4:2-Spektakel gegen Newcastle: Liverpool festigt dank Salah Platz 1

Das erste Premier-League-Spiel des Jahres war ein Spektakel. Liverpool betrieb gegen Newcastle zunächst Chancenwucher und hatte zudem Pech, doch am Ende gewannen die Reds auch dank eines glänzend aufgelegten Salah mit 4:2 und bauen so die Tabellenführung auf vorerst drei Punkte aus.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp nahm nach dem 2:0-Erfolg in Burnley vier Veränderungen vor: Konaté, Szoboszlai, Jones und Luis Diaz begannen anstelle von Quansah, Elliott, Gravenberch und Gakpo (alle Bank).

Newcastles Coach Eddie Howe veränderte seine Startelf nach dem enttäuschenden 1:3 gegen Nottingham Forest zweimal: Livramento und Joelinton starteten statt des angeschlagenen Trippier und Almiron (Bank).

Liverpool betreibt Chancenwucher - Salah vergibt vom Punkt

Liverpool begann gewohnt druckvoll und hatte nach zwei Minuten durch Alexander-Arnold bereits die erste gefährliche Aktion. Newcastle tat sich enorm schwer, sich aus dem hohen Pressing der Reds zu befreien. Die Magpies hatten durch Miley ihre erste Strafraumaktion (8.).

Nach zwölf Minuten bot sich Darwin die erste einer Vielzahl an Großchancen für Liverpool: Der Ball wollte aber genauso nicht ins Tor wie bei seinem Kopfball (17.), beim verschossenen Strafstoß von Salah (22.) oder beim Abschluss von Jones (26.). Als die Kugel dann doch mal den Weg ins Tor fand, zählte es nicht wegen einer Abseitsstellung (19.). Nach 36 Minuten war es erneut Darwin, der einen Bock von Botman ungenutzt ließ und erneut am stark aufgelegten Newcastle-Schlussmann Dubravka scheiterte.

Von Newcastle kam nach vorne quasi nichts, in Minute 37 lag dann der Ball plötzlich im Netz, doch auch in dieser Szene ging die Fahne des Assistenten hoch. Einen Aufreger hatte die erste Halbzeit noch zu bieten: Alexander-Arnold brachte einen langen Ball von Gomez per Halbvolley und mit vollem Risiko von der Grundlinie aus in die Mitte, er traf aber nur den linken Innenpfosten.

Das Spiel wurde in der Folge hitziger, der Unparteiische Anthony Gordon zückte allein in der Schlussphase des ersten Durchgangs gleich dreimal Gelb. Mit 18:1-Torschüssen zugunsten der Reds, aber einem Spielstand von 0:0 ging es dann in die Pause.

Salah zum 1:0 - Newcastle gleicht aus dem Nichts aus

Nach der Pause dauerte es nur vier Minuten, bis es mit der Führung klappen sollte. Darwin legte einen tollen Pass von Luis Diaz auf Salah. Der Ägypter musste nur noch den Fuß hinhalten und erzielte so sein 150. Premier-League-Tor (49.). In der Folge setzte sich das Privatduell zwischen Darwin und Dubravka fort (52., 53.). Es lag einzig am Slowaken, dass es zu diesem Zeitpunkt nur 1:0 stand.

Aus dem Nichts gelang den Gästen durch Isak so der Ausgleich (54.). Liverpool spielte sich weitere Möglichkeiten heraus, in dem Wissen, dass irgendwann einer reingehen muss. Der sehr aktive, aber vorm Tor stets unglückliche Darwin köpfte den Ball zunächst am Tor vorbei (64.), ehe auch Gakpo Bekanntschaft mit Dubravka machte (69.). In der 74. Minute war Newcastles Schlussmann dann aber geschlagen. Salah initiierte mit einem tollen Steckpass, wie beim 1:0 musste Jones nach Jotas Querpass dann lediglich einschieben.

Salahs zweiter Versuch vom Punkt sitzt

Nur vier Minuten später stand es dann 3:1. Salah legte mit einem überragenden Außenristpass für Gakpo auf. Newcastle gab sich aber nicht auf und verkürzte durch einen Kopfballtreffer durch Botman nach einer Ecke noch einmal (81.). Nur ein Tor in Rückstand liegend erhöhte Newcastle das Risiko, lief so aber Gefahr, in Konter zu laufen. So war Diogo Jota auf und davon, der im Eins-gegen-eins gegen Dubravka zu Boden ging und den Elfmeter zog. Salah trat erneut an, machte es dieses Mal besser als noch in Durchgang eins (86.).

Liverpool verwaltete anschließend das Ergebnis, brachte das 4:2 über die Runden und startet somit erfolgreich ins neue Jahr. Newcastle derweil kann sich bei Dubravka bedanken, dass es lediglich bei vier Gegentreffern geblieben ist.

Für beide Teams steht dann am Wochenende erst einmal der FA Cup an. Newcastle gastiert am Samstag (13.45 Uhr) beim Zweitligisten AFC Sunderland, die Reds dagegen sind beim absoluten Topspiel der 3. Runde beim FC Arsenal gefordert (Sonntag 17.30 Uhr).