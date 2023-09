FC 24: SBC-Streit nach Startschuss - Content Creator mit unfairem Vorteil?

Kaum ist EA SPORTS FC 24 da, schon gibt es Ärger: Ein mutmaßlicher Fehler der Rewards aus den Advanced-League-SBCs wurde korrigiert - und damit passend zum Web-App-Start ein Nebenkriegsschauplatz geschaffen.

Unverkäuflich, falls via Advanced-League-SBC erhalten: Kylian Mbappé. kicker eSport/EA SPORTS/Getty Images

Eine Erkenntnis löste bei den Content Creatorn, die EA SPORTS FC 24 schon am Dienstag spielen durften, besonders große Freude aus: Die Rewards der Advanced-League-SBCs in Ultimate Team waren - anders als noch zum Start von FIFA 23 - verkäuflich. Die Euphorie wich allerdings schnell der Ernüchterung. Der Entwickler machte in der Nacht auf Mittwoch eine Rolle rückwärts. Die Belohnungen sind wieder unverkäuflich, der mutmaßliche Fehler ist korrigiert.

Die Community reagierte teils verärgert auf diese Entwicklung, manche Fans empfanden sie als unfair. Schließlich konnten die Frühstarter für einige Stunden uneingeschränkt mit ihren Rewards handeln und sich einen noch größeren Vorteil erarbeiten als ohnehin schon. Manche X-Accounts (vormals Twitter) warfen EA SPORTS sogar Absicht vor, um die Influencer zu bevorteilen.

"Es sollte mich ja eigentlich nicht überraschen", meinte 'Spreadsheet Josh'. Er schrieb anschließend von der "schieren Inkompetenz, das Spiel mit Advanced-League-SBCs inklusive verkäuflicher Belohnungen auf den Markt zu bringen, nur um sie dann zu entfernen, als ob es ein Fehler gewesen wäre". Dass das erst nach der Pre-Release-Phase für die Content Creator geschah, raubte ihm "jegliches Wohlwollen" gegenüber EA SPORTS FC 24.

"Schamlos von EA" - Kritik wird laut

Viele öffentliche Stimmen fordern den Publisher nun dazu auf, einen erneuten U-Turn hinzulegen - und die Rewards wieder verkäuflich zu machen. Auch die Sinnhaftigkeit des Starts der Web App am späteren Mittwoch wird infrage gestellt. "EA nimmt echt fast jede Grundlage zum Traden weg. Die Web-App-Phase wird dieses Jahr wohl fast ausfallen", urteilt der X-Account 'FJK ULTIMATE TRADING'.

"Eine der wenigen Änderungen, für die EA von der Community gelobt wird, sind die verkäuflichen Advanced-League-SBC-Rewards. Und die haben sie nun zurückgenommen. Das verwirrt mich alles", meinte 'Hudd Giants'. Der Nutzer 'CodesEG' bezeichnete die Korrektur des mutmaßlichen Fauxpas als "schamlos von EA". Zumindest Teile der Anhängerschaft sind schon nach einem Tag wieder auf Kriegsfuß mit dem Entwickler.