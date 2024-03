Vorletzte Pässe: Ein Leverkusener jagt den Rekordhalter

Der Rekordhalter: Tamas Hajnal

Den Rekord für die meisten Vor-Vorlagen in einer Spielzeit hält Tamas Hajnal, der 2011/12 für Stuttgart 15 vorletzte Pässe zu Toren spielte. Der Dortmunder Jadon Sancho (2019/20) und Ex-Bremer Johan Micoud (2004/05) gaben je 14 Pre-Assists in einer Saison. Seit der Saison 2004/05 werden vorletzte Pässe in der Datenbank erfasst. imago sportfotodienst