Satter Abschluss und eine schnelle Kombination: ManCity beendet Remis-Serie

Drei Spiele hatte Manchester City zuhause nur unentschieden gespielt. Gegen Schlusslicht Sheffield United legten die Skyblues einen souveränen Auftritt hin, trafen zweimal und sorgten so für den perfekten Jahresabschluss.

Im ersten Heimspiel nach dem Gewinn der Klub-Weltmeisterschaft wurden erst einmal die Pokale (Meisterschaft, FA Cup, Champions League, UEFA-Supercup und Klub-WM) eindrucksvoll präsentiert. Nach der Zeremonie stand aber immer noch ein Fußballspiel an - und in diesem ging es für ManCity darum, nach zuletzt drei sieglosen Heimspielen endlich wieder einmal zu gewinnen.

Rodri wird nicht angegriffen und vollstreckt

Gegen den Letzten Sheffield United traten die Skyblues von Beginn an dominant auf, Alvarez gab einen ersten Warnschuss neben das Tor bereits nach zwei Minuten ab. Der nächste saß dann bereits: Rodri wurde nicht angegriffen und setzte die Kugel aus rund 17 Metern flach ins lange Eck zur Führung (14.).

Auch in der Folge blieben die Citizens, bei denen Gvardiol den verletzten Stones (beim 3:1 beim FC Everton vor der Pause ausgewechselt) ersetzte und außerdem De Bruyne nach langer Zeit wieder einmal auf der Bank Platz nehmen konnte, spielerisch überlegen. Aus teilweise über 85 Prozent Ballbesitz sprang unter dem Strich aber zu wenig raus. Meist musste Sheffields Keeper Foderingham Flanken abfangen, selten wurde er ernsthaft gefordert, wie bei einem Schuss von Bernardo Silva aus spitzem Winkel, den er aber stark zur Ecke wischte (21.).

Im ersten Heimspiel seit der Klub-WM wurden die Pokale eindrucksvoll präsentiert. IMAGO/Offside Sports Photography

Sheffield wird vorstellig

Insgesamt zogen sich die Blades, die auswärts in neun Anläufen erst zwei Punkte sammelten, im ersten Durchgang meist ganz weit an den eigenen Strafraum zurück, kurz vor der Pause meldeten sie sich aber doppelt an: Erst schoss Osula nach einem schnellen Vorstoß im Strafraum Akanji an (41.), dann war sein Kopfball nur eine mittlere Fangübung für Ederson (42.).

Foden findet Alvarez - De Bruyne muss auf sein Comeback warten

Insgesamt änderte sich aber nur wenig am Spiel, denn in Durchgang zwei übernahm sofort wieder ManCity, dass allerdings weiter auf der Suche nach der entscheidenden Lücke war. Foden verpasste nach einem Traumpass von Rodri zunächst noch das 2:0 (55.), ehe der Engländer dann vom eingewechselten Bobb erneut stark freigespielt wurde, die scharfe Hereingabe grätschte Alvarez über die Linie (61.).

Die Partie war damit entschieden, die Blades leisteten in der Folge nur noch wenig Gegenwehr. Bei konsequentere Chancenverwertung wären gar noch weitere Treffer möglich gewesen. Trotzdem reichte es am Ende zu einem souveränen Heimsieg - dem ersten nach zuletzt drei Unentschieden im eigenen Stadion.

Weiter auf sein Comeback warten musste De Bruyne, der sich immerhin beim Aufwärmen vom Publikum feiern lassen durfte.

Nach dem Jahreswechsel steht für Manchester City mal keine englische Woche an - dafür aber die 3. Runde im FA Cup. Im Etihad ist dann Zweitligist Huddersfield Town zu Gast (Sonntag, 15 Uhr). Sheffield gastiert einen Tag vorher beim Viertligisten FC Gillingham (16 Uhr).