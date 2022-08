Topspiel in Ingolstadt und Revierderby: Das bringt der 4. Spieltag

Den 4. Spieltag der 3. Liga eröffnen die sieglosen Hallenser und Oldenburger im direkten Duell. Am Samstag kommt es zum Revierderby BVB-RWE und zum Spitzenspiel Ingolstadt-Saarbrücken.

Der 4. Spieltag beginnt am Freitagabend (19 Uhr) mit einem wegweisenden Spiel zwischen dem Halleschen FC und dem VfB Oldenburg. Die Rot-Weißen stehen nach drei Spielen mit null Punkten und 2:7 Toren am Tabellenende, Aufsteiger Oldenburg hat immerhin einen Punkt auf dem Konto. Der Druck auf beiden Seiten ist also groß, Krisenstimmung droht. Bitter für den HFC: Nietfeld und Kreuzer wurden für ihre Platzverweise in Freiburg jeweils für zwei Spiele gesperrt. Und weil Samson nach muskulären Beschwerden noch nicht wieder fit ist, stehen drei erfahrene Defensivakteure nicht zur Verfügung.

FCI und FCS noch ohne Gegentor

Viel besser ist die Stimmung beim verlustpunktfreien Spitzentrio 1860 München/Ingolstadt/Saarbrücken. Während die Löwen am Samstag (14 Uhr) in Paderborn gegen den noch sieglosen SC Verl eine vermeintlich leichte Aufgabe vor der Brust haben, kommt es im Ingolstädter Sportpark zum Spitzenspiel zwischen den Schanzern und Saarbrücken. Bemerkenswert: Es treffen die beiden einzigen Liga-Teams aufeinander, die noch kein Gegentor kassierten.

Revierderby im großen Rund

Davon ist Rot-Weiss Essen weit entfernt: Elf Gegentreffer nach drei Spielen hatte bisher noch kein Drittligist. "Wir zahlen viel Lehrgeld. Das muss so bald wie möglich aufhören", sagte Trainer Christoph Dabrowski. Am besten schon im Revierderby bei der Dortmunder U 23. Die Unterstützung der Fans ist dem Aufsteiger gewiss: Bislang wurden schon mehr als 4300 Gäste-Tickets für die Partie im nur 40 km entfernten Signal-Iduna-Park verkauft.

Nachbarn sind Viktoria Köln (8.) und Dynamo Dresden (7.) nur in der Tabelle, sechs Punkte holten sie jeweils aus drei Begegnungen. Ein Duell auf Augenhöhe also im Sportpark Höhenberg. Parallel empfängt an der Kaiserlinde die SV Elversberg den FSV Zwickau, der nach zwei Niederlagen zum Abschluss der englischen Woche auf einen Sieg hofft. Das sechste Spiel am Drittliga-Samstag steigt in Bayreuth, wo das Schlusslicht den favorisierten VfL Osnabrück zu Gast hat.

Setzt sich Mannheim oben fest?

Als Trainer von Waldhof Mannheim kehrt Christian Neidhart am Sonntag (13 Uhr) ins Emsland zurück. Nach dem knappen wie emotionalen 1:0-Erfolg gegen Aue hat sein Team die Chance, mit einem Sieg beim SV Meppen nachzulegen - und sich in der Tabelle weiter oben festzusetzen. Meppens Trainer Stefan Krämer erwartet nach der 0:4-Niederlage bei 1860 mit Mannheim "den nächsten Hochkaräter". Pourié, der am Dienstag kaum zu sehen war, soll diesmal besser ins Spiel gebracht werden.

Beim FC Erzgebirge wird man derweil wieder auf Stefaniak bauen, Aues bisher einziger Torschütze und einziger Lichtblick. Drei Spiele, kein Sieg, magere zwei Punkte - der Fehlstart ist perfekt. Gelingt es gegen Wehen Wiesbaden am Sonntag (14 Uhr), die richtige Richtung einzuschlagen?

Abschluss in Duisburg

Zum Abschluss des 4. Spieltages treffen am Montagabend (19 Uhr) der MSV Duisburg und Freiburg II aufeinander. Die Zebras fuhren unter der Woche in Zwickau ihren ersten Saisonsieg ein und konnten damit einen Fehlstart abwenden. Großen Anteil daran hatte Torhüter Müller, der sich mehrfach auszeichnen konnte. Ob er gegen den Sport-Club so viel zu tun bekommen wird, darf bezweifelt werden - bisher strotzten die Freiburger noch nicht vor Offensivlust.