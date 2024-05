FC 24 gegen eFootball 2024: Wo sehen die Bayern-Stars besser aus?

Noussair Mazraoui

Den inzwischen doch recht vollen Bart bilden beide Entwickler nicht ab. Die wachsende Lockenpracht ist in eFootball eher zu bewundern, dafür sind die Gesichtszüge in FC etwas näher an der Wirklichkeit dran. Ganz enge Kiste, die wir am Ende zugunsten von EA werten. FC 24 verkürzt auf 3:5. kicker eSport/EA SPORTS/Konami