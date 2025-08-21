Saison 2025/26

Von 9000 bis 55.000: Das Dauerkarten-Ranking der Bundesliga

Bundesliga boomt

Vereine verkaufen vor der Saison 2025/26 über 400.000 Tickets

Beim Verkauf der Dauerkarten zeigt sich, dass die Bundesliga weiterhin boomt. Vor dem Start der Saison 2025/26 verkauften die 18 Klubs erneut über 400.000 Tickets. Dortmund bleibt dabei der unerreichte Krösus der Liga. Das Ranking im Überblick (Stand 20.8.2024). imago images (3)

Voith-Arena

1. FC Heidenheim: 9000 Dauerkarten

Verkauf beendet | Vorjahr: 9000 | Zuschauerkapazität Voith-Arena: 15.000 IMAGO/BeckerBredel

An der Alten Försterei

Union Berlin: 11.500 Dauerkarten

Vorjahr: 11.500 | Zuschauerkapazität An der Alten Försterei: 22.012 IMAGO/Nordphoto

PreZero-Arena

TSG Hoffenheim: 12.000 Dauerkarten

Vorjahr: 12.000 zum BL-Start | Zuschauerkapazität PreZero-Arena: 30.150 IMAGO/HMB-Media

Millerntor-Stadion

FC St. Pauli: 15.500 Dauerkarten

Verkauf beendet | Vorjahr: 15.500 | Zuschauerkapazität Millerntor-Stadion: 29.546 IMAGO/osnapix

Volkswagen-Arena

VfL Wolfsburg: 16.500

Vorjahr: 17.000 | Zuschauerkapazität Volkswagen-Arena: 28.917 IMAGO/regios24

WWK-Arena

FC Augsburg: 17.500 Dauerkarten

Verkauf beendet | Vorjahr: 16.000 | Zuschauerkapazität WWK-Arena: 30.660 IMAGO/imagebroker

Mewa-Arena

FSV Mainz 05: 20.000 Dauerkarten

Vorjahr: 17.500 | Zuschauerkapazität Mewa-Arena: 33.305 IMAGO/Vitalii Kliuiev

Zuschauerkapazität BayArena: 30.210

Bayer 04 Leverkusen: 21.400 Dauerkarten

Verkauf beendet | Vorjahr: 21.400 | Zuschauerkapazität BayArena: 30.210 Sven Simon

Volksparkstadion

Hamburger SV: 21.500 Dauerkarten

Verkauf beendet | Vorjahr: 21.500 | Zuschauerkapazität Volksparkstadion: 57.000 IMAGO/Eibner

Europa-Park-Stadion

SC Freiburg: 25.000 Dauerkarten

Verkauf beendet | Vorjahr: 25.000 | Zuschauerkapazität Europa-Park-Stadion: 34.700 IMAGO/Eibner

Rhein-Energie-Stadion

1. FC Köln: 25.500 Dauerkarten

Verkauf beendet | Vorjahr: 25.500 | Rhein-Energie-Stadion: 50.000 IMAGO/Sports Press Photo

Red-Bull-Arena

RB Leipzig: 26.000 Dauerkarten

Vorjahr: 28.500 Leipzig hat nach eigenen Angaben das Dauerkarten-Angebot bewusst gedrosselt, um ein ausgewogeneres Verhältnis aus Dauer- und Tageskarten zu erzielen) | Zuschauerkapazität Red-Bull-Arena: 47.069 IMAGO/motivio

Weserstadion

Werder Bremen: 27.000 Dauerkarten

Verkauf beendet | Vorjahr: 27.000 | Zuschauerkapazität Weserstadion: 42.100 IMAGO/kolbert-press

Borussia-Park

Borussia Mönchengladbach: 30.000 Dauerkarten

Verkauf beendet | Vorjahr: 30.000 | Zuschauerkapazität Borussia-Park: 54.042 IMAGO/Revierfoto

Deutsche Bank-Park: 58.000

Eintracht Frankfurt: 35.000 Dauerkarten

Verkauf beendet | Vorjahr: 35.000 | Zuschauerkapazität Deutsche-Bank-Park: 58.000 IMAGO/Hartenfelser

MHP-Arena

VfB Stuttgart: 36.300 Dauerkarten

Verkauf beendet | Vorjahr: 36.000 | Zuschauerkapazität MHP-Arena: 60.058 IMAGO/Eibner

Allianz-Arena

Bayern München: 38.000 Dauerkarten

Verkauf beendet | Vorjahr: 38.000 | Zuschauerkapazität Allianz-Arena: 75.024 IMAGO/Lackovic

Signal-Iduna-Park

Borussia Dortmund: 55.000 Dauerkarten

Verkauf beendet | Vorjahr: 55.000 | Zuschauerkapazität Signal-Iduna-Park: 81.365 IMAGO/Kirchner-Media

VfB-Trio dabei
Zwei Debütanten und Kane zweistellig: Die kicker-Elf des 24. Spieltags
Zwei Aktive in den Top 12
Baumann zieht an Müller vorbei: Die Rekordspieler der Bundesliga
Losilla nicht weit entfernt
Trimmel nun Zehnter: Die ältesten Feldspieler der BL-Geschichte
Nur einer vor Kimmich
Top-Duo im direkten Duell: Die aktiven Bundesliga-Spieler mit den meisten Assists
Als Erster vor dem 23. Geburtstag
Musiala neuer Spitzenreiter: Die Jüngsten beim 100. Bundesliga-Sieg
Ache wird belohnt
Drei Leipziger, drei Debütanten: Die kicker-Elf des 23. Spieltags
Pizarro gelang es öfter als Lewandowski
Schon wieder mindestens zehn Saisontore? Kramaric vor Einzug in illustren Kreis
Nach gerade mal 22 Spielen
Die meisten Scorer von der Bank: Bayern knackt schon jetzt BVB-Rekord
Auch drei Neulinge dabei
Vier Teams doppelt vertreten: Die kicker-Elf des 22. Spieltags