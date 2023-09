EA SPORTS FC 24: Allererste Promo-Karten für Fernandez und Chiesa

Enzo Fernandez und Federico Chiesa sind für die "MAD Ready"-Promo im Ultimate-Team-Modus von EA SPORTS FC 24 angekündigt worden. Sie erhalten somit zum Early-Access-Start voraussichtlich die allerersten Spezialkarten.

Erstmals in der Geschichte von Ultimate Team eröffnet EA SPORTS eine neue Fußball-Simulation mit einer Early-Access-Promo. Während der übergreifende Release von EA SPORTS FC 24 am 29. September erfolgt, können Vorbesteller der Ultimate Edition schon ab dem 22. September zocken. Dasselbe Start-Datum hat auch die Kampagne "MAD Ready" erhalten, die als Werbefläche für EA-Partner Nike dient. Zwei Spieler, die wohl mit Spezialkarten versehen werden, sind nun bestätigt.

Enzo Fernandez vom FC Chelsea und Federico Chiesa von Juventus Turin sind am Donnerstag vorgestellt worden. Die in den sozialen Medien geteilten Grafiken lassen kaum einen anderen Schluss zu: Virtuelle Ebenbilder der beiden Profis, das Kartendesign zur ersten Promo und der Verweis auf den 22. September sind zu sehen. Zudem schreibt EA SPORTS: "Enzo Fernandez und Federico Chiesa sind MAD Ready."

Was ist für die "MAD Ready"-Karten zu erwarten?

Die finalen Objekte enthält der Entwickler den Fans jedoch noch vor, Spielerwerte folglich ebenfalls. Fernandez hatte erst in der vergangenen Saison seinen Durchbruch geschafft. Entsprechend war seine Goldkarte in FIFA 23 mit einem Overall-Rating von 78 noch eher mäßig bewertet. Für EA SPORTS FC 24 ist ein Upgrade in den 80er-Bereich zu erwarten - als Spezial-Item könnte es in Richtung der 90 Punkte gehen.

Chiesas Goldobjekt wiederum wies schon in FUT 23 mehr als ordentliche 84 Zähler auf. Der Italiener bestritt bei Juventus in der abgelaufenen Spielzeit - auch verletzungsbedingt - allerdings nur eine Serie-A-Partie über die vollen 90 Minuten. Sein Starter-Item könnte in Ultimate Team daher ein Downgrade erfahren. Die "MAD Ready"-Karte sollte dennoch in ähnliche Sphären vordringen wie das Pendant von Fernandez.