FIFA 23: Champions-League-SBCs werden zum Eigentor

Bis Freitag lief in FIFA 23 das "Road to the Final"-Event mit Bezug auf die europäischen Vereinswettbewerbe. Steht dabei eigentlich Realitätsnähe im Fokus, konterkarierten zwei SBCs das Event.

Diese zwei Karten stehen in FIFA 23 massiv in der Kritk. kicker eSport/EA SPORTS

Eigentlich ist das Konzept der "Road to the Final"-Karten in FIFA simpel: Je weiter eine Mannschaft in einem der drei europäischen Vereinswettbewerbe kommt, desto besser wird das Spezial-Item.

Widersprüchliche SBC-Karten in der Kritik

Mit zwei Squad Building Challenges (SBCs) hat EA SPORTS die Vorteile der Promokarten letzte Woche jedoch konterkariert. So erwarteten FIFA-23-Spieler nach den Champions-League-Matches am Dienstag und Mittwoch zwei "Man of the Match"-SBCs. Auserkoren hatte EA SPORTS Marcel Halstenberg, der mit RB Leipzig 1:1 gegen Manchester City gespielt hatte, sowie Rodrygo, dessen Real Madrid nach einem 0:2-Rückstand beim FC Liverpool ein 5:2 gelungen war. Wahlen, die für mächtig Kritik sorgten.

Denn die beiden Karten stehen fast gegenteilig zu den drei größten Pluspunkten der "Road to the Final"-Promo. Gemeint sind damit Realitätsnähe, die präzise Steuerung der "Power Curve" und zu guter Letzt die klar definierten Upgrades, die eine willkürlich wirkende Entscheidung EA SPORTS unmöglich machen.

Wofür das Event steht

Entwickler EA SPORTS kann selbst keinen Einfluss darauf nehmen, ob Karten Upgrades erhalten. Kritik, wie sie beispielsweise fast wöchentlich im Zuge des Team of the Week aufbrandet, wird so präventiv verhindert. Schließlich sind die echten Teams mit ihrem Abschneiden für die Steigerungen der Items zuständig - womit wir direkt beim zweiten Pluspunkt der Spezial-Items wären: Es gelingt eine Verknüpfung des realen Fußballs mit dem virtuellen. Realitätsnähe, die der FIFA-Reihe immer wieder abgesprochen wird, steht damit an erster Stelle.

Zuletzt sind die Karten eigentlich ein durchdachtes Instrument, um die "Power Curve" zu steuern. Power Curve bezeichnet die Entwicklung der Karten in Ultimate Team. Diese werden über die Saison stetig besser. Immerhin ist bei den "Road to the Final"-Versionen von vornherein klar festgelegt, wann welche Karte welches Upgrade erhalten kann. Entsprechend präzise könnte EA zukünftige Eventkarten in deren Stärke an die erwarteten Upgrades anpassen, um eine kontinuierliche Verbesserung anzustreben.

Willkürliche Spielerwahl und Upgrades

Wieso Halstenberg und Rodrygo nun allen diesen Aspekten widersprechen? Realitätsnähe ist nur bedingt gegeben, weder beim Leipziger Verteidiger noch bei Reals Flügelflitzer handelt es sich um die offiziellen Spieler des Spiels. Stattdessen zeichnete die UEFA ManCitys Riyad Mahrez und Madrids Vinicius Junior aus.

Schwer zu greifen sind für die Community auch die Upgrades der Karten: Halstenberg erhält im Vergleich zu seiner Goldkarte mit 78er Bewertung eine große Aufwertung auf eine 87. Rodrygo muss sich im Vergleich zu seiner mit 81 bewerteten Gold-Version mit einem deutlich kleineren Plus zufrieden geben. Für den Brasilianer geht es nur auf eine 85 hoch.

Power Curve wird zur Achterbahnfahrt

Auch die so genannte "Power Curve" setzt speziell bei Rodrygos neuer Karte zu einer Achterbahnfahrt an. Denn dem Madrilenen verpasste EA SPORTS bereits Anfang Dezember im Zuge der Weltmeisterschaft eine "Phenoms"-Karte, die in nahezu jeder Hinsicht deutlich besser ist als die neue Champions-League-Variante. Lediglich der Defensiv-Wert ist minimal angestiegen - bei dem Flügelstürmer aber herzlich egal. In allen relevanten Belangen hat die WM-Ausführung die Nase vorn.

Bei Halstenberg steht durch das größere Upgrade zwar ein attraktiveres Gesamtrating, dennoch passt auch der ehemalige St. Pauli-Profi nicht wirklich in die Entwicklungskurve. Schließlich gab es eine vergleichbare Karte von BVB-Verteidiger Niklas Süle bereits im Oktober im Zuge der "Road to the Knockouts". Kontinuierliche Steigerungen von Event zu Event und eine konstante Power Curve sehen anders aus.

Mit aktuellen Promo-Karten können die beiden "Man of the Match"-SBCs ohnehin nicht mithalten - und diese auch nicht mehr erreichen. Denn im Gegensatz zu den "Road to the Final"-Items gibt es für Halstenberg und Rodrygo keine zukünftigen Upgrades mehr.