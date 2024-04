Nicht nur Guirassy neu dabei: Die Bundesligisten und ihr bester Torschütze in einer Saison

1. FSV Mainz 05: André Schürrle und Shinji Okazaki

Schürrle in der Saison 2010/11 (15 Tore bei zwei Elfmetern in 33 Spielen) und Okazaki in der Saison 2013/14 (15 Tore ohne Elfmetertreffer in 33 Spielen) imago images (2)