kicker Daily

Weitere Folgen

Abschied von WM-Held Brehme - Baumgarts „größte Aufgabe“ beim HSV Ein Schuss, ein Tor. Andreas Brehme hat Deutschland 1990 mit einem Elfmeter zum Weltmeister gemacht - jetzt ist Brehme im Alter von nur 63 Jahren gestorben. Wir sprechen mit kicker-Reporter Frank Linkesch über Brehmes Karriere und seinen größten Erfolg.

Kimmich-Krach und Tuchel-Thema - War's das für den FC Bayern? Die Pleitenserie des FC Bayern und die Folgen: Wer trägt die Schuld an der Misere des Rekordmeisters, wie geht es weiter mit Trainer Thomas Tuchel und welche Rolle spielt Joshua Kimmich?

Rettet der dänische Jürgen Klopp Mainz 05? Schlechte Nachrichten für den FC Bayern, schlechte Nachrichten für Jürgen Klinsmann - und vielleicht bald ganz schlechte Nachrichten für Mainz 05? Der neue Trainer Bo Henriksen soll den Abstieg des Vereins verhindern.

Die Baustellen des FC Bayern und ein Lichtblick (mit Thomas Helmer) Tuchel, Sané, Eberl - die Baustellen beim FC Bayern sind groß. Nach der Niederlage im Champions-League-Achtelfinale bei Lazio Rom sind die Bayern im Krisenmodus. Ex-Bayern-Profi Thomas Helmer beleuchtet die vielen Probleme und nennt einen Lichtblick.

FC Bayern und RB Leipzig in der Champions League: Krisenstimmung am Valentinstag Es ist Champions-League-Woche! RB Leipzig steht nach der Niederlage gegen Real Madrid erneut vor dem Aus im Achtelfinale. Der FC Bayern trifft am Mittwochabend in Rom auf Lazio. Wie groß ist der Kater nach der Niederlage gegen Bayer Leverkusen?

Spielabbruch wegen Tennisbällen? Die Fan-Proteste gegen DFL-Investoren (mit Helen Breit) Fan-Proteste sorgen momentan in den Stadien für lange Unterbrechungen und Nachspielzeiten. Doch was steckt hinter dem Widerstand gegen den geplanten Einstieg von Investoren bei der DFL?

Afrika-Cup-Märchen für Dortmunds Haller - Hamburg und Mainz ohne Trainer Ein Märchen nach einem turbulenten Turnierverlauf: Die Elfenbeinküste gewinnt den Afrika-Cup. Matchwinner ist Sebastien Haller von Borussia Dortmund. Der HSV trennt sich von Trainer Tim Walter. Auch in Mainz ist Jan Siewert seinen Job los.

Wer sind die X-Faktoren? Alles zum Topspiel Bayer gegen Bayern (mit Alex Schlüter) Kane, Xhaka, Musiala, Wirtz, Alonso, Tuchel. Das Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern steht an - und damit auch die Meisterentscheidung? Podcast-Kollege Alex Schlüter vom Podcast "kicker meets DAZN" analysiert beide Teams.

Mahomes gegen Purdy: Wer gewinnt den Super Bowl? (mit Christoph Kröger) Das Football-Highlight des Jahres steht vor der Tür: der Super Bowl in Las Vegas. Am Sonntag geht es für die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers. Die Quarterbacks Patrick Mahomes gegen Brock Purdy. Wer setzt sich die NFL-Krone auf?

Leverkusens Titel-Woche: Was macht Wirtz zum "Straßenköter"? Bayer Leverkusen steht im DFB-Pokal-Halbfinale - und wie. Das Fußballfest gegen den VfB Stuttgart bot alles, was man sich als Fan des Sports wünschen kann. Einer, der den Unterschied machte, war Leverkusens Florian Wirtz. Welche Schlüsse lassen sich aus dem Erfolg vor dem Spitzenspiel gegen den FC Bayern ziehen?

Ein Keller als Lichtblick: Als Schiri in der Reha (mit Felix Brych) In seinem 344. Einsatz als Unparteiischer verletzte sich Schiedsrichter Felix Brych schwer. Die Diagnose: Kreuzbandriss. Im "kicker Daily" spricht er über die Bedeutung seines Rekordspiels, die Fortschritte in der Reha und warum er auch als Video-Schiedsrichterassistent im Kölner Keller glücklich ist.

Eintracht Frankfurt: Heiße Aktie oder heiße Luft? Eintracht Frankfurt hat in der Winter-Transferperiode noch mal ordentlich zugeschlagen. Was bringen die Transfers? Nach einer schwachen Leistung gegen den 1. FC Köln am Wochenende stellt sich unweigerlich die Frage: Was ist da eigentlich los bei der Eintracht? Wir reden mit jemandem, der uns das erklären kann: kicker-Reporter und Eintracht-Experten Julian Franzke. Die News: Spielplan und das Finalstadion für die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko steht, enttäuschte Messi-Fans und Buhrufe in Hongkong und ein entlassener Ägypten-Coach.

Bundesliga Transfer-Check: Wer hilft sofort? Die Transfers der Bundesligisten auf dem Prüfstand. Wer hilft dem FC Bayern sofort weiter, warum kein neuer Sechser? Außerdem: Der "türkische Messi" Emre Mor zurück an alter Wirkungsstätte, Boateng ist zurück und Personalsorgen beim BVB.

Neue TV-Rechte in der Bundesliga: Brauchen Fans bald wieder nur ein Abo? Wer überträgt wann welches Spiel? Die TV-Übertragung der Bundesliga ist ein Flickenteppich. Das soll sich mit der neuen DFL-Rechtevergabe ändern. Auf was müssen sich Fans einstellen? Braucht es künftig wieder nur ein Abo? Muss die Sportschau um ihren Sendeplatz bangen? Das beantwortet kicker-Experte Benjamin Hofmann. Die News: Der Deadline-Day in der Bundesliga. Dahoud, Vertessen, Zaragoza: Wer kommt, wer geht, was sind die heißesten Transfers?

Trotz der 2. Liga deutscher Pokalsieger, 1. FC Kaiserslautern? Der 1. FC Kaiserslautern hat die Chance, nach zehn Jahren wieder in das Halbfinale des DFB-Pokals einzuziehen. Wie ist die Stimmung vor der Partie gegen Hertha BSC?

Drei Niederlagen, nur ein Transfer: Wie will RB Leipzig angreifen? Drei Spiele, drei Niederlagen für RB Leipzig. Das Saisonziel Champions League ist in Gefahr. Wie ist die Stimmung? Das fragen wir kicker-Reporter Oliver Hartmann.

Woran misst man Erfolg im Fußball? (mit Thomas Broich) Thomas Broich, Fußballer des Jahrzehnts in Australien, über den Asien Cup, warum Erfolg nicht nur mit Titeln zu tun hat und welchen Rat er als Leiter Methodik bei Hertha BSC Nachwuchsspielern mitgeben möchte. Außerdem: Ein enttäuschter Bob Hanning nach der Handball-EM, Vertessen beim Medizin-Check in Berlin und Super Bowl-Stress für Taylor Swift.

Liverpool: Jürgen Klopp weg, Xabi Alonso bald da? Jürgen Klopp verlässt nach Saisonende den FC Liverpool - kommt jetzt Xabi Alonso? Geht Klopp in die Bundesliga oder wird er Nachfolger von Julian Nagelsmann? kicker Chefredakteur Jörg Jakob ordnet die Personalien ein.

Keine Angst vor Handball-Goliath Dänemark? (mit Fabian Wiede) Handball-Nationalspieler Fabian Wiede von den Füchsen Berlin analysiert Deutschlands Halbfinal-Gegner Dänemark und gibt ein Update zu seiner Genesung. Die News: Union Berlin Trainer Bjelica watscht Sané, die Verletzungsmisere bei den Bayern geht weiter und Werder Bremen mit neuem Investoren-Bündnis.

Wäre eine Rückkehr von Toni Kroos in die Nationalelf sinnvoll? Spielt Toni Kroos bei der Heim-EM wieder für Deutschland? kicker Daily ordnet Für und Wider ein. In Ghana hat das frühe Aus beim Afrika-Cup Folgen, ein Transfer von Gio Reyna zeichnet sich ab. Und der Bahnstreik wirkt sich auch auf die Bundesliga aus.

Wieso sind die Underdogs beim Afrika-Cup so stark? (mit Hans Sarpei) Ghana steht beim Afrika-Cup kurz vor dem Aus. Hans Sarpei analysiert die Lage bei den Black Stars und gibt seine Einschätzung zu den "Underdogs". Bob Hanning spricht über den jüngsten EM-Auftritt der Handballer und bei Bayern steht der Technische Direktor vor dem Abgang.

Bayer-Dusel statt Bayern-Dusel? Bayer Leverkusen gewinnt mit Treffern in der Nachspielzeit - Ist das ein neuer Bayer-Dusel? Außerdem: Australian Open, Gerüchte in Kaiserslautern und die Handballer vor einem entscheidenden Spiel.

2. Liga, auf was müssen wir uns gefasst machen? Neustart in der 2. Liga mit spannenden Fragen in Kiel, bei St. Pauli und dem HSV. Verlängerungen in der Bundesliga - und bei Atletico gegen Real. Nicht nur Christian Streich findet, es ist Zeit, sich gegen Rechts zu positionieren.

Willst du wieder bei Union mitspielen, Felix Kroos? Ex-Fußballer Felix Kroos spricht über die Misere bei Union Berlin, Sheraldo Beckers Abschied und die Frage, ob er auch im Handball eine Karriere hätte hinlegen können.

Wie geht es weiter bei Hertha BSC? Der plötzliche Tod des Hertha BSC-Präsidenten Kay Bernstein wirft Fragen auf. Wie geht es in Berlin weiter? Außerdem: Alle aktuellen Transfer-Meldungen.

Was macht der FC Bayern eigentlich in Portugal? Der FC Bayern trainiert in Portugal - aber was genau? Außerdem: Trauer um Hertha-Präsident Bernstein und die kuriose Ehrung für Lionel Messi.

Real und Barça: Vertauschte Rollen im Clásico? Überraschungen beim Afrika-Cup, Felix Brych auf Rekordjagd - und ein Mainzer vor dem Abschied. Außerdem: Warum ist Real aktuell so viel stärker als Barça?

Respektlosigkeit gegenüber dem Afrika-Cup? (mit Pablo Thiam) Ex-Fußballer Pablo Thiam gibt uns Einblicke in den Afrika-Cup, BVB bedient sich wieder in der Premier League und Emre Can ist dank Spaßvögeln "DFB-Spieler des Jahres".