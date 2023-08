EA SPORTS FC 24: Pay-to-Win bei Evolutions? Anforderungen, Aufgaben, Upgrades

Die Evolutions versprechen die Möglichkeit, selbst Klublegenden in Ultimate Team von EA SPORTS FC 24 zu formen. Der Deep-Dive-Artikel lässt aber aufhorchen: Beinhaltet die Neuerung einen Pay-to-Win-Faktor?

Dank der Evolutions soll laut EA SPORTS das Jahr eingeläutet werden, in dem ihr "endlich euer Ultimate Team aufbauen könnt". Geht diese neue Möglichkeit für den beliebten Modus jedoch wortwörtlich mit einem Preis einher? Der Deep-Dive-Artikel zur Innovation in EA SPORTS FC 24 stellt klar, dass manche Evolutions auch "Coins- oder Coins/Points-Anforderungen" mit sich bringen werden. Sprich: Für einige Entwicklungen könnte der Einsatz von Echtgeld vorgesehen sein.

Zwar legt die Formulierung nahe, dass es stets möglich sein wird, auch mit Münzen - also ohne Echtgeld - zu zahlen. Allerdings wirft allein die Option, einzelne Evolutions mit Points zu erwerben, Fragen auf. Wird EA SPORTS die besten Entwicklungen hinter die Bezahlschranke packen? Sollte dem so sein, dürfte schnell die altbekannte Pay-to-Win-Thematik wieder auf den Tisch kommen. Wer über größere finanzielle Mittel verfügt, könnte die stärksten Upgrades freischalten.

Jede Evolution hat eigene Anforderungen

Zur genauen Natur der "Coins- oder Coins/Points-Anforderungen" hat der Entwickler noch keine Angaben gemacht. Entsprechend steht vorerst auch nur der Verdacht im Raum. "Wir wollen sicherstellen, dass die Upgrade-Pfade der Evolutions in Ultimate Team ausbalanciert sind", führt EA SPORTS als zusätzliche Erklärung an.

Immerhin soll je zum Saisonstart definitiv "eine Auswahl an Evolutions kostenfrei verfügbar" werden. Was allerdings nicht bedeutet, dass alle Spieler-Karten in Ultimate Team auch Teil des neuen Features werden können. Die Optionen werden abhängig von der Evolution beschränkt. "Entwickle einen Silber-Spieler" und "Entwickle einen Linksverteidiger mit drei Sternen für die Skill Moves" gibt der Publisher als Beispiele vor.

Jede Evolution erhält einen "Satz an Leveln", die durch das Abschließen von Herausforderungen erreicht werden können. Die Aufgaben reichen von "Spiele fünf Partien, in denen du mit diesem Spieler in der Startelf triffst" bis "Gewinne 20 Ultimate-Team-Champs-Spiele mit diesem Spieler". Sind alle Herausforderungen des Levels bewältigt, werden Upgrades verdient - und neue Level freigeschaltet.

Mögliche Upgrades kommen vielfältig daher

Die Upgrades fallen vielfältig aus. So sind die klassische Steigerung des Overall-Ratings, aber auch die Aufstockung einzelner Attribute möglich. Darüber hinaus können Skill Moves, Weak Foot, Arbeitsraten, PlayStyles sowie alternative Positionen laut EA SPORTS "angepasst" werden. Außerdem können neue Designs für die Spieler-Objekte freigeschaltet werden. Im Deep-Dive-Beispiel wird aus Gold-Moukoko eine grüne Spezialkarte mit DNA-Strang im Hintergrund.

Der Entwickler steckt sich selbst als Zielsetzung, die Evolutions während der Saison "frisch und geupdatet" zu halten. Sprich: Es sollen sich stets weitere Wege ergeben, den eigenen Ultimate-Team-Kader weiterzuentwickeln. Einige Evolutions werden nur temporär zur Verfügung stehen, andere müssen in einem spezifischen Zeitraum begonnen werden. Hierzu kündigt EA SPORTS einen separaten Deep Dive an.

Auch optisch können die Karten durch Evolutions angepasst werden. EA SPORTS

Kein Spielerwechsel innerhalb einer Evolution

Ergänzend stellt der Publisher die Evolutions-Karten als unverkäuflich vor - sie können nicht auf dem Transfermarkt gehandelt werden. Die Anzahl der Spezial-Objekte im Team, die entwickelt wurden oder werden, ist unbegrenzt. Allerdings kann stets nur ein Spieler aktiv einer Evolution unterzogen werden. Dafür ist es möglich, den Prozess jederzeit zu unterbrechen, auf einen anderen Profi umzuschwenken und später wieder fortzusetzen.

Jede Entwicklung darf allerdings nur von einer Karte bestritten werden. Beginnt ein Spieler eine Evolution, kann kein anderer Profi an seiner Stelle eingesetzt werden. Was jedoch machbar wird: Erfüllt etwa Moukokos Gold-Objekt mehrere Anforderungen, können die Fans mit dem BVB-Talent auch mehrere Evolutions abschließen - parallel funktioniert das aber nicht.