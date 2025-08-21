Von 9000 bis 55.000: Das Dauerkarten-Ranking der Bundesliga

Saison 2025/26
Beim Verkauf der Dauerkarten zeigt sich, dass die Bundesliga weiterhin boomt. Vor dem Start der Saison 2025/26 verkauften die 18 Klubs erneut über 400.000 Tickets. Dortmund bleibt dabei der unerreichte Krösus der Liga. Das Ranking im Überblick (Stand 20.8.2024). imago images (3)
Verkauf beendet | Vorjahr: 9000 | Zuschauerkapazität Voith-Arena: 15.000 IMAGO/BeckerBredel
Vorjahr: 11.500 | Zuschauerkapazität An der Alten Försterei: 22.012 IMAGO/Nordphoto
Vorjahr: 12.000 zum BL-Start | Zuschauerkapazität PreZero-Arena: 30.150 IMAGO/HMB-Media
Verkauf beendet | Vorjahr: 15.500 | Zuschauerkapazität Millerntor-Stadion: 29.546 IMAGO/osnapix
Vorjahr: 17.000 | Zuschauerkapazität Volkswagen-Arena: 28.917 IMAGO/regios24
Verkauf beendet | Vorjahr: 16.000 | Zuschauerkapazität WWK-Arena: 30.660 IMAGO/imagebroker
Vorjahr: 17.500 | Zuschauerkapazität Mewa-Arena: 33.305 IMAGO/Vitalii Kliuiev
Verkauf beendet | Vorjahr: 21.400 | Zuschauerkapazität BayArena: 30.210 Sven Simon
Verkauf beendet | Vorjahr: 21.500 | Zuschauerkapazität Volksparkstadion: 57.000 IMAGO/Eibner
Verkauf beendet | Vorjahr: 25.000 | Zuschauerkapazität Europa-Park-Stadion: 34.700 IMAGO/Eibner
Verkauf beendet | Vorjahr: 25.500 | Rhein-Energie-Stadion: 50.000 IMAGO/Sports Press Photo
Vorjahr: 28.500 Leipzig hat nach eigenen Angaben das Dauerkarten-Angebot bewusst gedrosselt, um ein ausgewogeneres Verhältnis aus Dauer- und Tageskarten zu erzielen) | Zuschauerkapazität Red-Bull-Arena: 47.069 IMAGO/motivio
Verkauf beendet | Vorjahr: 27.000 | Zuschauerkapazität Weserstadion: 42.100 IMAGO/kolbert-press
Verkauf beendet | Vorjahr: 30.000 | Zuschauerkapazität Borussia-Park: 54.042 IMAGO/Revierfoto
Verkauf beendet | Vorjahr: 35.000 | Zuschauerkapazität Deutsche-Bank-Park: 58.000 IMAGO/Hartenfelser
Verkauf beendet | Vorjahr: 36.000 | Zuschauerkapazität MHP-Arena: 60.058 IMAGO/Eibner
Verkauf beendet | Vorjahr: 38.000 | Zuschauerkapazität Allianz-Arena: 75.024 IMAGO/Lackovic
Verkauf beendet | Vorjahr: 55.000 | Zuschauerkapazität Signal-Iduna-Park: 81.365 IMAGO/Kirchner-Media