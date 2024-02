Zuschauer-Ranking 2023/24: Sieben Zweitligisten in der Top 15

Platz 21: Dynamo Dresden (3. Liga)

Ganz knapp außerhalb der Top 20 landet ein Drittligist. In Dresden kamen in bislang zwölf Heimspielen in der laufenden Saison pro Partie 27.811 Zuschauer ins Rudolf-Harbig-Stadion - der mit Abstand beste Zuschauerschnitt in der 3. Liga. IMAGO/foto2press