Son sorgt für Nervenberuhigung, Richarlison entscheidet: Spurs zwingen Cherries in die Knie

Im Jahres-Schlussakt hat Tottenham Hotspur noch einmal ein Erfolgserlebnis gefeiert und bleibt nach dem 3:1 gegen ein lange Zeit starkes Bournemouth am Spitzen-Quartett der Premier League dran.

Spurs am Ende obenauf: Son (re.) und Richarlison bejubeln ein Tor gegen die Cherries aus Bournemouth. CameraSport via Getty Images

Eins war klar, Tottenham wollte nach dem 2:4 in Brighton zurück in die Erfolgsspur, um den Anschluss an die Top 4 nicht zu verlieren. Doch der Gegner reiste nicht als defensiv eingestellter Underdog an, Bournemouth hatte sich zuletzt durch 22 Punkte in neun Spielen aus dem Keller gekämpft und gespielt, dabei unter anderem Rekordmeister ManUnited und Newcastle bezwungen, zuletzt 3:0 gegen Fulham gesiegt.

In einer schwungvollen Partie bei zunehmend stärker werdendem Regen gingen die Spurs nach einem hohen Ballgewinn durch Sarrs präzisen Flachschuss 1:0 in Führung (5.). Der 21-Jährige, der im Afrika-Cup-Kader des Senegal steht, musste im weiteren Verlauf der ersten Hälfte unter Tränen verletzt vom Platz.

Drei AFC-Großchancen vor der Pause

Die Cherries wurden bis zur Pause ihrem Ruf gerecht. Mehrere gefährliche Abschlüsse kurz vor Ende des Abschnitts brachten den Spurs-Vorsprung in Gefahr. Tavernier mit einem abgefälschten Freistoß (42.), Kluivert, der im Strafraum freistehend rechts verzog (45.+1), sowie Torjäger Solanke nach überlegtem Sinisterra-Pass mit einem abgefälschten Schuss an die Latte (45.+3) ließen Tottenhams Anhängerschaft zittern.

Ähnlich forsch legte der AFC nach Wiederanpfiff los, Solanke verzeichnete eine Kopfball-Großchance (50.). In die abermalige Dominanz der Gäste hätte Richarlison nach einem cleveren Son-Steckpass allerdings erhöhen müssen, schob die Kugel aber rechts am Tor vorbei (52.). Als Solanke nach einer Stunde aus sechs Metern schließlich auch nicht einnetzen konnte, schlug das Pendel allmählich zu Gunsten der Hausherren aus.

Doppelschlag bringt Entscheidung

Son, der zuvor zwei gute Gelegenheiten ausgelassen hatte, behielt in der 70. Minute schließlich die Übersicht und erhöhte nach einem guten Pass von Lo Celso auf 2:0. Bournemouth haderte und kassierte zehn Minuten später durch Richarlisons Direktabnahme nach Johnson-Hereingabe auch noch das dritte Gegentor (80.). Immerhin gelang den unermüdlichen Gästen durch Scott in der 84. Minute nach Tavernier-Rückpass noch der hochverdiente Ehrentreffer. Sein zweiter Treffer kurz vor Schluss (90.+10) wurde wegen hauchdünner Abseitsstellung nicht anerkannt.

Gut verkauft und doch verloren - der AFC-Erfolgslauf erlitt am Silvesternachmittag somit einen Dämpfer. Die Spurs indes schlossen das Kalenderjahr nach einer lange Zeit suboptimalen Leistung mit einem Erfolgserlebnis, 39 Punkten und als Tabellenfünfter ab. Die Spitze um Primus Liverpool (42, ein Spiel weniger) im Blick.

Weiter geht es im neuen Jahr mit Partien im FA Cup. Bournemouth gastiert am Samstag bei den Queens Park Rangers (16 Uhr), die Spurs empfangen einen Tag zuvor Burnley (21 Uhr).