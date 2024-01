Torhymne, Trikot, Trauerflor: Der FC Bayern gedenkt Franz Beckenbauer

Sinnstiftende Trikots

... und auf den Trikots Platz fand. Nach der Partie werden diese von den Spielern unterschrieben und versteigert. Der gesamte Erlös kommt der Franz-Beckenbauer-Stiftung zugute, die Menschen mit Behinderung und Personen, die krank oder unverschuldet in Not geraten sind, unterstützt. FC Bayern via Getty Images