VfB-Aufschwung, Dreierpacker, Flaute im Keller: Zehn Fakten zur Hinrunde

Sieben Dreierpacks

Sieben Dreierpacks wurden in der Hinrunde erzielt - schon jetzt mehr als in der gesamten Vorsaison, als nur vier Dreierpacks gezählt wurden. Harry Kane traf dreimal dreifach und stellte damit den Bundesligarekord für Dreierpacks ein, zudem schnürten Serhou Guirassy am 7. Spieltag beim 3:1 gegen Wolfsburg sowie Patrik Schick am 16. Spieltag beim 4:0 gegen Bochum jeweils einen lupenreinen Hattrick, Kevin Behrens markierte am 1. Spieltag einen Dreierpack per Kopf. IMAGO/Laci Perenyi