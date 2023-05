Lilien auf dem Sprung, Arminia unter Zugzwang: Das bringt der 32. Spieltag

Die Saison biegt auf die Zielgerade ein, erste Entscheidungen könnten am 32. Spieltag fallen. Der Freitag steht ganz im Zeichen des Abstiegskampfs, am Sonntag ist das Top-Trio auswärts gefordert. Zwei Teams könnten die Sektkorken knallen lassen.

Der Freitag steht im Zeichen des Abstiegskampfes. Magdeburg empfängt Nürnberg, Schlusslicht Sandhausen hat Rostock zu Gast. Für den FCM ist die Ausgangslage einfach: Ein Punkt gegen den Club, und der formstarke Neuling, der zuletzt auch den Aufstiegskandidaten HSV (3:2) und Heidenheim (0:0) trotzte, hat ein weiteres Zweitliga-Jahr sicher in der Tasche. Die Lage beim FCN, nur vier Punkte vom Relegationsplatz entfernt, ist da schon etwas komplizierter, nachdem die Franken zuletzt gegen Kaiserslautern beim 3:3 in allerletzter Minute noch ein 3:1 verspielten. Und: Die Hecking-Elf muss auch noch den Ausfall von Kapitän Schindler (Kreuzbandriss) und Torwart Vindahl (Innenbandanriss) verkraften.

Punktgleich mit Nürnberg auf dem ersten Nichtabstiegsplatz befindet sich Rostock, das unter dem neuen Coach Alois Schwartz ins Laufen kam und mit drei Dreiern hintereinander im Abstiegskampf für Ausrufezeichen gesorgt hat. Folgt Sieg Nummer vier im Kellerduell bei Schlusslicht Sandhausen? Der SVS erlitt zuletzt beim 1:2 in Braunschweig nach zuvor sieben Punkten aus drei Spielen einen Rückschlag. Sechs Punkte fehlen auf Hansa, zwei Punkte auf den Relegationsplatz.

St. Pauli oder Fortuna: Wer macht Druck auf den HSV?

Kiel und Karlsruhe können ihr Spiel am Samstag entspannt angehen - weder nach unten noch nach oben geht etwas. Anders beim Duell zwischen St. Pauli und Düsseldorf. Beide haben 53 Punkte, beide liegen vier Zähler hinter dem HSV. Wer macht Druck auf die drittplatzierte Walter-Elf? Die Kiezkicker haben bereits zwölf Rückrunden-Dreier eingefahren. Nur Hertha BSC 2010/11 und Freiburg 2006/07 ergatterten in einer 18er-Liga einen mehr.

Am anderen Ende der Tabelle ist hauptsächlich Bielefeld gefordert, das nur zwei Punkte aus den letzten fünf Spielen holte, auf dem Relegationsplatz in den Spieltag geht und jetzt auch noch personelle Probleme hat: Für Masaya Okugawa und Guilherme Ramos ist die Saison beendet, zudem droht der Ausfall von Kapitän Fabian Klos (schwere Prellung). Gelingt in Kaiserslautern die Wende, um nicht in die 3. Liga durchgereicht zu werden?

Fürth und/oder Braunschweig: Wer macht den Ligaverbleib fix?

Braunschweig, mit fünf Punkten mehr auf dem Konto als Bielefeld, muss nach Fürth (sieben Zähler mehr als die Arminia) und könnte bei einer Arminia-Niederlage mit einem Sieg bei der SpVgg den Klassenerhalt vorzeitig festmachen. Doch aufgepasst: Der BTSV wartet noch auf den dritten Auswärtssieg. Zuletzt 2020/21, 2017/18, 2006/07 und 1986/87 verpasste der BTSV dieses Ziel und stieg jeweils ab.

Hochspannung beim Top-Trio in der Fremde - Darmstadt und der FCH könnten aufsteigen

Am Sonntag ist das Top-Trio auswärts gefordert. Die Konstellation ist klar: Gewinnt Darmstadt in Hannover, dann sind die Lilien wieder erstklassig. Allerdings hat der SVD ausgerechnet bei 96 vergangene Saison am 22. Spieltag die Tabellenführung durch ein 2:2 abgegeben.

Ein Remis würde diesmal für die Bundesliga-Rückkehr reichen, sollte der HSV in Regensburg keinen Dreier holen. Da auch der Jahn als Tabellenvorletzter unter Zugzwang steht und mit der Beurlaubung von Trainer Mersad Selimbegovic einen neuen Impuls gesetzt hat, wird die Aufgabe für die Hanseaten alles andere als leicht.

Vier Punkte liegt der HSV hinter dem 1. FC Heidenheim, der Nutznießer eines Ausrutschers der Walter-Elf sein könnte. Dann wäre das Schmidt-Team, das ebenfalls auswärts gefordert ist, mit einem Sieg in Paderborn - das bei sechs Punkten Rückstand auf den HSV Rang drei noch nicht ganz abgeschrieben hat - in der Position, die Sektkorken knallen zu lassen.