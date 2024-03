Nach über zwölf Jahren als Cheftrainer: Streich verlässt Freiburg zum Saisonende

Eine Trainerikone verlässt die Bundesliga im Sommer. Wie Christian Streich am Montag offiziell mitgeteilt hat, legt er sein Amt als Cheftrainer des SC Freiburg zum Saisonende nieder.

Die Entscheidung ist gefallen: Der SC Freiburg und Christian Streich gehen ab Sommer getrennte Wege - nach vielen gemeinsamen Jahren.

Den Schlussstrich verkündeten die Breisgauer am Montag in einer Pressemitteilung. Der unweit von Freiburg im baden-württembergischen Weil am Rhein geborene Trainer hatte den Sport-Club am 29. Dezember 2011 als Cheftrainer übernommen, nachdem er bereits 1995 im Freiburger Nachwuchs als Coach eingestiegen war. Seitdem schrieb er eine einzigartige Erfolgsgesichte - die jetzt zu Ende geht.

Entscheidung fiel "schweren Herzens"

Vom Abstieg in die 2. Bundesliga und dem direkten Wiederaufstieg über die Qualifikation fürs internationale Geschäft bis hin zum Achtelfinale in der Europa League gegen Juventus Turin durfte Streich zusammen mit dem SCF alle denkbaren Gefühlslagen durchleben. Nun wird sich das Kapitel Streich im kommenden Sommer schließen - und eine absolute Trainerlegende von dannen ziehen.

"Ich möchte euch gerne mitteilen, schweren Herzens, sehr schweren Herzens, dass ich im Sommer meine Tätigkeit als Trainer beim SC Freiburg nicht mehr fortsetzen werde", sagte Streich in einem auf der Plattform X veröffentlichten Video. Er habe lange überlegt, "aber nach 29 Jahren ist es der richtige Zeitpunkt, um neue Energie, neue Leute, neue Möglichkeiten reinzulassen".

Zuletzt waren immer mehr Spekulationen rund um ein Ende der gemeinsamen Zusammenarbeit im Sommer aufgekommen - auch aufgrund von Aussagen, die Streich selbst hinsichtlich seiner eigenen Energie getätigt hatte. Nach dem 2:3 gegen Tabellenführer Leverkusen am Sonntag hatte er bereits angekündigt, die Entscheidung werde am Montag verkündet. Freiburgs Kapitän Christian Günter hatte da noch betont: "Die Hoffnung stirbt zuletzt." Nun ist der Abgang endgültig Realität.

"Dieser Verein ist mein Leben", so Streich in dem Video weiter. "Ich bin außergewöhnlich dankbar für die Unterstützung." Freiburg sei "ein großer Verein" und es sei "eine großartige Zeit" gewesen. "Aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Adieu zu sagen."

Die Abschiedstour des 58-Jährigen startet nach der Länderspielpause am Samstag, 30. März, um 15.30 Uhr (LIVE! bei kicker) mit dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach.