir reden über die Zukunft des Football Managers sowie über das Aus in der FIFAe Meisterschaft von Weltmeister Umut. Dazu gibt es vom dynamischen Duo einige cozy Videospiel-Tipps und schlechte Wortspiele. Viel Spaß!

gamescom am Abgrund? DFB-ePokal & LEGO-Fußball! In /gg Folge 23 widmen wir uns dem DFB-ePokal, einem neuen LEGO-Fußballspiel von 2K und der gamescom. Bleibt dran und diskutiert online mit uns.

DFB-ePokal-Finale in Frankfurt am Main und die volle Packung virtueller Fußball! In /gg Folge 22 geht es um Fußball. Der DFB-ePokal powered by ERGO steht! Wir sagen euch, wo ihr am 17. Juni sein solltet, wenn ihr euch für virtuelles Gekicke interessiert!

Diablo IV-Release, BVB goes VBL & LoL-Krise Die League of Legends-Spieler streiken. Diablo IV feiert seinen Release und der BVB steigt in der Virtual Bundesliga ein. Fette Themen in der 21. Folge /gg - viel Spaß!

Blizzard unter Dauerbeschuss! Dazu: Mortal Kombat 1, UFL & Stormgate! In /gg Folge 20 reden wir über den Druck der Entwicklerstudios, ein gutes Spiel abzuliefern. Als Beispiele dienen hier UFL und Stormgate. Gerade Letzteres wird oft der Star- und WarCraft-Killer genannt. Wie gehen Studios mit solchen Erwartungshaltungen um? Dazu gibt es Infos zum neuen Mortal Kombat 1. Außerdem muss Blizzard erneut zurückrudern: Der angekündigte PvE-Modus in Overwatch 2 wird doch nicht nachgereicht. Das eigentliche Problem bei Blizzard scheint dabei tiefer zu liegen.

Fortnite wird olympisch und eine lebenslange Valorant-Sperre! In /gg Folge 19 reden wir über Fortnite, denn der Epic-Shooter wird olympisch. Zudem quatschen wir über eine lebenslange Valorant-Sperre aufgrund von Beleidigungen und einen FIFA-Profi, der in den Play-Offs scheiterte.

EA SPORTS FC bald Free-2-Play? 15 Jahre Farming-Simulator und Rocket League In /gg Folge 18 reden wir über EA SPORTS FC, EAs Wunderwaffe im Kampf gegen die FIFA. Außerdem feiern wir 15 Jahre Landwirtschafts-Simulator und die Rocket-League-Weltmeisterschaft kommt nach Deutschland!

DOTA-2-Wettmafia, EA SPORTS FC und Snoop Dogg! In /gg Folge 17 reden wir über eine Wettmafia und Cheater-Vorwürfe in DOTA 2. Dazu besprechen wir Snoop Dogg und dessen Mitarbeit bei FaZe. Außerdem reden wir über EA SPORTS FC und Eintracht Frankfurt.

Counter-Strike 2, Diablo IV und FIFA 25 Heute reden Nicole und Chris über Counter-Strike 2 und stellen Vermutungen auf, warum irgendwie niemand darüber meckert, dass es ja eher ein Update als ein neues Spiel ist. Zudem wird über die Beta-Phasen von Diablo IV gesprochen. Und zum Schluss geht es um die FIFA und FIFA 25 - das FIFA-FIFA.

eSport meets Olympia - ein Trauerspiel? In /gg Folge 15 werfen wir einen Blick auf die olympischen eSport-Disziplinen, reden über Missstände an Flughäfen und Schadenfreude beim eFootball. Dazu ein kurzer Blick auf die Verleihung der Oscars und den Playtest von The Finals.

PlayStation ohne CoD, was wir über "FIFA 24" wissen und tolle eSport-Jobs für euch! In /gg Folge 14 gibt es die Frage ob Call of Duty einen Konsolenkrieg befeuert, wie die Position von Nintendo im Microsoft-Activision-Blizzard-Diskurs ist und was alles in FIFA 24, welches gar nicht FIFA 24 heißen wird, vorhanden sein soll. Zudem bieten wir euch einen Job an! Viel Spaß mit der Ausgabe!

Super Bowl, KI-Boosting und Arbeitsunfähigkeitsversicherungen Heute beschäftigen sich Chris und Nicole mit einer KI, die in Rocket League Spieler boostet. Dazu reden die beiden Super-Bowl-Nichtgucker über Arbeitsunfähigkeitsversicherungen im eSport-Bereich - gibt es sowas? Ist vertraglich festgehalten, mit welchen Adrenalin-Kicks Spitzenspieler:innen ihre Freizeit füllen dürfen? Diese und mehr Themen in der aktuellen Ausgabe von /gg!

eSport vs. Entertainment und Nationalmannschaft vs. Verein! Heute reden Chris und Nicole unter anderem darüber, ob Konami mit eFootball das halten kann was es mit dem Namen verspricht und darüber ob eSport oder Entertainment der Grund ist, weshalb sich manch' ein Verein digital aufs Spielfeld traut. Zudem wird die Frage geklärt, ob Nationalmannschaften im eSport relevant sind - und wenn ja in welcher Disziplin. Ganz nebenbei sucht das dynamische Duo nach einer eigenen Catchphrase. Decke drauf und ab die Post.

Killerspiele, Rentner und verlorene Sponsorings Auch wenn Nicole heute ausfällt - Gute Besserung - hat Chris eine tolle Podcast-Verstärkung an seiner Seite: Nathalie Haut. Sie ist Head of E-Sports und Journalistin für Bettzig Media und NaNi E-Sports / Social-Media- und PR-Expertin. Heute geht es um drei besonders interessante Themen; Zum einen sprechen wir über BMW und deren Support von eSport-Teams, dann über die wieder aufgewärmte „Killerspiel“-Diskussion und am Ende geht es um Rentner in League of Legends. Ein ganz bunter Blumenstrauß an Themen.