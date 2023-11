Traum-Fallrückzieher inklusive: ManUnited bezwingt glückloses Everton

Dank eines effizienten Auftritts hat Manchester United mit 3:0 beim FC Everton gewonnen. Für das Highlight des Spiels sorgte Garnacho bereits früh mit einem absoluten Traumtor.

Ließ sich nach seinem Fallrückzieher feiern: Alejandro Garnacho. Manchester United via Getty Images

Beim ersten Spiel seit der Verkündung des Zehn-Punkte-Abzugs aufgrund einer Verletzung des Financial Fairplays hatte der FC Everton Manchester United zu Gast. Mit Martial anstelle von Höjlund, dem 18-jährigen Mainoo und dem genesenen Shaw in der Startelf erwischten die Red Devils einen Blitzstart: Mit einem sensationellen Fallrückzieher aus rund 14 Metern bewarb sich Garnacho für das Tor des Jahres (3. Minute).

Verstummen konnte der Argentinier die sowieso schon aufgeheizten Fans im Goodison Park jedoch nicht. Im Gegenteil: Mit Wut im Bauch peitschten die Zuschauer die Toffees nach vorne, die sich von dem frühen Rückschlag nicht verunsichern ließen. Nach einer Anfangsviertelstunde, in der die Elf von ten Hag die Partie weitestgehend kontrolliert hatte, kam Everton so immer besser ins Spiel und übernahm die Kontrolle.

Everton lässt zahlreiche Chancen liegen

Die Hausherren zeigten ansehnlichen Offensivfußball und kamen dem Ausgleich mehrfach sehr nahe: Calvert-Lewin (31., 32., 41.), McNeil (32.), Doucouré (34.) und Gueye (42.) ließen diesen trotz Top-Chancen jedoch liegen. In dieser Phase kam von United, das sich kaum noch befreien konnte, sehr wenig. Mit dem schmeichelhaften 1:0 zur Pause konnten die Gäste daher zufrieden sein.

Martial fällt, Rashford trifft vom Punkt

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Toffees mindestens ebenbürtig, doch das Glück war nicht auf der Seite der Hausherren: In der 52. Minute ging Martial im Sechzehner zu Boden, sah erst Gelb wegen Schwalbe. Doch der VAR schaltete sich ein - und nach Überprüfung auf dem Monitor revidierte Schiedsrichter John Brooks seine Entscheidung. Den fälligen Freistoß verwandelte Rashford souverän (56.).

Eiskalte Red Devils machen alles klar

Auch nach dem 0:2 gab sich Everton nicht auf. Die Sean-Dyche-Elf spielte nun noch offensiver, was den Gästen natürlich Räume brachte: Erst traf Garnacho im Zuge eines Konters nur das Außennetz (72.), dann nutzte Martial eine Überzahlsituation und traf nach Steckpass von Bruno Fernandes zur endgültigen 3:0-Entscheidung (75.).

Eiskalte Red Devils gewannen also mit 3:0 in Liverpool und blieben an der Premier-League-Spitzengruppe dran, während die bestraften Toffees auf einem direkten Abstiegsplatz hingen.