Fast zwei Milliarden: Rekord-Quartal für EA vor EA SPORTS FC 24

Der neue Quartalsbericht von Electronic Arts (EA) schreibt einmal mehr Rekordzahlen. Die letzten vollständigen drei Monate vor dem Release von EA SPORTS FC 24 wurden am oberen Ende der Erwartungen abgeschlossen.

EA kann einmal mehr Rekordzahlen verkünden. Bloomberg via Getty Images

EA hat vom 1. April bis zum 30. Juni das finanziell stärkste erste Quartal eines Fiskaljahrs (2023/24) in der Geschichte des Unternehmens verzeichnet. Der Publisher verkündete im jüngsten Bericht einen Gesamtnetto-Umsatz von 1,924 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres (2022/23) bedeutet das eine Steigerung um mehr als 150 Millionen US-Dollar. Gegenüber des direkten Vorgänger-Quartals (1,874 Milliarden) ist ebenfalls ein leichter Anstieg festzustellen.

Mikrotransaktionen machen mehr als Dreiviertel der Gesamtsumme aus

Im Bericht zu ebendiesem vierten Quartal 2022/23 war die Prognose zum kommenden Umsatz auf 1,825 bis 1,925 Milliarden angegeben gewesen. EA hat entsprechend am oberen Ende der Erwartungen abgeschnitten. Auch das Netto-Einkommen erhöhte sich in der Gegenüberstellung von 2022 zu 2023 von 311 auf 402 Millionen. Der Umsatz der Live-Services - vor allem der Mikrotransaktionen - belief sich auf 1,481 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anteil von fast 77 Prozent an der Gesamtsumme.

Der sogenannte Bereich "Full Game" wird hingegen mit 443 Millionen US-Dollar ausgewiesen, über 70 Millionen mehr als im vorherigen Quartal. Die Nettobuchungen im ersten Quartal des neuen Fiskaljahrs liefen auf 1,578 Milliarden US-Dollar hinaus - EA konnte diese um 21 Prozent gegenüber 2022/23 steigern.

EA recycelt seine Umsatzprognose

Hinsichtlich des neuen Quartals (bis zum 30. September) bleibt der Entwickler vorsichtig - so scheint es zumindest. Die Prognosen zum Gesamtnetto-Umsatz werden erneut mit 1,825 bis 1,925 Milliarden US-Dollar kommuniziert, was größtenteils einen Abfall darstellen würde. Auch beim Netto-Einkommen kalkuliert EA mit 197 bis 243 Millionen eher konservativ. Dabei steht am 29. September der weltweite Release von EA SPORTS FC 24 bevor.

Diese Zurückhaltung spiegelt sich allerdings nur in den Zahlen wider. "FC 24 ist das authentischste interaktive Fußballerlebnis, das je geschaffen wurde", wird CEO Andrew Wilson zitiert. Das Reveal-Event in Amsterdam hätten mehr als 2,5 Millionen Menschen live verfolgt - "fast doppelt so viel positive weltweite Resonanz wie das Debüt von FIFA 23". Diese Aussage kann getrost als kleiner Seitenhieb gegenüber Ex-Partner FIFA verstanden werden.