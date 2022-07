Poulsen fehlt Leipzig bis in den Herbst - Sörloths Chancen steigen

Leipzigs Stürmer Yussuf Poulsen wird zum fünften Mal innerhalb eines Jahres von einer Muskelverletzung gestoppt. Trainer Domenico Tedesco macht dem zuletzt verliehenen Alexander Sörloth deswegen Hoffnung auf einen Verbleib.

Die Adduktoren-Verletzung, die sich Leipzigs Stürmer Yussuf Poulsen im Juni bei der dänischen Nationalmannschaft zugezogen hatte, ist schwerer als bislang befürchtet. Dies ist das Ergebnis einer MRT-Untersuchung, das der Verein am Freitag veröffentlichte. Demnach habe sich Poulsen "eine komplizierte Schädigung des Muskel- und Sehnenapparats" zugezogen, so Dr. Helge Riepenhof, der davon ausgeht, dass Poulsen "voraussichtlich im September wieder in den Trainingsbetrieb integriert werden kann". Da der Angreifer nach dann mehr als drei Monaten erst einmal wieder herangeführt werden muss und die Hinrunde wegen der WM bereits am 8. November endet, wird Poulsen in diesem Jahr wohl nicht mehr viele Spiele für RB bestreiten.

Fünf Muskelverletzungen innerhalb eines Jahres

Poulsen hatte sich die Blessur am 10. Juni bei Dänemarks 0:1-Niederlage gegen Kroatien zugezogen, als er in der 83. Minute eingewechselt wurde und bereits sieben Minuten später das Feld verlassen musste. Es ist bereits seine fünfte Muskelverletzung innerhalb eines Jahres. "Ich werde die Zeit jetzt nutzen, um möglichst schnell und zu einhundert Prozent fit zurückzukehren. Parallel werde ich mich komplett durchchecken lassen, um in Zukunft dieses Verletzungsrisiko so gut wie möglich zu minimieren", erklärte Poulsen in einer vom Klub verbreiteten Mitteilung.

Poulsens Pech könnte für Alexander Sörloth zum Glücksfall werden. Der Stürmer, der in der vergangenen Saison mangels sportlicher Perspektive an Real Sociedad San Sebastian ausgeliehen wurde, darf sich laut Domenico Tedesco Hoffnungen auf eine Rückkehr zu RB machen. Der Trainer bezeichnete den Norweger im kicker-Interview (Donnerstagausgabe) als "extrem spannend" und konkretisierte: "Alex hat ja mit San Sebastian in der Europa League gegen uns ein gutes Spiel gemacht. Er ist groß und schnell, hat einen guten linken Fuß, attackiert die Tiefe und macht Bälle fest. Ein ähnliches Profil hat bei uns nur Yussuf Poulsen, und der ist aktuell leider verletzt. Das heißt, wir haben dieses Profil erst einmal nicht. Deshalb finde ich es schon interessant, sich den Jungen anzuschauen und mit ihm über Möglichkeiten zu sprechen."

Nächste Woche wird Sörloth im Leistungszentrum am Cottaweg erwartet.