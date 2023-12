Dritte Führung reicht: Aston Villa müht sich in Überzahl gegen Burnley

Trotz knapp 40-minütiger Überzahl tat sich Aston Villa gegen den FC Burnley lange Zeit schwer, verspielte zwei Führungen und benötigte einen Elfmeter zum Siegtor.

Aston Villa wollte sich vier Tage nach dem 2:3 bei ManUnited - der ersten Niederlage seit Anfang November, bei der die Villans außerdem eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand gaben -, rehabilitieren und im Fernduell um die Tabellenspitze mit Liverpool und Arsenal vorlegen. Trainer Unai Emery setzte mit Diaby statt Dendoncker auf mehr offensives Tempo, Alex Moreno ersetzte zudem den angeschlagenen Digne.

Der FC Burnley verlor zuletzt mit 0:2 gegen Liverpool und belegt in der Tabelle mit nur elf Zählern nach 19 Spielen den vorletzten Platz und taumelt dem Abstieg entgegen. Allerdings zeigten die Clarets zuletzt bessere Leistungen. So nahm Coach Vincent Kompany zum Rückrundenauftakt nur eine Änderung vor: Gudmundsson ersetzte Tresor.

Ex-Gladbacher Beyer muss früh vom Platz

Die Partie startete verhalten, beide Teams waren in der Anfangsphase bemüht, Fehler zu vermeiden. Einen ersten Schuss von Watkins konnte Trafford problemlos abwehren (13.), eine Hereingabe von Alex Moreno verpasste der Stürmer später nur knapp (20.). Anschließend hatte Burnley Glück, dass eine Freistoßflanke von Doulas Luiz nicht an Freund und Feind vorbei ins Netz flog (21.).

Der FC Burnley zeigte sich lange Zeit kaum in der Offensive und musste bereits früh einen Ausfall verkraften: Der Ex-Gladbacher Beyer verletzte sich bei einer Klärungsaktion und musste nach 17 Minuten ausgewechselt werden. Bei einer ersten Torannäherung von Foster verpasste Amdouni in der Box, den Nachschuss setzte Brownhill neben das Tor (26.).

Bailey trifft zum 1:0 - Amdouni kontert postwendend

Die Hausherren verlagerten sich im Anschluss immer mehr auf lange Bälle, um das Mittelfeldpressing von Burnley zu überwinden. Und diese Strategie hatte auch gleich Erfolg: Watkins erlief einen langen Ball und verlagerte im Strafraum zu Bailey, dessen Schuss wurde noch abgefälscht und flog zum Führungstreffer ins Netz (28.).

Doch die Freude währte nicht lange: Im Gegenzug legte O'Shea eine Freistoßflanke per Kopf vor das Tor, wo Amdouni zum 1:1 vollendete (31.). Kurz darauf gingen die Gäste sogar vermeintlich durch Foster in Führung, doch das Tor zählte wegen Abseits zurecht nicht (37.).

Es waren dann die Gastgeber, die noch vor der Pause den zweiten Treffer nachlegten. Erneut bereitete Watkins nach einem langen Ball vor, diesmal war es der andere Ex-Leverkusener Diaby, der zum 2:1 einschob. Einen letzten Distanzschuss von Foster parierte Martinez mühelos (45.+2), sodass es mit einer knappen, aber verdienten Führung für Aston Villa in die Pause ging.

Berge fliegt mit Gelb-Rot vom Platz - Aufregung um Handspiel

Nach Wiederanpfiff hatte sich die Partie, die in der Schlussphase der ersten Hälfte kurzzeitig zum enorm temporeichen Schlagabtausch geraten war, erstmal beruhigt. Erst die unnötige Gelb-Rote-Karte für Burnleys Berge brachte neuen Schwung in die Partie (56.). Aston Villa witterte nun die Chance, in Überzahl den Deckel drauf zu machen.

Doch gehörte die nächste Chance den Gästen, als Foster einen Ball vor Diego Carlos knapp am Tor vorbeispitzelte (60.). Dabei sorgte ein Handspiel des Verteidigers für einige Aufregung, der vor dem Strafraum den Ball klar mit der Hand vor Foster weggewischt hatte - der Stürmer wäre sonst wohl alleine durch gewesen. Doch Schiedsrichter Stuart Attwell ließ weiterspielen.

Foster trifft in Villas Drangphase zum Ausgleich

Danach setzten die Villans zu einem regelrechten Sturmlauf an: McGinn und Diaby scheiterten kurz hintereinander an Trafford, einen Nachschuss setzte Douglas Luiz knapp am Tor vorbei (63.). Eine Minute später zielte Ramsey aus kurzer Distanz über das Tor. Dies tat ihm Diaby gleich, als er erst auf Vorlage von Ramsey (69.), dann von Watkins (70.) jeweils aus aussichtsreicher Position drüberschoss.

Hinein in deren stärkste Phase schockte Burnley die Hausherren mit dem erneuten Ausgleich: Nach einer Kopfballverlängerung von Gudmundsson blieb Foster alleine vor Martinez cool und traf flach ins kurze Eck (71.).

Foulelfmeter bringt den Siegtreffer

Aston Villa lief danach beinahe verzweifelt an, vergab jedoch weiter gute Tormöglichkeiten, so beispielsweise Watkins, der aus kurzer Distanz drüberköpfte (77.). Erst ein Elfmeter brachte dann zum dritten Mal die Führung. Douglas Luiz vollstreckte mit Wucht und Glück zum 3:2 (89.), dass die Hausherren anschließend souverän über die Zeit brachten.

Villa etabliert sich damit weiter in der Spitzengruppe um Liverpool, Arsenal und Manchester City. Anders sieht die Lage dagegen bei Burnley aus, dass weiter auf dem vorletzten Platz verharrt und beinahe schon aussichtslos im Abstiegskampf ist. Weiter geht es für beide Mannschaften jedoch zunächst im FA Cup. Burnely gastiert am Freitag bei den Spurs (21 Uhr) und Aston Villa am kommenden Samstag in Middlesbrough (18.30 Uhr).