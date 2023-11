Zehn Punkte abgezogen: Everton von Premier-League-Urteil "schockiert"

Dem FC Everton werden zehn Punkte abgezogen, weil der Klub gegen die Gewinn- und Nachhaltigkeitsregeln (PSR) der Premier League verstoßen hat. Das gab die Liga am Freitag bekannt. Eine Reaktion der Toffees ließ nicht lange auf sich warten.

Diese Nachricht verbreitete sich in der Länderspielpause auf der Insel wie ein Lauffeuer. Dem FC Everton werden zehn Punkte abgezogen, wodurch der Klub in der Premier-League-Tabelle von Platz 14 auf 19 abrutschen und nur wegen des besseren Torverhältnisses mit vier Zählern noch vor Schlusslicht Burnley stehen wird.

In einer Pressemitteilung zeigte sich Everton "schockiert und enttäuscht über die Entscheidung". Die Toffees sehen in dem Urteil eine "völlig unverhältnismäßige und ungerechte sportliche Sanktion". Gegen die Entscheidung werde der Klub in jedem Fall in Berufung gehen: "Das Berufungsverfahren wird nun eingeleitet und der Fall des Klubs wird zu gegebener Zeit von einem gemäß den Regeln der Premier League ernannten Berufungsausschuss angehört."

Everton beteuerte, dass es die Premier League "offen und transparent" über Verfehlungen informiert und die "Integrität des Verfahrens" stets respektiert habe. "Sowohl die Härte als auch die Strenge der von der Kommission verhängten Sanktion spiegeln die vorgelegten Beweise weder fair noch angemessen wider", schreibt der Klub weiter. Entscheidungen in allen anderen Fällen, die die Gewinn- und Nachhaltigkeitsregeln der Premier League betreffen, wolle Everton "mit großem Interesse verfolgen".

Knapp 20 Millionen Pfund über dem Schwellenwert

Wegen Verstößen in der Saison 2021/22 hatte die Premier League den Verein bereits im März an eine unabhängige Kommission verwiesen. Everton habe Verstöße in der betroffenen Spielzeit eingeräumt, doch das Ausmaß des Verstoßes blieb strittig. Im Oktober fand dann eine fünftägige Anhörung statt.

Dabei sei die Kommission zu dem Schluss gekommen, dass "die PSR-Berechnung des FC Everton für den betreffenden Zeitraum zu einem Verlust von 124,5 Millionen Pfund führte, wie von der Premier League behauptet, und damit den nach den PSR zulässigen Schwellenwert von 105 Millionen Pfund überschritt." Im Raum stand zwischenzeitlich eine Geldstrafe oder eine Transfersperre - der Punktabzug trifft Everton aber wohl noch härter. Die Sanktion ist "sofort wirksam", wie die Premier League mitteilte.