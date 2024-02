Zwei Frankfurter überragen, Mainz-Trio debütiert: Die Elf des 22. Spieltags

Jeremie Frimpong hat es am 22. Spieltag bereits zum achten Mal in die Elf des Tages geschafft und zieht damit mit Alejandro Grimaldo als bislang meistnominierter Spieler gleich. Auch fünf Debütanten sind dabei - darunter gleich drei Mainzer. In den Einserbereich schaffen es aber nur zwei Frankfurter imago (3)