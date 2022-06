Fünfte Muskelverletzung in einer Saison: Poulsen fehlt Leipzig rund sechs Wochen

Leipzigs Stürmer Yussuf Poulsen hat sich bei der dänischen Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss im linken Adduktorenbereich zugezogen.

Dies ergab eine Untersuchung am Samstag in Kopenhagen. Der 27-jährige Angreifer war am Freitag im Nations-League-Heimspiel gegen Kroatien (0:1) erst in der 83. Minute eingewechselt worden. Bei einem Abwehrversuch zog er sich kurz darauf die schwere Blessur zu und musste in der 90. Minute wieder ausgewechselt werden.

Bei RB Leipzig rechnet man mit einer Ausfallzeit von rund sechs Wochen. Damit verpasst Poulsen den Trainingsstart des Pokalsiegers und wird auch im Trainingslager vom 11. bis 17. Juli in Aigen (Ennstal) allenfalls individuell mitwirken können. Der dienstälteste RB-Profi - er geht bereits in seine zehnte Saison für Leipzig - bleibt zunächst beim dänischen Nationalteam und soll sich dort am Montag einer weiteren MRT-Untersuchung unterziehen. Ende der kommenden Woche wird er in Leipzig erwartet, um die weiteren Reha-Maßnahmen abzusprechen und anzugehen.

Poulsen: "... weil offensichtlich etwas nicht ganz stimmt"

"Das war meine fünfte Muskelverletzung in dieser Saison, das ist sehr ärgerlich", sagte Poulsen nach dem Spiel dem dänischen Sportportal bold.dk. Die jetzige Blessur habe aber nicht direkt mit den vergangenen Verletzungen zu tun, betonte der Stürmer: "Es ist der fünfte verschiedene Ort, an dem es passiert. Also bekomme ich jetzt eine Pause, um meinen Körper untersuchen zu lassen, weil offensichtlich etwas nicht ganz stimmt." Dies zu ergründen, wird Poulsen in der Sommerpause beschäftigen.