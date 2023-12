Erneut in der Fremde zu harmlos: ManUnited zum vierten Mal in Folge auswärts sieglos

Nächster Rückschlag für Manchester United. Beim 1:2 in Nottingham kassierten die Red Devils bereits ihre fünfte Auswärtsniederlage der Saison.

Hängende Köpfe bei den ManUnited-Spielern Jonathan Evans (li.) und Christian Eriksen (r.). IMAGO/Action Plus

"Ich bin sicher, dass er von nun an noch mehr Tore schießen wird", hatte Erik ten Hag noch auf der Pressekonferenz vor dem Gastspiel in Nottingham über Rasmus Höjlund nach dessen Premierentor beim 3:2 gegen Aston Villa in der Premier League erläutert.

Doch diese Aussage konnte der Däne vorerst nicht bestätigen: Der 20-Jährige stand krankheitsbedingt nicht zur Verfügung. Stattdessen begann Antony auf der rechten Seite, Garnacho wechselte nach links und Rashford übernahm Höjlunds Part in der Sturmspitze.

Wan-Bissakas Schuss als Sinnbild der Harmlosigkeit

Dass die Red Devils ihre Negativserie (wettbewerbsübergreifend vier Partien sieglos) am Boxing Day beendet hatten, war auf dem Feld kaum zu spüren. Sie fanden gegen das Mittelfeldpressing der galligen Gastgeber überhaupt keine Lösungen und schossen daher in den ersten 45 Minuten lediglich einmal aufs Tor - der Abschluss stand sinnbildlich für die offensiven Bemühungen: Wan-Bissakas abgefälschter Distanzschuss kullerte in Turners Hände (33.).

Obwohl die Tricky Trees immerhin sechs Schüsse abgaben, waren sie genauso ungefährlich: Onana musste nicht ernsthaft eingreifen. Aus diesem Grund ging es nach einem sehr zähen ersten Durchgang torlos in die Kabine.

Dominguez trifft überlegt zur Führung

Zunächst änderte sich nach Wiederanpfiff nichts am Spielgeschehen, bis plötzlich der Pfosten wackelte: Dalot hämmerte den Ball aus der Distanz an den rechten Pfosten (55.) - ein Weckruf für ManUnited? Mitnichten!

Nach einer kurzen emotionalen Phase (drei Gelbe Karte in drei Minuten) zappelte der Ball nämlich im eigenen Netz. Am Ende eines sauber vorgetragenen Spielzugs traf Dominguez überlegt in die linke Ecke (64.). Manchester versuchte zu antworten, blieb aber mit Ausnahme von Garnachos missglücktem Volleyschuss weitestgehend harmlos (67.)

Turner verhindert späten Ausgleich

Daher war es nicht verwunderlich, dass der Ausgleich aus einem Fehler von Turner entstand: Der Schlussmann, der schon während der gesamten Partie Probleme im Spiel mit dem Ball offenbart hatte, spielte die Kugel Garnacho in den Fuß. Dieser behielt die Übersicht für Torschütze Rashford (78.) - es war das erste Auswärtstor seit Ende November (3:0 beim FC Everton).

Lange hielt die Freude über den Treffer aber nicht. Denn nachdem Turner einen Distanzschuss von Eriksen parierte hatte, schloss Gibbs-White den direkten Gegenstoß von der Strafraumkante erfolgreich ab (82.) - 2:1. Dies sollte auch gleichzeitig der Endstand sein, weil der Turner in der elfminütigen Nachspielzeit noch einen abgefälschten Volleyschuss von Bruno Fernandes über den Querbalken lenken konnte (90.+5).

Nottingham feiert ersten Sieg gegen ManUnited seit 1994

Damit verlor ManUnited, das weiterhin auf dem siebten Platz stagniert, erstmals seit 1994 wieder ein Pflichtspiel gegen die Tricky Trees und blieb in der Fremde zum vierten Mal in Serie sieglos. Nottingham verschaffte sich hingegen mit dem zweiten Sieg in Serie etwas Luft im Abstiegskampf.

Die Tricky Trees treffen am Samstag im FA Cup auf Blackpool oder die Forest Green Rovers. Manchester United gastiert am Montag in Wigan (21.15 Uhr).